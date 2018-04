Bizakodik a többség

A döntő többség pozitívan látja Magyarország következő 4 évét.

2018. április 24. 17:34

A magyarok körében 53% számít arra, hogy a következő négy évben tovább javulhat az ország általános helyzete, ugyanennyien gondolják úgy, hogy a gazdasági helyzet is még pozitívabban fog alakulni. A pesszimisták aránya mindössze 31-32%, tehát több, mint másfélszer nagyobb az optimisták aránya azokhoz képest, akik negatív várakozásokkal bírnak. Érdekesség, hogy a kormánypárti táboron belül mindkét kérdésben 90% körül van az optimisták aránya, de még a Jobbik-tábor (20-29%), illetve a baloldaliak (24-28%) jelentős része is bízik a következő négy év sikerében. A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek négyötöde (80%) a bevándorlási kvóta elleni fellépésben vár további előrelépést a következő négy év kormányzása során. A családtámogatások bővítése (75%), a nemzeti szuverenitás megvédése (72%), a kormányzati stabilitás (71%), valamint a pénzügyi-gazdasági stabilitás (64%) terén ugyanakkor szintén előrelépést remélnek a magyarok.

Módszertan

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása 2018. április 14-23. között készült 1000 fő telefonos megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság esetén a maximális mintavételi hiba 3,2 százalék.

MTI