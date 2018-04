Lukácsi (ön)tömjénezése

Másrészt ne feledjük, kemény világban élünk; az embernek percről-percre kell megóvnia mindazt, amit létrehozott. Amennyiben például valaki írt egy gyönyörű tanúságtételt, vagy bármit, zseniális blogbejegyzést, könyvet, akkor kutya kötelessége mihamarabb nevükön is szólítania őket, grab them by the pussy, hiszen elég világos, hogy más nem fogja ezt megtenni helyette (van elég dolga a másnak), ha pedig mégis, hát abban nem lesz sok köszönet. Hamar "NB II-es"-nek gúnyolhatják az ember tanúságtételét, meg "kispályás"-nak, "közepeské"-nek szólíthatják, "Az Aquinói Szent Tamásé szebb volt!", - höröghetik sötét kis koboldok kórusban akár rögtön másnap, még mielőtt kinyitna az internet, szóval jobb nem kivárni a mindenféle vadidegen reakciókat.

Szelíd erővel elébük kell azoknak menni.

Johannes blog