Gyárfás volt a felbujtó

Előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették tegnap Gyárfás Tamást, az úszószövetség volt elnökét, akit felbújtóként gyanúsított meg a Nemzeti Nyomozó Iroda Fenyő János néhai médiacézár húsz évvel ezelőtti meggyilkolásával kapcsolatban. Egy hangfelvétel bizonyíthatja, hogy Gyárfás és Portik Tamás volt olajmaffiózó egyeztetett Fenyőről. Kovács Lajos egykori rendőr ezredes a Magyar Időknek elmondta: Gyárfás mint lehetséges felbujtó már az ezredfordulón a hatóság látókörébe került.

2018. április 18. 11:28

Fenyő János médiacézár 1998. február 11-i megöletésével összefüggésben felbujtóként gyanúsította meg tegnap a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Magyar Úszószövetség egykori elnökét, a Nap TV korábbi tulajdonosát, Gyárfás Tamást. A nyomozó hatóság szerint Gyárfás vette rá az egykori olajmaffió­zót, Portik Tamást, hogy ölesse meg Fenyőt.

A producert őrizetbe vették, és úgy tudjuk, az NNI indítványozza az előzetes letartóztatását, mivel tartani lehet attól, hogy Gyárfás kivonja magát az eljárás alól, és megszökik.

Az ügy nyomozását korábban vezető Kovács Lajos ezredes, az ORFK egykori, úgynevezett döglött ügyek osztályának vezetője a Magyar Időknek úgy nyilatkozott: – Az ezredforduló táján erősen leszűkítettük a lehetséges felbujtók körét, s köztük volt az új gyanúsított is.

Már az ezredfordulón a hatóságok látókörébe került, de csak most hallgatták ki Fotó: Éberling András

Fenyőnek számtalan ellensége volt, a legprominensebb közülük Gyárfás Tamás, akivel a sajtóban háborúztak. A gyanúnk csak tovább erősödött, amikor a tudomásunkra jutott Gyárfás és Portik kapcsolata, ami nem baráti, inkább üzleti jellegű volt – fogalmazott az exrendőr.

Kifejtette: a bizonyítékaikkal ekkor felkereste az ügyészség egyik magas beosztású vezetőjét, aki elismerte, hogy bizonyítottnak látszik a felbujtó személye, ám azt mondta, amíg a gyilkost nem fogják el, a bíróságon nem állhat meg az ügy. – Nyugdíjba vonulásomig, 2006-ig azonban nem került kézre Jozef Rohác, akiről tudtuk, hogy ő a végrehajtó, csak nyoma veszett – jelentette ki Kovács Lajos, akiről közismert, hogy irodája falán ott volt Gyárfás fotója, ezzel üzent a médiavállalkozónak.

Az ügyben egyébként március 22-én már gyanúsítottként hallgatták ki Portik Tamást, aki felbujtóként összesen 28 éves fegyházbüntetését tölti Boros Tamás, valamint Prisztás József vállalkozók meggyilkolása miatt, és a gyanúsítás szerint közvetlenül ő adott utasítást Jozef Rohácnak Fenyő likvidálására. Az olajozás zászlóshajója, az Energol Rt. volt igazgatója a gyanúsítása óta vallomást is tett, ám azt, hogy kitálalt-e, nem lehet tudni.

Az ORFK tegnap nekünk is megerősítette a Pesti Srácok.hu információit. A portál szerint kőkemény bizonyítékok, köztük egy hangfelvétel van a rendőrség birtokában. Ezen – az állítólag az Energol-vezér által tizennégy éve készített – felvételen Portik és Gyárfás beszélgetése hallható.

Úgy tudjuk, Fenyő Jánosról lehet szó a felvételen. Ezt azt a feltevést erősíti, hogy a korábbi, elítéltek által tett terhelő vallomások után konkrét bizonyíték is vannak már a felbujtó személyére. Forrásaink szerint nem zárható ki, hogy ezzel a hangfelvétellel próbálta megzsarolni Gyárfás Tamást egy Jozef Roháchoz és Portikhoz közel álló, szlovák maffiózókapcsolatokkal rendelkező férfi. Tavaly novembertől folyik büntetőeljárás a szabadlábon védekező Imrich K. ellen, és a nyomozás részeként, jogsegély keretében a szlovák különleges nyomozók a minap házkutatást tartottak Rohác testvérének felvidéki házában egy hangfelvételt keresve.

Szlovák forrásaink szerint ezt meg is találták, és a felvétel azonos az NNI birtokában lévő tárgyi bizonyítékkal.

Fenyő Jánost a jogerős ítélet szerint Jozef Rohác ölte meg, akinek a gyanú szerint a Boros Tamás és Prisztás József vállalkozók megöletéséért jogerősen 13, illetve 15 év fegyházbüntetéssel sújtott Portik Tamás adott megbízást. Úgy tudjuk, a Fenyő-merényletben lehetséges megbízó(k) utáni kutakodást a Nemzeti Védelmi Szolgálat a Rohác elleni jogerős ítélet napján kezdte el, majd a feltárt bizonyítékok alapján az eljárást nyílttá téve átadták azt az NNI-nek. A Portik elleni gyanút számos nyilatkozat, köztük legalább egy védett tanú vallomása támasztja alá.

Korábban felmerült, hogy a több súlyos bűncselekményben is érintett Tasnádi Péternek közvetítőként köze lehetett a Fenyő-merénylethez. Tasnádi néhány éve a bíróságon, a Fenyő-ügyben tanúskodva azt állította, hogy Gyárfás Tamástól 1997 őszén megbízást kapott Fenyő meggyilkolására, ám nem teljesítette azt. Tasnádi vallomása után az ügyben tanúként beidézett, és a folyosón várakozó Gyárfást az eljáró tanács elnöke, Cserni János meg sem hallgatta, hanem hazaküldte.

Az olajozásban Portikék konkurenciáját jelentő Conti Car-os csoport vezetője, Radnai László 2011 őszén azt vallotta a rendőröknek, Fenyő megölésére Portik adott megbízást azért, hogy a Nap TV korábbi tulajdonosa, Gyárfás Tamás kedvében járjon, akinek a segítségével teret akart nyerni a médiá­ban. Egy védett tanú ugyancsak erről beszélt a rendőröknek. Szerinte Portik valóban médiabefolyást akart szerezni Gyárfás és Fenyő segítségével, de utóbbi felrúgta a megállapodásukat. Portik a magas rangú, baloldali politikai kapcsolatait is bevetette volna az üzlet érdekében, ám a médiavállalkozónak ekkor már más elképzelése volt, önálló párt alapításán gondolkodott.

A médiacézárral 1998. február 11-én végzett a tettes Fotó: MTI

Portik és Gyárfás régről ismerik egymást. A producer 2004-ben egy százmillió forintnál is többet érő hegyvidéki, Ágnes utcai ingatlant cserélt el Portik Tamás élettársával. A már említett védett tanú pedig az NNI-ben azt vallotta, hogy Gyárfás jelen volt azon a találkozón a Portik érdekeltségébe tartozó Művészinas étteremben, amikor az Energol-vezér kimondta Fenyő halálos ítéletét. A tanú szerint Portik őrjöngeni kezdett, amikor megtudta, hogy Fenyő felrúgta a megállapodásukat, és kijelentette, hogy „hazavágja” a nagyvállalkozót. A védett tanú szerint Gyárfás Tamás erre azt mondta: „Tomikám, ezzel nekem is nagy szívességet tennél […] különben is, megérdemli, hogy megdögöljön.”

A merénylet Portik és az egykori Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója, Laborc Sándor egyik találkozóján, a budai Vadrózsa étteremben is szóba került. Portik 2008 júniusában arról panaszkodott a polgári elhárítás vezetőjének, hogy a Fenyő-ügyben eljáró egyik nyomozó arra akarta rávenni, vallja azt, Gyárfás megbízta Fenyő megölésének megszervezésével, ám ő

– mint azt a rögzített beszélgetésről készült jegyzőkönyv tanúsítja – a rendőrtiszt felvetésére tagadta, hogy az úszószövetség jelenlegi elnöke ilyen kéréssel fordult volna hozzá. Portik a beszélgetés során azt is felajánlotta Laborcnak, hogy terhelő adatokat, lejárató információkat gyűjt, illetve állít elő vezető fideszes politikusokról.

magyaridok.hu