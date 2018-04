Tasnádi azt állítja, hogy Gyárfás háromszor fizetett

A sportvezető szerint a Fenyő-ügyről mindent elmondott a rendőrségen

Tasnádi Péter szerint 1997-ben bízta meg őt Gyárfás Tamás, hogy „intéztesse” el Fenyő Jánost. Az előleget, majd Fenyő megölése után a megbízói díj másik felét is felvette. Állítása szerint később harmadszor is lehúzta a sportvezetőt. Gyárfás úgy nyilatkozott: mindent elmondott erről a nyomozóknak, és tisztázta magát.

2018. április 23. 23:54

– Gyárfás Tamás 1997-ben azzal fordult hozzám, hogy mennyibe kerülne likvidálni Fenyő Jánost – állította a Jobbik-közeli N1TV-nek április 19-én adott interjújában az erőszakos bűncselekmények miatt összesen 13 és fél évet börtönben töltött Tasnádi Péter, aki úgy fogalmazott: önszántából nem is beszélt volna erről, hiszen ma sem büszke arra, hogy lehúzta Gyárfást.

Tasnádi a megbízói díj nagyságáról nem nyilatkozott, de kitartott a Fenyő-gyilkosság perében tett azon kijelentése mellett, hogy az összeg felét fel is vette a megbízáskor, majd novemberben elutazott Las Vegasba. – Ott láttam a hírekben, hogy megölték Fenyőt – fogalmazott Tasnádi, aki szerint amikor meghallotta, hogy valaki „elvégezte a munkát”, felhívta Gyárfást, és kérte a megbízói díj másik felét, amit meg is kapott. Állítása szerint később, évek múlva ismét „kért” egy csinos összeget a producertől, aki akkor is fizetett neki.

Tasnádi Péter és Gyárfás Tamás. Régi keletű a kapcsolat Fotó: MTI

A rendre önbíráskodás felbujtójaként elítélt Tasnádi minderről már 2014. április elején is beszélt a 1998. ­február 11-én elkövetett Fenyő-gyilkosság perében tanúskodva.

Az áldozat kivégzésével vádolt, majd jogerősen életfogytiglan tartó fegyházbüntetésre ítélt Jozef Rohác idéztette tanúként Tasnádit, aki elmondta, hogy egy négyszemközti beszélgetésen a Rubin Hotelben kapta a megbízást Fenyő meggyilkolására.

Úgy emlékezett, hogy Gyárfás azt mondta, ezt az embert „tüntesse el, likvidálni kell, meg kell ölni”, s a megbízási díj 10-20 milliós volt. Tasnádi nyilatkozatának rögzítése után Cserni János bíró a tárgyalóterembe szólított, ugyancsak tanúként idézett Gyárfás Tamást azzal küldte el, hogy meghallgatására nincs szükség. A sportvezető a tárgyalás után azt mondta, hogy ha a bíróság nem volt kíváncsi a véleményére, akkor nincs miről beszélnie.

Ugyanezt mondta a Tasnádi-vallomás kapcsán múlt pénteken Gyárfás védője, Bánáti János, miután a Fenyő-gyilkosságban felbujtóként meggyanúsított egykori médiatulajdonossal szemben nyomkövetővel ellenőrzött lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a nyomozási bíró. A döntés nem jogerős, mert ellene a gyanúsított enyhítésért, a Fővárosi Főügyészség pedig Gyárfás házi őrizetének elrendelését indítványozva jelentett be fellebbezést.

Gyárfás a bírósági verdikt kihirdetése után azt állította, hogy miután a rendőrség bűnügyi őrizetbe vette, ezzel kapcsolatban mindent elmondott a nyomozóknak, amiről tudomása van. – Áldozata vagyok ennek a szörnyűségnek, soha még a gondolata sem merült fel bennem, hogy Fenyő János vagy bárki más ellen erőszakosan lépjek fel – fogalmazott Gyárfás Tamás.

Kovács Lajostól, az úgynevezett döglött ügyek osztályának egykori vezetőjétől tudjuk, hogy már 16-18 éve jegyzőkönyvezték Tasnádi és emberei vallomásait a Gyárfás-féle megbízásról, de azt is, hogy Tasnádi többször is „lehúzta” a producert Fenyő halála kapcsán.

Így azt is pontosan tudták, hogy 2002 táján Tasnádi egyik embere megkereste Gyárfást a Nap TV Angol utcai telephelyén. Az illető hamis néven jelentkezett be a portán, bement a producerhez és a „tiszta” telefonján felhívta Tasnádit, majd átadta a készüléket Gyárfásnak. Ezután két részletben 5-5 milliót – ugyancsak a Fenyő-gyilkosságra hivatkozva – Tasnádi meg is kapott. Kovácsék a tanúvallomás után házkutatást tartottak a portán, lefoglalva a naplót, amelyben megtalálták a hamis nevet.

A Nemzetközi Úszószövetség alelnökét a Fenyő-gyilkosság felbujtójaként gyanúsította meg a rendőrség

A portás értesítette Gyárfást a házkutatásról, a producer pedig másnap ügyvédjével bement a Nemzeti Nyomozó Irodába (NNI), ám nem Kovács Lajoséknak nyilatkozott, hanem egy másik osztályon tett tanúvallomást a Fenyő-gyilkosság ügyében folyamatban volt nyomozásban.

Ebben a nyilatkozatában a Nap TV akkori tulajdonosa azt állította, hogy tartozott Tasnádinak, és ezt az összeget adta meg hitelezőjének. Gyárfás Tamás egyébként szombaton azt mondta a PestiSrácoknak, hogy a továbbiakban nem nyilatkozik a Fenyő-üggyel kapcsolatban.

Nem nyilatkozik a volt főügyész és ügyvédje Hivatalos személy hivatali eljárása során, hivatali kötelessége megszegésével elkövetett bűnpártolással gyanúsították meg pénteken Ihász Sándor volt fővárosi, majd fellebbviteli főügyészt. Papp Gábor, Ihász védője a hét végén nem kívánt részleteket elmondani, de továbbra is abszurdnak, a tények szintjén és jogilag megalapozatlannak tartja a gyanúsítást, amelyet – mint mondta – megpanaszoltak és tételesen cáfolni fognak. A gyanú szerint Gyárfás Tamás tavaly októberben kereste meg hivatali helyiségé­ben az általa személyesen ismert főügyészt, és átadta neki annak a hangfelvételnek a leiratát, amelyet vélhetően a zsarolója dobott be a levélszekrényébe. A felvételen Gyárfás és az azóta két másik leszámolásos merénylet kapcsán összesen 28 éves fegyházbüntetéssel sújtott Portik Tamás a Fenyő-gyilkosságról beszélgetnek. Ihász Sándor a leiratot nem továbbította a nyomozóknak, noha a gyanú szerint tudott arról, hogy újraindult a Fenyő-gyilkosságra felbujtó személyének megállapítására a nyomozás, mint ahogy azt is tudnia kellett, hogy a dokumentum az ügy szempontjából olyan új bizonyítékokat tartalmaz, amelyek döntően hozzájárulhatnak a felbujtó azonosításához.

magyaridok.hu