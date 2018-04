Sehol nem költenek ennyit a családokra, mint nálunk

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának eddigi vezetője az Origónak adott interjújában elmondta, nem folytatja a munkáját az új kormányban.

– A minisztérium komoly eredményének tartom, hogy az elmúlt négy évben sikerült a demográfia és a családpolitika területén olyan intézkedéseket hozni, amelyekre építeni lehet. Ma Európán belül Magyarországon van a legkomolyabb családtámogatási rendszer. Ennyit sehol nem költenek a családokra, mint nálunk, a GDP közel 5 százalékát. Ezek az eddigi eredmények. Jó kiindulópont ahhoz, hogy a következő négy, de inkább negyven évben előre haladjuk ezen a területen. Ezért is óriási dolog a kétharmados felhatalmazás, mert a családpolitikának a folytonosság és a kiszámíthatóság az alapja. A jövőt illetően két hosszabb beszélgetésem volt a miniszterelnökkel a választások után. Azt mondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ebben a struktúrában és összeállításban marad. Nekem ezzel kapcsolatban voltak változtatási javaslataim, amiket ő nem fogadott el. Felajánlotta, hogy válasszak. Vagy ebben a formában folytathatom a munkát, vagy van számomra más ajánlata is. Én az elmúlt hat évben beletettem a minisztériumi munkába, amit tudok, így ezt nem akarom folytatni – nyilatkozta Balog Zoltán, aki leendő teendőiről is beszélt.

– A másik feladat, amit fölvázolt, nagyon izgalmasnak tűnik számomra. Nem kerültem a nyilvánosságot, de ebből az elmúlt évben kicsit sok volt, és itt az idő, hogy olyan munkát végezzek, mely kevesebb napi szintű kitettséget jelent a nyilvánosságnak, s több intellektuális lehetőséget, kihívást nyújt. Arra az alapítványi munkára kért fel, mely a mi kormányzatunk szellemi, jogi hátterét alapozza meg abban a küzdelemben, melyet Európában folytatunk.

Arra a kérdésre, hogy magasabb fokozatra kapcsol-e az ideológiai-szellemi küzdelem a polgári Magyarországért, Balog Zoltán elmondta, hol találhatunk szövetségeseket, és honnan mozgatják azokat a szálakat, amelyek Magyarország támadását vezénylik.

–Ez nem csak arról szól, hogy lesz-e migráció vagy nem lesz, ránk tudják-e sütni, hogy nem vagyunk demokratikusak, vagy hogy a mi rendszerünk nem illik bele Európába. Nem egyszerűen az a célunk, hogy megvédjük magunkat, hanem az, hogy megerősítsük a szellemi alapjait annak az iránynak, melyet mi nemcsak Magyarország számára, hanem Európa számára is kívánatosnak tartunk. Ez alapvetően keresztény-kulturális beágyazottságot, megalapozottságot igényel, ezért is kínált meg ezzel a lehetőséggel a miniszterelnök. Offenzívak leszünk. Lehet, hogy még nem kormányoznak, de számos helyen már jelen vannak azok az erők, azok a polgárok és gondolatok, melyek szövetségeseink lehetnek. Gondoljunk csak Olaszországra vagy Ausztriára, és persze a lengyelekre.

– Mi szeretnénk ezt erősíteni: megmutatjuk Európa polgárainak, hogy ez egy valóságos, reális alternatíva, megfelel az európai emberek érdekeinek, megfelel a magyar emberek érdekeinek, és ezek az érdekek nem szemben állnak egymással, hanem egybeesnek. Mi szövetségeseket keresünk a politika feletti és alatti világban is. A CDU komoly partner, részben meggyőzendő partner, az ÖVP, az osztrák néppárt is itt van, és természetesen a lengyelek is. Elsősorban az Európai Néppárton belül szeretnénk ezt az irányzatot erősíteni, de európai szinten minden olyan gondolkodó, politikusi, közéleti körben ott leszünk, ahol erre fogadókészség van. Ismerem a külföldi, különösen a német világot, még a brüsszeli környezetet is. Az igazi ideológiai küzdelem ezeken a helyeken zajlik. Németországból és részben Brüsszelből mozgatják azt a szellemi irányzatot, amelyik minket támad. Nem is elsősorban kormányra, hanem a balliberális elit szintjére gondolok. Ez nekem nagy kihívás lesz a jövőben – nyilatkozta Balog Zoltán.

