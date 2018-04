Tudták, merték és...

Van párhuzam az április 8-ai kétharmados Fidesz-KDNP győzelmet követő tüntetés és a rendszerváltás utáni, SZDSZ-es politikusok szervezte tiltakozások között – hangzott el az Echo TV műsorában. Bogár László egy olyan veszélyre hívta fel a figyelmet, amely – mint mondta – még nem akut, de azzá válhat. A közgazdász professzornak tett föl kérdéseket a Présház Hírportál 2018. április 20-án.

2018. április 24. 09:57

- Professzor úr, mint Ön mondta: a felnövekvő generációnak fogalma sincs arról, hogy az SZDSZ mekkora pusztítást végzett a rendszerváltozás idején. Mint tudjuk: jelenleg közel egymillióval kisebb az ország lélekszáma az 1980-asnak, ráadásul sokkal rosszabb demográfiai összetételben. A közvagyon pedig töredékére zsugorodott. Miből gondolhatjuk, hogy ezt a háborús veszteséget külföldön kialakított terv "sikeres" itthoni végrehajtói okozták?



- Akik 1990-ben az első demokratikus választások idején 18 évesek voltak, ma már 46 évesek. Akik ma ennél fiatalabb szavazók, és a számuk megközelítheti a kétmilliót, korukból adódóan nem rendelkezhetnek tudatosan feldolgozott politikai tapasztalatokkal a rendszerváltás korai szakaszáról, a történeti előzményekről meg különösen nem. Még nyolc év, és a 2026-os választáson már bizonyosan többségben lesznek ezek a tudatos tapasztalat nélküli választók. Már most el kell kezdeni tehát annak a stratégiának a kidolgozását, ami lehetővé teszi azt, hogy ezek a generációk a még az előtt szembesülhessenek a rendszerváltás „valóságos” valóságával mielőtt döntéseiket meghozzák. A világ, amelyben élünk általában sem nagyon teszi lehetővé, hogy a „valóságos” valósággal szembesüljünk, mert minden, inkább vélt, mint valós, tudásunk valamilyen közvetítőn keresztül jut el hozzánk, amelyet közismert latin szóval médiának szokás nevezni. A média pedig soha nem a valóságról tudósít minket, hanem egy történetet beszél el a valóságról. Ez a történet ugyan lehet nagyon pontos és valósághű is, ám mindig fennáll annak a lehetősége is, hogy hamis, sőt kifejezetten hazug képet fest a valóságról. Aligha véletlen, hogy 2016-ban az Oxford Dictionary az év szavának választotta a „post-truth politics” kifejezést, ami magyarul azt jelenti, hogy az „igazság utáni politika” világa. És a globális beszéd-térben ebből kiindulva beszélnek ma már a tények, az igazság, sőt a valóság utáni korszakról, drámai módon utalva ezzel arra, hogy a globalo-modernitás embere mennyire kiszolgáltatottá is vált. Miközben jó szándékúan szeretnénk mindent megtenni azért, hogy megértsük a világot, egyre többször kell szembesülnünk azzal, hogy szinte semmi esélyünk sincs annak tisztázására, hogy mi is a tény, az igazság és a valóság. Valaha ezek a fogalmak a minket körülvevő világ leírásának alapvető, és ami a lényeg, egyértelműen definiálható fogalmai voltak, ám mára mindez gyökeresen megváltozott. Amikor a Szabad Demokraták Szövetsége éppen harminc évvel ez előtt megalakult, akkor még Szabad Kezdeményezések Hálózata néven, attól kezdve a pártot létrehozó közszereplők gyakran hangoztatták azt a hármas jelszót, ami aztán az 1990-es választásokon is meghatározó szlogenjük lett, vagyis, hogy „Tudjuk, Merjük, Tesszük”. Ma is el kell ismernünk, hogy professzionális pontossággal ragadták meg a lényeget. A sikeres cselekvéshez valóban elsősorban tudásra és bátorságra van szükség. Ezt filozófiai értelemben az „elgondolhatóság” és a „megvalósíthatóság” szabadságaként szokás leírni, ám van egy harmadik típusú szabadsága is az embernek, és ez a „folytathatóság” szabadsága. Vagyis, az arra való képességünk, hogy az, amit a tudásunkra építve elgondolunk, és a bátorságukra, elszántságunkra építve megvalósítunk, az vajon beilleszthető-e az adott emberi közösség hosszú távú harmonikus létezésébe. Nos, az ma már mindenki számára nyilvánvaló, hogy amit a Szabad Demokraták Szövetsége „tudott” és „mert” tenni, az a magyar társadalom számára az elmúlt évszázad egyik lepusztítóbb következményű „kalandjának. Sőt, ma már az is nyilvánvaló, hogy nemzetpusztító tevékenységüket nem 1988-ban, a hivatalos megalakulásuk után kezdték el, hanem legalább húsz évvel korábban. A magyar társadalom tudatos eladósítása, és ezzel a globális pénzhatalmi rendszernek való kiszolgáltatása ugyanis már 1968 és 1973 között elkezdődött. A tragikomikus módon a „magyar” és a „nemzeti” jelzőt egyaránt nevében viselő bank akkori legfelső vezetőinek tevékenysége már akkor is ugyanazokra az alapvető elvekre épült, mint amelyeket később az SZDSZ is képviselt. Szétfeszítené ennek a beszélgetésnek a kereteit, de érdemes zárójelben hozzátenni ehhez, hogy a Hunyadiak óta Magyarország folyamatosan egyre súlyosabb birodalmi függésben tengeti életét, és a labanc, az urbánus, és a mai neoliberális globálnyik ugyannak a birodalmi kollaboráns karakternek a megnyilvánulása, amely a rendszerváltás keretében végbement újabb brutális birodalmi kifosztást vezérelte. Kulin Ferenc szellemes szóleleményével élve, amelyet az új parlament képviselőiként hallhattunk tőle, „itt a demokratikus magyar parlamentben minden párt kollaboráns, az SZDSZ-t kivéve, mert ő maga a „laboráns”.) Az adósság-szolgálatként a globális pénzhatalmi rendszer felé kiszivattyúzott kamatok, valamint a hazánk területén ideiglenesen állomásozó multinacionális vállalatok által kiszivattyúzott profitok teljes értéke legalább hatszázmilliárd dollárra tehető az elmúlt félévszázad során, amivel nagyjából felére csökkent az ország anyagi értelemben vett nemzeti vagyona. Ennél is súlyosabb, a szó szoros értelmében felbecsülhetetlen az a kár, ami a népesség és egészségvagyonunkban keletkezett, és amit a lelki, erkölcsi, szellemi lepusztulás jelent





- Az Ön véleménye szerint a szörnyű SZDSZ-es károkozás újra megtörténhet, ugyanis a jövő nemzedéke a múltismeret hiányosságai miatt nem fogja felismerni az új, áramvonalasabb és szofisztikáltabb technikákkal operáló kis SZDSZ-eket. A nemzeti kormány új intézményeket hozott létre, amelyekben Csurka István akkori gondolatait sokkal szofisztikáltabb stílusban fiatal politológusok képviselik. Ez a szellemi erő fölveheti-e a versenyt a páholyokba visszabújt SZDSZ-szel?



- Legelőször is azzal kellene szembesülni, hogy mindaz, amit most távlati veszélyként felvetünk, az egyszer már megtörtént 1989-90-ben. Az úgynevezett „négy igenes népszavazás” nemzetpusztító hazugságának győzelme, és az a tény, hogy az 1990-es választáson több mint egymillió magyar szavazott az SZDSZ-re, vagyis saját brutális lepusztítására, az sajnos önmagáért beszél. Ahogy ezt a népnyelv később keserűen megfogalmazta, elhangzott a jelszó, hogy „sertés elvtársak, szavazzatok a böllérre”, és a derék sertéselvtárs magyarok valóban a böllérre szavaztak. Az egyetlen biztató mozzanat az, hogy 2009-ben már csak negyvenezer szavazatot kapott az SZDSZ, tehát ha kicsit „későn-érő” is a magyar, de azért még képes a tanulásra. Igaz a tandíj kicsit költséges mulatság volt, hisz a nemzeti vagyon legalább felének az elvesztésével járt, de legalább ezek a korosztályok, a szó szoros értelmében a „saját bőrükön”, tanulták meg azt, hogy miként is működik a globális kollaboránsok pusztító ereje. Hogy ez a „költséges” csapda ne ejtse fogságba még egyszer a gyanútlan magyarok újabb millióit, ahhoz elsősorban arra van szükség, hogy minél pontosabban megismerjük ennek az igen-igen régóta működő, csak hogy mindig eltérő alakváltozatban megjelenő csapdának a természetét, történelmi mélyszerkezetét. A veszélyt elsősorban az jelenti, hogy a „szabadság” mint hívó-szó automatikusan pozitív értéktartalommal jelenik meg előttünk, és az újabb és újabb nemzedékek számára meg egyre inkább. Pedig könnyű belátni, hogy az „előjel nélküli” szabadság a végzetes pusztítás „szabadságát” is jelentheti, tehát a „szabadság” szó önmagában életveszélyesen „semmitmondó” kifejezés, mert „semmit nem mond” arról, hogy a szabadságot követelő minek a szabadságát követeli éppen. Bármilyen kényes is ezzel szembesülni, de ez már 1848-ban is súlyos erkölcsi dilemma volt, hiszen Petőfi Sándor „Akasszátok fel a királyokat” című verse például végzetes felelőtlenséggel a „szabadság” nevében nyíltan uszított olyan pusztító-önpusztító cselekedetekre, („magyarul” lincselésre) amelyek nem hogy nem szolgálták a magyarság üdvét, de egyenesen végzetes ártó erőt jelentettek. És, bár ez még kényesebb felület, de 1956-tal kapcsolatban is fel kellene tenni néhány ehhez kapcsolódó, ám ma még abszolút „feltehetetlen” kérdést, és talán egyszer ennek is eljön az ideje. Az elmúlt negyven év során született nemzedékek ráadásul egy olyan globális beszéd-térben nőttek fel, amelyet egy olyan globális véleményhatalmi diktatúra tart uralma alatt, amely önmagát „szerényen” politikailag korrekt beszédként szokta magát megnevezni. Éppen ezért nem feltétlenül értik annak a küzdelemnek a lényegét, amelyet Orbán Viktor ezzel a globális beszédhatalmi szuperstruktúrával folytat. Minimum felesleges konfliktuskeresésnek, háborús pszichózisnak látják azt, de akár azt a nézetet is elfogadhatónak vélik, hogy mindez nyílt lázadás a nyugatias demokrácia alapértékeivel szemben, és hogy ez nemcsak hogy nem szolgálja Magyarország érdekeit, de egyenesen súlyosan károsítja azokat. És lássuk be, ebben a brutális erősségű szellemi „ellenszélben” nem egyszerű megmagyarázni Orbán Viktor harcainak valóságos természetét. Azt, hogy a magyar miniszterelnök e harcait egy magát nem létezőnek tekintő, ám mint láthatjuk, nagyon is létező globális hatalmi struktúrával vívja, amely a kezében fegyverként működő globális média segítségével mindenki számára üdvös és vonzó „szabadságnak” a globális pénzhatalmi rendszer korlátlan kifosztó hatalmának „szabadságát” igyekszik beállítani. Az elmúlt nyolc év során valóban elkezdtek felépülni azok a szellemi műhelyek, amelyben mindezt fiatal, magas szintű képzettségüket a globális térben megszerző, és a globális birodalmi nyelvet is „perfektül” beszélő szakértők, közgazdászok, szociológusok, politológusok próbálják elbeszélni azoknak a nemzedéktársaiknak, akik mindezt valóban elég nehezen értik meg. Mert ahogy Illyés Gyula írta az „Egy mondat a zsarnokságról” című versében „eszmélnél, de eszme csak az övé jut eszedbe”. Azt is meg kellene értenünk, és persze valamilyen válasz is kellene arra a kihívásra, amit a következő logikával írhatunk le. Tételezzük fel, hogy a mai huszonévesek megértik mindezt, és akár még szimpatikusnak is vélik Orbán Viktor szabadságharcát. De vajon mit válaszolhatnánk arra a kérdésükre, amely azt firtatná, hogy ha „meg akarnak élni”, akkor mégis csak az uralkodó globális beszédmód urainak logikáját kell, legalább színleg elfogadniuk, hiszen magas jövedelmet, presztízst és jólétet csak innen remélhetnek. Mindebből kiderülni látszik, hogy az a szellemi küzdelem, ami még csak most kezdődik igazán, igen drámai kérdések egész sorát veti fel, és egyelőre nincsenek megnyugtató válaszaink. Azt is tudomásul kell venni, hogy ennek az igen nehéznek ígérkező szellemi küzdelemnek a sikeres megvívása csak úgy képzelhető el, ha most mi mutatjuk meg, hogy „tudjuk, merjük, tesszük”, mert nincs más esély a megmaradásra. Vannak azért biztató jelek is, de a „munka nagyja” még előttünk van. A következő évtized legfontosabb kérdése ez.



- Valaha megtudjuk-e, hogy a honi közélet miért bénult le 2004 augusztusában, amikor az akkori miniszterelnök, Medgyessy Péter a Népszabadságban kért segítséget a társadalomtól, bejelentve, hogy "Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel", majd két nap múlva a köztelevízióban megerősítette a riasztó tényállítást. Sem a közvádló hatóság, sem a sajtó jelentős része nem "mozdult rá" erre a nagy kurázsit igénylő kormányfői tényfeltárásra, miért?



- Medgyessy Péter a rendszerváltás történetének egyik legügyefogyottabb figurája. Egyrészt eleve csapdába csalták az ügynökmúltjával, amely csapdát természetesen a globális SZDSZ lokális ügynökhálózata állította fel számára. Visszaidézve Kulin Ferenc 1990-es bonmot-ját miszerint minden párt kollaboráns, csak az SZDSZ nem, mert ő maga a „laboráns”, az SZDSZ-nek nem kell ügynöki leleplezésektől illetve korrupciós ügyektől tartania, mert ő azt a globális szuperstruktúrát képviseli, amely ezt az egész masinériát elgondolta, megalkotta és működtette. Azt a gépezetet, amelynek lényege az, hogy a lokális uralmi elitek jogilag szélesre tárják az ország globális kifosztásának kapuit, és ennek fejében a globalokrácia elnézi, hogy a lokalokrácia egyben kleptokráciaként is működik. Vagyis ha a lokális SZDSZ lehetővé teszi, hogy a globális tőkestruktúrák évente tízezer milliárd forintos nagyságrendben „lophassanak” teljesen legálisan, vagyis „törvényesen”, akkor ennek fejében az kegyesen megengedi, hogy a lokalokrácia ebből néhány százmilliárdot évente saját családja és háztartásgazdasága „felvirágoztatására” fordítson. Ezt a sajátos és persze patologikus összefüggést Medgyessy Péter nem „tudta, merte” felismerni, és ez lett a veszte, bár a szuperstruktúra eleve bukásra ítélte, hiszen ma már nyilvánvaló, hogy egyetlen szerepe Gyurcsány Ferenc uralkodásának előkészítése volt. Igaz később a globalokrácia számára kiderült, hogy az „övéi” ugyan készséges és buzgó kollaboránsok, de az ország az ő uralmuk alatt a lappangó permanens polgárháború káoszába süllyed, így 2010-ben aztán 2014-ben és most 2018-ban is üdvözölték Orbán Viktor hosszú távú uralkodásának a fennmaradását. Erre a paradoxonra az a magyarázat, hogy számukra az ország folyamatos „rendeltetésszerű” kifosztása mellett legalább olyan fontos (ha nem fontosabb) elem a rend, kiszámíthatóság és stabilitás. És mivel a magyar társadalom meghatározó része ezt szintén így látja, így ha vannak is fenntartások Orbán Viktor rendszerével szemben, de mind a globális mind a meghatározó lokális aktorok többsége a jelek szerint tartósan az ő hosszú távú uralomgyakorlását látja a „legkisebb rossznak”. És ahogy ez kinéz, amíg Orbán Viktor ezt a globálisan és lokálisan egyaránt elfogadható státust és annak alapvető elemeit összehangoltan és átgondoltan működtetni lesz képes, addig nincs és nem is lehet valóságos kihívója. Ezt a jelenlegi lokális SZDSZ-kísérletekkel bíbelődők láthatólag nem tudják, merik sem érteni, sem feldolgozni, így egyelőre maradt elég idő a felkészülésre, mert ne legyen semmi kétségünk afelől, hogy jönnek sokkal zordabb idők is. Ám ha mindezt megértjük, és lesz tudásunk, bátorságunk, becsületes helytállásunk, akkor mindezen erények segítségével lehetővé válhat a Mohács és Trianon nevéhez kötődő harmadik és minden bizonnyal végzetes nemzeti tragédiánk elkerülése. De csak akkor, ha ezután mindig mi tudjuk, merjük, tesszük azt, amit kell.

preshaztarsasag.hu