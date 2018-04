Gyurcsány alaposan átverte egykori pártját

Az ő hajója is süllyed

A Demokratikus Koalíció világképe április 8. után is "egészséges": a Fidesz csalt, ők meg nem buktak. Ha viszont jobban megnézzük számaikat, látszik, hogy Gyurcsány Ferencnek sikerült saját támogatottságánál sokkal kedvezőbb alkut kötnie az MSZP-vel. Öregecske tábora viszont nehezen viszi be még egyszer a parlamentbe, ha legközelebb is magas lesz a választási részvétel.

2018. április 21. 14:25