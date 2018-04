Legalább morálisan nyertek

2018. április 25. 23:57

Juhász Péter: A jelenlegi politikai és választási rendszer egy torz agy szüleménye, nem a pártok valós támogatottságát mutatja. A pártok és a választók is arra kényszerülnek, hogy előre agyaljanak, sakkozzanak, taktikázzanak. Ezen a választáson politikailag minden ellenzéki párt megbukott, mi is. Morálisan viszont végig helyes döntéseket hoztunk, és azt gondolom, mi vagyunk az egyetlenek, akik legalább morálisan nyertünk. Akkor lesz szép világ, ha a morális győzelem egyszer összeér a politikai győzelemmel. Előttünk van út, tudjuk mire építeni a jövőnket. De milyen út van az MSZP vagy általában a parlamenti politizálás előtt?

Magyar Narancs: Ahhoz mit szól, hogy Szél Bernadett az Indexnek adott interjújában már arról beszélt, hogy az új pólus pártjai (a Momentum, a Kutyapárt) és az Együtt egyes politikusai felé nyitna az LMP?

Juhász Péter: Szél Bernadett soha semmilyen levelemre nem válaszolt, telefonhívást sem viszonzott. Vállalhatatlan, amit az LMP csinált, a belső feszültségekből is látszik, hogy sokaknak nem tetszett. Örülök, ha Szél Bernadett most nyitni akar, de ez eső után köpönyeg. Egy éve senkinek nem lett volna baja azzal, ha az LMP dominálja az új pólust, ma ezek egy bukott párt bukott politikusának szólamai, politikai szlogenek. Mit érünk azzal a következő négy évben, ha most nyit az új pólus pártjai felé?

