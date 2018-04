Csodálatos Együtt-érzés

De most történt valami. Olyan, amit nehéz a magyar nép bölcsességével azonosítani.

Sok van, mi csodálatos, de az embernél és a magyar baloldali pártoknál nincs semmi csodálatosabb - mondotta volt valamikor Sophokles, ha jól emlékszem, de az is lehet, hogy nem jól emlékszem.

Szóval lezajlottak a választások, az eredmény ismert, a Fidesz újabb kétharmaddal győzött, a baloldali ellenzék sehol.

Felesleges itt most össze-vissza elemezgetni, az okokat keresni, a magyarázatokat előadni, ezt tették és ezt teszik még nagyon sokan, szakmányban.

Rögzítsük a tényeket. A pártok országos listáján az MSZP-Párbeszéd 11,99 százalékot ért el. Szép teljesítmény, ha azt nézzük, hogy a szocialisták november körül 5-7 százalékon álltak, amíg nem jött a megváltás, a gigantikus Párbeszéddel történt (in)fúzió. Derék Kovács László, minden szocialista idők legjobb pártelnöke és külügyminisztere meg is mondta, hogy be sem jutott volna ez az MSZP a parlamentbe Karácsony Gergely (tehát egy külső, pártidegen szélhámos, ezt én mondom, nem Kovács) nélkül.

A Demokratikus Koalíció sem nagyon dicsekedhet (5,41), lánglelkű vezére hiába utazta körbe az egész országot, ő is tudja, ezért van most viszonylagos csendben, ha 70 százalék fölé megy a részvétel, be sem jutnak a parlamentbe.

A Jobbik pláne nem dicsekedhet (19,19), igaz, végre egyszer megelőzték a komenistákat, de eddig úgy tudtuk, mert azt mondták, hogy ők az egyetlen kormányváltó erő.

Az LMP-vel (7,10) más a baj, persze hogy nem váltak valóra a vágyálmok, de azt még ők sem hitték, hogy ők lesznek majd az állítólagos bűnbakok, ráadásul azóta minden egykori kisgazda-botrányt felülmúlva vagy egymást ütlegelik, vagy óránként lemondanak.

Össze is foglalhatnánk az eddigieket, hogy mennyire bölcsen döntött a magyar nép, nem kell neki ebből a katyvaszból, mert az ország, a mi hazánk sorsa és jövője ennél nagyobb dolog. Elképzelni is rossz, mi lett volna, ha egy Vona tárgyal Junckerrel, egy Karácsony írja alá a genderes isztambuli szerződést, ha egy Szél találkozik a NATO-vezérkarral. Ez tényleg rémálom.

De mégsem foglaljuk össze, mert van még egy probléma, van itt egy rejtélyes zárvány, amin érdemes elgondolkodni.

Elindult a választásokon az Együtt - Korszakváltók Pártja is (0,66). A név megválasztása pártoknál, cégeknél, bármilyen szervezetnél fontos dolog. Jelzi a szándékot, a tartalmat, az irányt, hogy tudjuk, miről van szó. Kedves baloldali párjaink erre is fittyet hánytak, a Demokratikus Koalíció például soha nem volt demokratikus, hanem a létező legszélsőségesebb alakulat, pláne nem koalíció. Külön is indult, mint koalíció. Az Együttről ki hitte eleve, hogy korszakváltó, ráadásul nevéhez méltóan szintén külön indult.

A fennálló törvény szerint az egy százalékot el nem érő pártok kötelesek visszafizetni az állami támogatást. Az Együtt(?) - Korszakváltók (?) pártjának 150 milliót.

És megtörtént, illetve folyamatban van a csoda. A baloldali orgánumok eufórikus örömmel idézik az Együtt lemondott elnökének hálát rebegő nyilatkozatát, hogy már 97 millió gyűlt össze. És alig hiszi, hogy a mikroadományokból ennyi már összejött, bizonyára azért, mert van igény a politikájukra.

Hát nem tudom, van-e igény a politikájukra.

De azt tudom, hogy a magyar nép ennél bölcsebb. Adunk és adományozunk. A templomokban évente gyűjtés van a katolikus iskolákra, a szerzetesrendekre, mostanában az üldözött keresztényekre, emellett karitatív célokra. És adunk, mert a magyar nép jó és bölcs.

És akkor tíz nappal a választások után idejön és vihog ez a Juhász Péter (0,66), főfoglalkozását tekintve lemondott pártelnök, drogos és asszonyverő és megköszöni a magyar népnek az adományokat, erre meg kell találnunk még a szavakat.

2,7 millió magyar ember szavazott a kormánypártokra, tette a dolgát. De senkinek sem jutott az eszébe, hogy most csekkel is megerősítse.

Mert ez teljesen életszerűtlen. A magyar nép ezt tudja, a Soros-hálózat meg azt hiszi, hogy nem tudjuk, hogy ők fizettek. Megint hülyének néznek minket és meg is lesz a 150 millió.

De nem baj, legyintsük erre is, nekünk többet ér az a 2,7. Áldja őket az Ég.

