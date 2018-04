Juhász Péter nem áll le az adománygyűjtéssel

A több mint 110 millió forint alig egy hét alatt jött össze a társadalmi támogatottsággal lényegében nem rendelkező pártnak.

2018. április 20. 10:42

Már 110 millió forint felett jár az Együtt adománygyűjtő akciója, amelyet azért kezdett a párt, hogy vissza tudja fizetni az államtól kapott 150 millió forintos kampánytámogatást, miután egyszázalékos támogatottságot sem ért el a választáson.

A Zoom.hu ugyanakkor arról számol be, hogy Juhász Péterék akkor sem hagyják abba a gyűjtést, ha összejön a 150 millió forint.

– Kell a pénz a további működésre, az Együtt mozgalomként való továbbépítésére, akkor is, ha már nem lesz a párt – magyarázta a portálnak Juhász, aki korábban magánéletének finanszírozására is pénzt kunyerált szimpatizánsaitól.

Mindazonáltal önmagában is feltűnő és valószínűtlennek tűnő az Együtt iránti adakozási kedv is, hiszen a több mint 110 millió forint alig egy hét alatt jött össze a társadalmi támogatottsággal lényegében nem rendelkező pártnak.

Juhász Péterék 0,66 százalékot értek el a választáson, ami 37 561 szavazatot jelent. Az összegyűjtött adomány összege tehát azt feltétezi, hogy a párt valamennyi szavazója legalább 3 ezer forintot áldozott Juhászéknak, akik nem is győzik hangsúlyozni, hogy pár ezer forintnál többet senkitől sem kaptak.

Emlékezetes: az Együtt alapítója, a 2009 és 2010 között miniszterelnök Bajnai Gordon közvetetten és közvetlenül élvezte Soros György támogatását a tőzsdespekulánshoz ­köthető Center for American ­Progressen (CAP) keresztül.

A Bajnai Gordon által létrehozott Haza és Haladás Alapítvány 2011-ben 209 ezer eurót, 2012-ben pedig 228 771 dollárt, összességé­ben mintegy 110 millió forintot kapott a CAP-tól. Az alapítvány ekkor még fontosnak tartotta működésének átláthatóságát, és közzétette az egymillió forint felett adományozó személyek, illetve szervezetek névsorát, így derült ki a CAP szerepvállalása is.

Az alapítvány és a később létrehozott Haza és Haladás Egyesület 2013-ban már összesen 555 millió forint adományt és támogatást kapott, ám Bajnaiék ekkor már nem tették közzé bőkezű adakozóik névsorát. Bajnai Gordonék ettől kezdve arra hivatkoztak, hogy adatvédelmi okokból egyenként be kell szerezniük a támogatók beleegyezését – ez a mai napig nem sikerült.

magyaridok.hu