Volt, aki hazarepült

Volt, akit megvertek

2018. április 17. 00:08

“Kedden, négy nappal a tüntetés előtt, hirtelen felindulásból létrehoztam egy facebook csoportot, ahol a vidékiek utazótársat kereshettek maguknak Bud apestre. Futótűzként terjedt a híre, pillanatok alatt 2600-an csatlakoztak és egy nap múlva létrejött 60 városi alcsoport, ahol lokálisan szervezkedtek. A csoportok összlétszámát nem tudom megmondani. Ezek az emberek eddig példátlan összefogásról tettek tanúbizonyságot. Elhozták egymást autóval, együtt ültek fel a vonatra, buszokat szerveztek. Magánemberként, civilként, önköltségi alapon. Ha valakinek nem volt pénze az utazásra, akkor annak pikk-pakk összedobták. Sokan az útiköltséget sem fogadták el a többiektől, volt olyan vállalkozó, aki kifizetett 2 teljes buszt. Volt, aki hazarepült Amszterdamból, többen Londonból, volt aki Luxemburgból szeretett volna adakozni a rászorulóknak. New Yorktól Münchenig mindenki szurkolt, hogy minél több embernek sikerüljön feljutnia. Hosszan sorolhatnám még.

Volt, akit megfenyegetett a polgármester, volt, akit megvertek, volt, akinek felgyújtották az udvarát. Láttam a helyszíni fotókat és a fenyegető üzeneteket. Nem adták fel, eljöttek így is.

Egy 71 éves, mozgáskorlátozott nagymama megható levelet írt, amiben könyörögve kért mindenkit, hogy a még itthon maradt unokáiért is tüntessünk szombaton, ugyanis a többit már csak Skype-on láthatja. Rengeteg budapesti írta, hogy tenni szeretne valamit. Kimentek hát a pályaudvarokra, segítettek az érkezőknek a tömegközlekedésben. Egytől egyig fantasztikus emberek. Végre ledőltek a falak Pest és a Vidék, radikális és liberális közt és együtt vonultunk a gyűlöletpropaganda és az intézményesített korrupció ellen. Százezren. Erre ma reggel a propagandaminiszter bejelenti a Kossuth rádión, hogy az emberek nem maguknak finanszírozták az eljutást, nem maguk szervezkedtek, hanem Soros György áll az egész mögött. Mosolygok. Iszonyatosan kínos már ez így.”

