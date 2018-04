Sneider válthatja Vonát a Jobbik élén

Minden bizonnyal Sneider Tamás indulhat az elnöki posztért a Jobbik tisztújító kongresszusán. Snei­der mellett Toroczkai László alelnök is ringbe szállt, ám az elnökség nem támogatta jelöltségét.

2018. április 17. 10:00

A Jobbik tegnapi elnökségi ülésén döntött Vona Gábor utódjáról, az elnökség támogatását lapunk információi szerint Sneider Tamás alelnök nyerte el, de jelöltette magát Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere is.

Az ülést megelőzően több vezető is Sneider mellett érvelt, ami nem meglepő, az egykori szkin­hed mára köztudottan Vona Gábor hű káderévé vált, élvezve így a párt vezetésének bizalmát. Sneider a hétvégén már jelezte a Népszavának, kész vállalni az elnökjelöltséget.

A Jobbik egyébként a tisztújító kongresszus időpontjáról is döntött, amelyet pár héten belül összehívnak. Információink szerint az ülésen felmerült egy társelnöki poszt létrehozása is, amelyre az indítványozó Gyöngyösi Mártont jelölte volna, ehhez azonban módosítani kellene a Jobbik alapszabályát. Forrásunk szerint amellett, hogy ez a párttagokat is megosztotta volna, a jelenleg hatályos szabályzat értelmében lehet döntéseket hozni, azt utólag nem lehet módosítani.

Sneideren kívül Toroczkai László ásotthalmi polgármester, a Jobbik alelnöke jelentkezett be Vona utódának, ám miként az várható volt, a nemzeti radikális irány még akkor sem elfogadható a Jobbiknak, ha azt a néppártosodással összehangolva képzelné el Toroczkai.

A választás másnapja óta egyébként többen is nyíltan Sneider Tamás mellé álltak, egyedül Novák Előd jelezte, számára Toroczkai lenne a jó elnök. Ásotthalom polgármestere a közösségi oldalán hosszasan elemezve a Jobbikban lévő lehetőségeit, azt írta: „Ha azt látom, a közösség nem azt szeretné, hogy a jövőben én vezessem a Jobbikot, nagyon könnyen félreállok.”

A Népszavának név nélkül nyilatkozó jobbikos politikusok szerint Toroczkai hibát követett el, amikor a választás után nyilvánosan nekitámadt Vona Gábornak. Egyikük állította: lehet, hogy bőrfejű múltja miatt a külvilág nehezen hiszi el, de Sneider Tamás kifejezetten a Vona-féle vonalat képviseli, és egyértelműen a néppártosodás mellett áll.

Felmerült ugyan Volner János neve is, aki tegnap a Facebookon közölte, nem indul a Jobbik elnöki tisztségéért. „Az új elnöknek alelnökeként szeretnék a támasza lenni. Javasolni fogom azt is, hogy a parlamenti frak­ciónk vezetésének megtisztelő feladatát ne én töltsem be, hanem a párt elnöke” – írta Volner, aki ezzel – ha burkoltan is – Toroczkai ellenében foglalt állást, hiszen Ásotthalom polgármesterének nincs mandátuma az új Országgyűlésben.

Volner azt is elárulta, szerinte egy olyan intelligens, távlatos gondolkodású, jól kommunikáló, kemény és tapasztalt vezetőre van szükség a Jobbik élén, aki képes 2022-ben győzelemre vezetni a pártot. „Jelenleg két, kiemelkedően tehetséges fiatalembert látok, akiket a jövőben nagyobb mértékben kell bevonnunk a vezetői munkába, hogy kellő tapasztalatot szerezzenek: Stummer Jánost és Jakab Pétert. Mindketten alkalmasak arra, hogy a legfontosabb tisztségek valamelyikét betöltsék a párt vagy – kormányra kerülésünk esetén – az állam életében” – írta Volner János.

Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás irányíthatja a Jobbikot

A Jobbik elnöksége arra tett javaslatot, hogy Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás társelnökökként irányítsa a pártot - közölte Z. Kárpát Dániel alelnök kedden a Facebook-oldalán.

Az ellenzéki politikus jelezte: két héten belül tartják a párt kongresszusát, ahol végbemehet a tisztújítás.



Korábban Volner János frakcióvezető, alelnök írt arról, hogy alelnökként számíthatnak rá továbbra is, ugyanakkor javasolni fogja, az újonnan alakuló parlamenti képviselőcsoportot a pártelnök vezesse.



Vona Gábor leköszönő pártelnök az április 8-ai országgyűlési választás után jelentette be lemondási szándékát, másnap pedig közölte: nem méreti meg magát a Jobbik tisztújításán és listás parlamenti mandátumát sem veszi át. A politikus 2006. november 25. óta volt a Jobbik elnöke.

