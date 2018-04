Május 8-án ül össze az új Országgyűlés

Május 8-ára hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését Áder János köztársasági elnök, aki Orbán Viktort, a Fidesz-KDNP pártszövetség listavezetőjét kérte fel a kormányalakítási tárgyalások megkezdésére - olvasható a Köztársasági Elnöki Hivatal oldalán kedden megjelent közleményben.

Az alaptörvény értelmében a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését az országgyűlési képviselők választását követő harminc napon belüli időpontra hívja össze. Az új Országgyűlés május 8-án, 10 órakor kezdi meg munkáját - olvasható az államfő kommünikéjében.



Áder János ezzel egy időben az Országgyűlésbe bejutott, országos listáról mandátumot szerző pártok és pártszövetségek listavezetőit levélben kérte fel, hogy kezdjék meg az Országgyűlés alakuló ülésével kapcsolatos egyeztető tárgyalásokat.



A parlament megbízatása az alakuló üléssel kezdődik, és a következő Országgyűlés megalakulásáig tart.



A köztársasági elnök az alakuló ülésen tesz javaslatot a miniszterelnök személyére, akinek megválasztásához a képviselők több mint felének a szavazata szükséges.



Szintén az alakuló ülésen választják meg - az országgyűlési törvény szerint a frakcióvezetők indítványára, a korelnök javaslata alapján - titkos szavazással a házelnököt, valamint nyílt szavazással az alelnököket és a jegyzőket. Közös indítvány híján a legnagyobb létszámú képviselőcsoport vezetője jogosult a házelnök személyére indítványt tenni. Ez esetben az alelnököket és a jegyzőket már az ő javaslatára választják meg, a frakcióvélemények meghallgatása után. A háznagyot a házelnök javaslatára választják meg.



A megválasztott képviselők megbízólevelüket az Országgyűlés alakuló ülését megelőzően a köztársasági elnöknek nyújtják be.



Az alakuló ülést az államfő nyitja meg, majd tájékoztatást ad a megbízólevelek átvételéről. A korelnök és a korjegyzők hivatalba lépése után a Nemzeti Választási Bizottság elnöke és a Nemzeti Választási Iroda elnöke számol be a választásról az Országgyűlésnek.



A képviselők a mandátumvizsgálat eredményéről szóló határozat elfogadása után esküt tesznek, majd vita nélkül határoznak a választással kapcsolatos beszámolók elfogadásáról.



Szintén az alakuló ülésen, a választási beszámolók elfogadása után jelentik be a frakciók megalakulását.



Az április 8-i parlamenti választáson a Fidesz-KDNP 133 országgyűlési mandátumot szerzett, a Jobbik 26, az MSZP-Párbeszéd 20, a Demokratikus Koalíció 9, a Lehet Más a Politika 8 parlamenti helyet kap. Egyéni választókerületből szerzett mandátumot az Együtt egy jelöltje, továbbá egy független képviselőjelölt, és kedvezményes mandátumhoz jutott a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata.

Az Országgyűlés összetétele pártonként

A szavazatok összesítése után az alábbi képviselők kerültek a parlamentbe. Időközben Vona Gábor (Jobbik), Gőgös Zoltán (MSZP-P), Karácsony Gergely (MSZP-P), Molnár Csaba (DK) és Niedermüller Péter (DK) lemondott mandátumáról.

FIDESZ-KDNP (133 mandátum):

Ágh Péter (Vas megye 2. vk.)

Aradszki András (Pest megye 1. vk.)

B. Nagy László (Csongrád megye 2. vk.)

Bajkai István (országos lista)

Balla György (országos lista)

Balla Mihály (Nógrád megye 2. vk.)

Balog Zoltán (országos lista)

Bánki Erik (országos lista)

Bányai Gábor (Bács-Kiskun megye 5. vk.)

Barcza Attila (Győr-Moson-Sopron megye 4. vk.)

Bartos Mónika (országos lista)

Becsó Károly (Nógrád megye 1. vk.)

Becsó Zsolt (országos lista)

Bencsik János (Komárom-Esztergom megye 1. vk.)

Bíró Márk (országos lista)

Bodó Sándor (Hajdú-Bihar megye 5. vk.)

Boldog István (Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. vk.)

Bóna Zoltán (Pest megye 8. vk.)

Böröcz László (országos lista)

Czerván György (Pest megye 9. vk.)

Czunyiné Bertalan Judit (Komárom-Esztergom megye 3. vk.)

Csenger-Zalán Zsolt (Pest megye 2. vk.)

Cseresnyés Péter (Zala megye 3. vk.)

Csöbör Katalin (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. vk.)

Dankó Béla (Békés megye 2. vk.)

Demeter Zoltán (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4. vk.)

Dömötör Csaba (országos lista)

Dunai Mónika (Budapest 14. vk.)

Farkas Flórián (országos lista)

Farkas Sándor (Csongrád megye 3. vk.)

Fazekas Sándor (országos lista)

Fenyvesi Zoltán (Veszprém megye 3. vk.)

Fónagy János (országos lista)

Font Sándor (Bács-Kiskun megye 3. vk.)

Földi László (Pest megye 12. vk.)

Gelencsér Attila (Somogy megye 1. vk.)

Gulyás Gergely (Budapest 3. vk.)

Gyopáros Alpár (Győr-Moson-Sopron megye 3. vk.)

Győrffy Balázs (országos lista)

Hadházy Sándor (Pest megye 3. vk.)

Halász János (országos lista)

Hargitai János (Baranya megye 3. vk.)

Harrach Péter Pál (országos lista)

Héjj Dávid (országos lista)

Hende Csaba (Vas megye 1. vk.)

Herczeg Tamás (Békés megye 1. vk.)

Hirt Ferenc (országos lista)

Hoppál Péter (Baranya megye 2. vk.)

Horváth István (Tolna megye 1. vk.)

Horváth László (Heves megye 2. vk.)

Hörcsik Richárd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5. vk.)

Hubay György (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. vk.)

Jakab István (országos lista)

Kállai Mária (Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. vk.)

Kara Ákos (Győr-Moson-Sopron megye 2. vk.)

Kárpátiné Juhász Hajnalka (országos lista)

Kerényi János (országos lista)

Kocsis Máté (Budapest 6. vk.)

Koncz Ferenc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. vk.)

Kontrát Károly (Veszprém megye 2. vk.)

Kósa Lajos (Hajdú-Bihar megye 1. vk.)

Kovács József (Békés megye 3. vk.)

Kovács Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. vk.)

Kovács Sándor (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. vk.)

Kovács Zoltán (Veszprém megye 4. vk.)

Kövér László (országos lista)

Kubatov Gábor (országos lista)

L. Simon László (országos lista)

Latorcai János (országos lista)

Lázár János (Csongrád megye 4. vk.)

Lezsák Sándor (Bács-Kiskun megye 4. vk.)

Manninger Jenő (Zala megye 2. vk.)

Mátrai Márta Mária (országos lista)

Molnár Ágnes (országos lista)

Móring József Attila (Somogy megye 3. vk.)

Nacsa Lőrinc (országos lista)

Nagy Csaba (Baranya megye 4. vk.)

Nagy István (Győr-Moson-Sopron megye 5. vk.)

Németh Szilárd István (országos lista)

Németh Zsolt (országos lista)

Nyitrai Zsolt (Heves megye 1. vk.)

Orbán Viktor (országos lista)

Ovádi Péter (Veszprém megye 1. vk.)

Pánczél Károly (Pest megye 11. vk.)

Pesti Imre (országos lista)

Pócs János (Jász-Nagykun-Szolnok megye 2. vk.)

Pogácsás Tibor (Pest megye 10. vk.)

Pósán László (Hajdú-Bihar megye 2. vk.)

Potápi Árpád János (Tolna megye 2. vk.)

Rétvári Bence (Pest megye 4. vk.)

Révész Máriusz (országos lista)

Riz Gábor (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. vk.)

Rogán Antal (országos lista)

Salacz László (Bács-Kiskun megye 1. vk.)

Selmeczi Gabriella (országos lista)

Semjén Zsolt (országos lista)

Seszták Miklós (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3. vk.)

Simicskó István (Budapest 2. vk.)

Simon Miklós (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6. vk.)

Simon Róbert Balázs (Győr-Moson-Sopron megye 1. vk.)

Simonka György (Békés megye 4. vk.)

Soltész Miklós (országos lista)

Süli János (Tolna megye 3. vk.)

Szabó Tünde (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1. vk.)

Szabó Zsolt (Heves megye 3. vk.)

Szászfalvi László (Somogy megye 2. vk.)

Szatmáry Kristóf (Budapest 13. vk.)

Szijjártó Péter (országos lista)

Szűcs Lajos (Pest megye 7. vk.)

Tállai András (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. vk.)

Tapolczai Gergely (országos lista)

Tasó László (Hajdú-Bihar megye 3. vk.)

Tessely Zoltán (Fejér megye 3. vk.)

Tiba István (Hajdú-Bihar megye 6. vk.)

Tilki Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4. vk.)

Törő Gábor (Fejér megye 2. vk.)

Turi-Kovács Béla (országos lista)

Tuzson Bence (Pest megye 5. vk.)

V. Németh Zsolt (Vas megye 3. vk.)

Varga Gábor (Fejér megye 5. vk.)

Varga Mihály (Budapest 4. vk.)

Vargha Tamás (Fejér megye 1. vk.)

Vécsey László József (Pest megye 6. vk.)

Vejkey Imre (országos lista)

Veresné Novák Katalin (országos lista)

Vigh László (Zala megye 1. vk.)

Vinnai Győző (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2. vk.)

Vitányi István (Hajdú-Bihar megye 4. vk.)

Völner Pál (Komárom-Esztergom megye 2. vk.)

Witzmann Mihály (Somogy megye 4. vk.)

Zombor Gábor (Bács-Kiskun megye 2. vk.)

Zsigmond Barna Pál (országos lista)

Zsigó Róbert (Bács-Kiskun megye 6. vk.)

JOBBIK (26 mandátum):

Ander Balázs (országos lista)

Apáti István (országos lista)

Bana Tibor (országos lista)

Brenner Koloman (országos lista)

Dúró Dóra (országos lista)

Farkas Gergely (országos lista)

Fülöp Erik (országos lista)

Gyöngyösi Márton (országos lista)

Hegedűs Lóránt Gézáné (országos lista)

Jakab Péter (országos lista)

Janiczak Dávid (országos lista)

Kepli Lajos (országos lista)

Lukács László György (országos lista)

Magyar Zoltán (országos lista)

Mirkóczki Ádám (országos lista)

Pintér Tamás (Fejér megye 4. vk.)

Sneider Tamás (országos lista)

Staudt Gábor (országos lista)

Steinmetz Ádám (országos lista)

Stummer János (országos lista)

Szávay István (országos lista)

Szilágyi György (országos lista)

Varga-Damm Andrea (országos lista)

Volner János (országos lista)

Vona Gábor (országos lista)

Zsiga-Kárpát Dániel (országos lista)



MSZP-PÁRBESZÉD (20 mandátum):

Bangóné Borbély Ildikó (országos lista)

Bősz Anett (országos lista)

Burány Sándor (Budapest 9. vk.)

Gőgös Zoltán (országos lista)

Gulyásné Dr. Gurmai Zita (országos lista)

Hiller István (Budapest 16. vk.)

Hiszékeny Dezső (Budapest 7. vk.)

Karácsony Gergely (országos lista)

Korózs Lajos (országos lista)

Kunhalmi Ágnes (Budapest 15. vk.)

Mesterházy Attila Csaba (országos lista)

Molnár Gyula (Budapest 18. vk.)

Molnár Zsolt (országos lista)

Szabó Sándor (Csongrád megye 1. vk.)

Szabó Timea (Budapest 10. vk.)

Tóbiás József (országos lista)

Tordai Bence (országos lista)

Tóth Bertalan (országos lista)

Tóth Csaba (Budapest 8. vk.)

Varga László (országos lista)



DK (9 mandátum):

Gréczi Zsolt (országos lista)

Gyurcsány Ferenc (országos lista)

Hajdu László (Budapest 12. vk.)

Molnár Csaba (országos lista)

Niedermüller Péter (országos lista)

Oláh Lajos (Budapest 5. vk.)

Székely Sándor (országos lista)

Vadai Ágnes (országos lista)

Varju László (Budapest 11. vk.)



LMP (8 mandátum):

Csárdi Antal (Budapest 1. vk.)

Demeter Márta (országos lista)

Gémesi György (országos lista)

Hadházy Ákos (országos lista)

Keresztes László Lóránt (országos lista)

Schmuck Erzsébet (országos lista)

Szél Bernadett (országos lista)

Ungár Péter (országos lista)



EGYÜTT (1 mandátum):

Szabó Szabolcs (Budapest 17. vk.)



Független (1 mandátum):

Mellár Tamás (Baranya megye 1. vk.)



MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA (1 mandátum):

Ritter Imre (kedvezményes mandátum)

