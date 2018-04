Jó ember jó időben

2018. április 24. 23:18

(...) Azt vártam, hogy a mostani tüntetésen jóval kevesebben lesznek, mint az egy héttel ezelőttin. Nem lett igazam.

Valószínűleg így is kevesebben voltak, hiába voltak túl optimisták a szervezők a színpadról, de nem sokkal. Ötvenezer ember simán elment egy héttel később is tüntetni, ami sokkal nagyobb teljesítmény, mint elsőre gondolnánk. A múlt héten a választási vereség és az újabb négy fideszes év még friss, feldolgozandó élmény volt, de ezek az érzelmek idővel lecsillapodnak, az emberek pedig inkább sétálni mennek szombaton, nem tüntetni.

Sőt, a tüntetés szervezői a másik nagy problémán is igyekeztek javítani. Ennek a tüntetésnek már sokkal inkább volt elérhető, megvalósítható fókusza, mint a másiknak. Gulyás Balázs akkor arról beszélt, hogy új választást szeretnének elérni, ami egy tökéletesen elérhetetlen ábránd volt. (...)

A feladatot pedig ma Márki-Zay Péter magára vállalta, még akkor is, ha ő nem tud róla.

A beszédek nagy része nem volt kiemelkedő. Móra Veronika jól beszélt a civilek védelmében, de Unyatyinszki György teljesen el volt tévedve. Sajnos az a helyzet, hogy a Magyar Nemzet nem a Népszabadság, bármennyire fájó is a hiánya. A Népszabadságot a Fidesz záratta be, a Magyar Nemzetet pedig Simicska Lajos, akkor és úgy, hogy azzal a legtöbb politikai kárt okozza a pártnak, amelyet felépített. (...).

Papp Réka Kinga szerepléseit viszont ideje lenne elfelejteni, mert a magyar tüntetéskultúra továbbra is leginkább ízlés szempontjából teljesít rosszul. Nem véletlenül nem hallgatja senki sem Papp Réka Kingát, sem G Ras Gergőt. Ha jó lenne, amit csinálnak, lenne közönségük is. (...)

A felszólalóknak persze kicsit hátrányos volt a helyzetük, mert kevésbé mutatkoznak meg a hibák akkor, ha nincs az átlagos szónokok között egy kiemelkedő. Most viszont volt. Márki-Zay Péternek nemrég felróttuk, hogy kimarad a történelemből azzal, hogy nem megy fel a színpadra beszélni. Ő pedig úgy tűnik, szintén felismerte ezt.

Kár lett volna, ha nem ismeri fel, mert annyira megdöbbentően erős beszédet mondott el, mint amit nagyon régóta nem hallottunk ellenzéki tüntetésen, vagy politikustól. Márki-Zay beszédén a többiekével ellentétben látszott, hogy olyan ember is dolgozott rajta, aki látott már beszédet életében. Jól volt keretezve, volt mondanivalója és sikerült jól előadni is.

De ennél sokkal fontosabb, hogy ez egy jó beszéd volt, a jó embertől és a jó időben.

A gyakorlatban az ellenzéket hónapok óta Márki-Zay Péter irányítja. Senki nem volt akkora hatással az összefogás tárgyalásaira, mint ő, és jelenleg ő az egyetlen olyan aktív politikus, aki képes a szélsőjobbtól a szélsőbalig terjedő ellenzéki tábort összefogni. Márki-Zay pont kellően jobbikos, kellően MSZP-s és kellően liberális ahhoz, hogy a szerveződő magyar ellenzék élére álljon. És ma be is jelentette, hogy vállalja ezt a feladatot, még akkor is, ha ő ezt nem teljesen így látja. (...)

Márki-Zay pedig megnyert egy nagy csatát akkor, amikor az ellenzék elvesztett egy nagy háborút. (...)

