Kezdődhet a Lánchíd felújítása

A Lánchíd felújításáról, valamint a városnéző buszok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződésről is tárgyalhatnak a képviselők a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén.

2018. április 21. 09:55

A Fővárosi Közgyűlés szerdán jóváhagyhatja és megkötheti a Lánchíd és a 2-es villamos alagútjának rekonstrukciójára vonatkozó megvalósítási megállapodás módosítását, amely szerint szeptemberben kezdődhetnek meg a felújítási munkálatok, és várhatóan 2021 június végére fejeződhetnek be.



A Bagdy Gábor és Szeneczey Balázs által jegyzett - a budapest.hu oldalon közzétett - előterjesztés szerint a Lánchíd felújítása tartalmazza a közúti pályalemez és a járdakonzolok teljes elbontását és újjáépítését, valamint a megmaradó acélszerkezetek javítását és korrózió elleni védelmét. Továbbá a gyalogoskorlátok műemléki felújítását, a kőfelületek javítását és felülettisztítását, a köz- és díszvilágítás korszerűsítését, a Duna-meder szükség szerinti rendezését, a hídfőkben lévő gyalogos-aluljárók szélesített átépítését, a hídfő lépcsőinek átépítését, a hídfők helyiségeinek felújítását és lehetőség szerinti hasznosítását.



A hídtest felújítása mellett szükséges elvégezni a pesti hídfő alatti aluljáró újjáépítését is. Ez csak a Lánchíd forgalmának teljes kizárása mellett lehetséges, ezért célszerű összehangolni a híd felújításával - írták.



A rekonstrukció költsége több mint bruttó 16 milliárd forint.



A Lánchíd felújításához kapcsolódik a várhegyi alagút és a Clark Adám tér felújítása is, de ez - második ütemként - csak a későbbi években, a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén történik majd meg - olvasható a javaslatban.



A testület tárgyalhat a városnéző buszok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós beszerzési eljárás eredményéről szóló előterjesztésről is, amely szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a Program Centrum Utazásszervező Kft. és a Mr. Nilsz Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. közösen tette, így ez a konzorcium a közbeszerzési eljárás nyertese havi 25 millió forint ajánlati árral.



A koncessziós szerződés megkötéséről a közgyűlés dönthet szerdán.



A Fővárosi Közgyűlés tavaly október 25-i rendeletében egységes szabályokat tartalmazó koncessziós szerződéshez kötötte az autóbuszos városnéző (hop-on, hop-off) szolgáltatást. A városvezetés szerint azért volt szükség a változtatásokra, mert a mostani városnéző buszok ártanak a főváros turisztikai megítélésének.



Az új szabályok ezért kimondják, hogy az üzemeltetőknek a fővárosi önkormányzat által meghatározott arculati irányelveknek megfelelően kell kialakítaniuk a városnéző buszok kinézetét. Az üzemeltetőknek például a járműveiken meg kell jeleníteniük Budapest logóját, továbbá gondoskodniuk kell a tisztaságról is.



A 2018. június 30-án hatályba lépő rendelet előírja, hogy a városnéző buszoknak Euro 4 vagy annál magasabb környezetvédelmi kategóriába kell tartozniuk.

Napirenden a 3-as metró akadálymentesítése

A 3-as metróvonal felújításával kapcsolatban több állomás speciális akadálymentesítéséről is dönthet szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés, a vonal 20 állomása közül 18 akadálymentesen megközelíthető lesz.

A Tarlós István főpolgármester, Bagdy Gábor és Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettesek által jegyzett - a budapest.hu oldalon közzétett - előterjesztés elfogadásával a testület dönthet "az esélyegyenlőség megteremtése, a mozgásukban korlátozottak helyzetének további javítása érdekében" az állomások felújításával egyidejűleg a rekonstrukciós projekt korábbi műszaki tartalmában nem szereplő öt állomás - Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Klinikák - speciális akadálymentesítéséről.



A Dózsa György út metróállomás akadálymentesítését a metróvonal északi szakaszának felújítása után, a forgalomba helyezést követően végezhetik majd el, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ) kötendő megállapodás szerint legkésőbb 2020 szeptember végéig.



Tehát a rekonstrukciós projekt jelenlegi kiviteli szintű tervei 12 állomás akadálymentesítését tartalmazzák, és ezen felül a főváros további hat állomás - Dózsa György út, Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Klinikák - akadálymentesítését vállalja a projekten kívül, de azzal párhuzamosan.



Az Ecseri út és a Pöttyös utca metróállomás esetében ideiglenesen korlátlifteket építhetnek, végleges megoldás 2023. december 31-ig születhet.



Az előterjesztésben kitértek arra: bár megoldható, hogy ezeket az eszközöket a mozgássérült utasok segítő igénybevétele nélkül is használni tudják, a MEOSZ korábbi állásfoglalásában ezek alkalmazását nem fogadja el, mert az eszközök az utasok további körei számára - kisgyermekkel, babakocsival utazók, idős, nehezen mozgó emberek, nehéz csomaggal közlekedők - számára nem jelentenek megoldást.

Az említett öt állomás esetében megvalósítandó speciális akadálymentesítés részleteit is ismertették az előterjesztésben. Ezek szerint a Klinikák állomásnál a peronszint és a felszín között épülne úgynevezett ferdepályás felvonó, ez a becslések szerint nettó 640 millióba kerülhet. A Corvin-negyednél a peronszint és az aluljárószint között ferdepályás felvonó, az aluljáró és a felszín között hagyományos felvonó épülne nettó 929 millió forintból.



A Kálvin térnél a peronszint és az aluljárószint között épülne ferdepályás felvonó nettó 671 millió forintos becsült összegből, a Ferenciek terénél pedig nettó 656 millió forintból. Ennél a két állomásnál az aluljáró és a felszín között már van lift.



Az Arany János utcai állomás esetében a peronszint és a felszín között ferdepályás felvonót építenének. Ennek becsült költsége nettó 653 millió forint.



A Dózsa György úti állomásnál a peronszint és a felszín között lifteket építenének, amelyek - lehetőség szerint - az aluljárószinten is megállnának. Ennek becsült költsége nettó 804 millió forint.



E ferdepályás liftek alkalmazhatóságát a BKV Zrt. a tervezők bevonásával egyedileg vizsgálja az öt mélyállomás esetében. Ezeket jellemzően más európai városokhoz hasonlóan a meglévő lépcsők, mozgólépcsők mellett alakíthatják ki.

Kitértek arra is, hogy a Nyugati pályaudvari állomás esetében szintén hagyományos függőleges aknás liftet terveztek korábban, de költségtakarékossági szempontok miatt itt is vizsgálják a ferdepályás felvonó alkalmazását.

A testület előzetes kötelezettséget vállalhat arra, hogy a speciális akadálymentesítés tervezési és kivitelezési feladatainak megvalósítására 2018 és 2023 között legfeljebb mintegy 5,6 milliárd forintot biztosít a BKV Zrt. részére. Továbbá a közgyűlés felkérheti a főpolgármestert, hogy az akadálymentesítéshez szükséges európai uniós vagy központi költségvetési források biztosítása érdekében folytasson tárgyalásokat.

