A szörnyű magyar médiaterror

Petíciót indítanak a BBC magyar adásának újraindításáért

Magyarországon annyira korlátozzák a média szabadságát, hogy annak a mai napig súlyos hatása van Közép-Európa demokratikus rendjére.

2018. április 25. 16:31

Egy nagyon tehetséges, Alexander Faludy nevű fiatalember, aki Cambridge-ben tanult újságírást, petíciót indított útjára, hogy legyen újra magyar adása a BBC-nek, mert akkora médiaterror uralkodik Magyarországon.

Ez a BBC-nek különösen jól fog állni, amelyről éppen hétfőn mondta Caroline Cox, szintén fiatal brit bárónő, a Lordok Háza „életfogytiglani” tagja, hogy az egyszerűen letagadja, mennyire hálásak a szírek elnöküknek, Aszadnak, hogy a damaszkuszi kormány meghívására orosz erők segítségével oly sikeresen veszik fel a harcot a nyugati és öbölbeli monarchiák által támogatott dzsihadista terroristák ellen. Ezt azután mondta, hogy meglátogatott több szíriai várost, beszélt sok emberrel, beleértve az ottani ellenzék (mi???) politikusaival és számos „egyszerű szír polgárral”.

De mielőtt ismertetnénk Faludy petíciójának szövegét, néhány előzmény.

2012 márciusában utódaihoz hasonlóan a „minél SZDSZ-esebb politikájú, annál jobb” alapon a magyarokat szerető/utáló Mark Palmer volt budapesti amerikai nagykövet, Haraszti Miklós volt EBESZ sajtócár és Charles Gati, az unalmában rendszeresen a Népszavában gurgulázó egykori amerikai elnöki tanácsadó a Washington Post című napilapban azt javasolták, hogy indítsák újra a Szabad Európa Rádió magyar adását, mert Magyarországon nincs sajtószabadság és gyakorlatilag diktatúra jött létre, amit naponta zeng a nyugati sajtó.

Melynek amerikai változatáról az ottani közszolgálatból valahogyan mindig kimaradó Noam Chomsky, az Egyesült Államok világszerte ismert professzora azt nyilatkozta, hogy „bármely diktátor megirigyelhetné az amerikai média egyszínűségét és engedelmességét”.

Talán nem véletlen, hogy éppen ennek az országnak a külügyminisztériuma jelentette be pár hónapja, hogy hatalmas összeggel akarja „gazdagítani” médiakínálatunkat. Legutóbb Keno Verseck, a Der Spiegel és a 30 nyelven sugárzó közszolgálati adó, a Deutsche Welle 35 éve nálunk szenvedő és rettegő tudósítója saját rádióadójának pénteken adott hosszú interjújában panaszkodott arról, hogy nagyon fél, mi lesz vele és riporter kollégáival „Orbán gyűlöletet keltő országában”.

Ugyanis lapunk a holland közszolgálat Orbán Viktor arcul köpésére buzdító cikkében az Ausztriában a hamis budapesti tudósításai miatt bírált Ernst Gelegs-szel együtt őt is megemlítette Gregor Mayer, Bernhard Odehnal és Florence La Bruyere társaságában – panaszolta. Hozzátette, a kormánynak most már érdemes lenne valamit tenni a Budapestről gátlástalanul hazudozó, az ellenzék legképtelenebb vádjait tényszűrő nélkül hangszóróval továbbító, és Magyarország imázsát nagy pénzért a világ nyilvánossága előtt rongálók ellen.

A Magyarországot a tenyereként ismerő Verseck különösen azért retteg, mert lapunk a kormány szócsöve és így a nálunk megnevezett újságírók egy újabb „fekete listát” jelentenek a Soros-zsoldosok listázása után. Hadd nyugtassuk meg: javaslatunkat a kormány sajnálatos módon totálisan ignorálni fogja.

A Klubrádió ötnapos, nagy lélegzetvétel után szerda reggeli nemzetközi sajtószemléjében adott teret Verseck legújabb rettegésének. Aki társaihoz hasonlóan úgy közvetíti a magyarországi médiadiktatúrát is, hogy a világért sem baktatna el a sarki kioszk/szupermarket/benzinkút újságkínálata lecsekkolására, vagy nem hajlandó ránézni a két tábor médiaegyensúlytalanságát bemutató számokra, amelyekkel Bayer Zsolt kollégánk köthette volna le e tudósítók figyelmét április 23-án írt publicisztikájában.

Faludy azzal indokolja a BBC 2006-ban megszüntetett magyar adásának újra indítását, mert Magyarországon szerinte annyira korlátozzák a média szabadságát, hogy annak a mai napig súlyos hatása van Közép-Európa demokratikus rendjére.

Az orosz propaganda pedig egyre nő Magyarországon. Például: „A magyar média most Moszkva vonalát követi abban, hogy ’terroristáknak’ nevezi az oroszok által támogatott felkelők ellen Donyeckben harcoló ukrán hadsereget.” Ráadásul a magyarországi média csakúgy spricceli az orosz forrásokból származó cikkek fordítását, meg sem adva az eredeti forrást. Írja ezt egy olyan országról, amelynek még közszolgálati médiája is alig meri idézni az orosz forrásokat.

Majd felemlíti az EBESZ monitoring csoportja az április 8-i választásokról írt jelentését, mely szerint az április 8-i választást aláaknázta „a megfélemlítő és idegengyűlölő retorika, a média elfogultsága.”

A szerző kéri, hogy mindenki írja alá petícióját, amely célja a BBC 2006 októberében feloszlatott magyar szerkesztőség által készített magyar program újra indítása. Tekintettel a jobboldali szavazók egészséges voltára, e petíció olvastán feltételezhetően nem a „történelem legsötétebb korszaka” felütésű rettegés fogja majd el, hanem egy jót derül.

Ugyanis képzeljük el, micsoda „megrázkódtatást” és „újdonságot” okoz majd nálunk a Londonból sürgetett adás, ha az a saját, valamint a Reutersből, a BBC-hez hasonlóan az eseményeket előre megmondhatóan és így dögunalmasan tálaló CNN-ből való hírekkel „gazdagítja” azt, amit itt kapunk minden irányból.

Beleértve a „nyilvánvalóan” Putyin által irányított közszolgálati Kossuth Rádió Déli Krónikája után felcsendülő „Ütköző” című műsorát, ahol az egyik neokon magyarázat követi a másik transzatlantit, mindenkor súlyosan elmarasztalva Szíriát, az oroszokat és persze a holnap a semmiből négyezer atombombával előálló, és a világ elpusztítását célzó Iránt.

Ilyenkor csak azt a kérdést tennénk fel, mi lenne, ha az orosz külügyminisztérium egyszer úgy döntene, magyar nyelvű portálon tenné elérhetővé a Russia Today tévéhálózat és a Sputnik News hírügynökség híreit? Micsoda jajveszékelés lenne nem csak azok részéről, akik rettegnek a tényektől és azokat azonnal atomcsapásként fogják fel, rögvest „összeesküvés-elméletekről”, álhírekről beszélve és követelve az oldal azonnali, egészen demokratikus betiltását.

Utóirat: kedden a svéd alternatív (független) Samnytt nevű hírportál megtudta, a svéd kormány április 13-án bizalmas megbeszélésre hívta a Facebook, a Google, a YouTube, a Twitter és egyéb internetes cégeket azért, hogy fojtsák meg az alternatív híreket és kritikákat, illetve fosszák meg ezeket a reklámoktól.

BBC magyar adás? Alig várjuk.

2. Utóirat: alig repült át e kézirat a Magyar Időkhöz, a Presseportal.de 10 óra 39 perckor „Magyarországi német tudósítók feketelistán” címmel adta ki azt a berlini keltezésű jelentést, amely szerint a Tudósítók Határok Nélkül felháborodottan tiltakozik, amiért a kormányhoz közeli Magyar Idők „mindenek előtt a külföldi médiumok tudósítóit félemlíti meg”, mint Keno Versecket stb. „Az európai történelem legsötétebb ideje” kitétel a Presseportal leadje után már az első mondatban szerepel, Christian Mihrtől, a Tudósítók Határok Nélkül szervezet ügyvezető igazgatója szájából.

Miután a felsoroltakat ilyen rémületbe kergető soraim ilyen nemzetközi méreteket öltöttek, töredelmesen bevallom, igazuk volt: Orbán Viktor kényszerített a feketelistázásra.

Így történt.

Délelőtt tíz felé csöngött a telefon. Orbán Viktor volt.

– Szervusz Pifta, mit csinálsz?

– Á, Viktátor! Már évek óta nem beszéltünk! Éppen a Magyar Időknek számolok be arról, hogy miként mondták a holland közszolgálatiban Sargentini EP-képviselőnek, hogy köpjön arcon, ha találkoztok.

– És másról nem írsz?

– Miért ez nem elég?

– Tudom, hogy te önfejű vagy, de most kifejezetten kérlek valamire. Ma is tele vannak az osztrák lapok, hogy Steger, ez az FPÖ-politikus és közszolgálati felügyelő izé, jól kivesézte a hazug osztrák tudósítókat, így az ORF budapesti tudósítóját, Ernst Gelegst is. Vedd bele ezt a témát! És azokat még, akiket az elmúlt 25 évben annyit veséztél már.

– Nem, Viktátor. Az ötlet ugyan jó, de most hagyjuk ezeket. Unalmas mindig őket támadni.

– Na, figyelj! Emlékszel, amikor a régi Sajtóklubotokat Tasnádi egyenként likvidálással fenyegetett? Rendőrségi és bírósági ügy is lett belőle. És akkor ugyanezek mit csináltak?

– Szidták a Sajtóklubot, hogy arról a történelem legsötétebb ideje jut az eszükbe.

– Na?

– Tudod mit? Igazad van. Listázom őket. De ígérd meg, nem liberáliskodsz tovább és most kivételesen engedelmeskedsz annak, amire buzdítalak velük kapcsolatban!

Viktátor erre válasz nélkül levágta a kagylót.

Komoly az ügy, ugye?

Lovas István

