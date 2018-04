Az ellenzék már most is „árnyéktevékenységet” végez

Jelenleg senki sem hiszi el az ellenzéki pártoknak, hogy bármire alkalmasak lennének – mondta Boros Bánk Levente az M1 Ma este című műsorában.

Jelenleg senki sem hiszi el az ellenzéki pártoknak, hogy bármire alkalmasak lennének – mondta Boros Bánk Levente az M1 Ma este című műsorában. A Médianéző igazgatója szerint a legutóbbi két tüntetésen is láthatóvá vált, hogy a résztvevők megkérdőjelezik a tevékenységüket.

Megállapodtak szerdán a frakciók az országgyűlési bizottságok felosztásáról. A tizenötből ötöt az ellenzék vezet majd, és az országgyűlésnek két ellenzéki alelnöke is lesz. Vagyis az ellenzéki frakciók részt vesznek az országgyűlés munkájában, Hogy ehhez az ellenzéki tüntetők mit szólnak majd, egyelőre még kérdéses – hangzott el az M1 Ma Este című műsorában.

„Úgy viselkednek, mint az óvodások, akik papás-mamást játszanak a homokozóban”

Boros Bánk Levente a Médianéző igazgatója úgy vélekedett, a jelenlegi ellenzéki pártok önmagukban árnyéktevékenységet végeznek.

„Hogyha nagyon el akarom viccelni, akkor azt mondanám, hogy úgy viselkednek, mint az óvodások, akik papás-mamást játszanak a homokozóban, tehát eljátsszák, mintha tudnának alakítani egy kerekasztalt, azonban senki nem hiszi el nekik, hogy a jelen pillanatban bármire is alkalmasak” – fejtette ki Boros Bánk Levente.

Hozzátette, a két tüntetés alkalmával is nyilvánvalóvá vált, hogy a tüntetők nem egy új választásért, nem csak a kormány ellen tüntetnek, hanem igen komolyan megkérdőjelezik az ellenzéki politikusok tevékenységét is.

Nem tudja a jobb kéz, mit akar a bal?

A Médianéző igazgatója szerint érdemes elgondolkodni azon is, hogy kik tüntetnek és kik fogalmazzák meg a követeléseket. „Márki-Zay Péter?” – tette fel a költői kérdést, amelyre úgy reagált: egyszer a színpad előtt állt, egyszer a színpadon, majd bejelentette, hogy nem akar az ellenzéki mozgalom vezetője lenni, illetve úgy vélekedett, hogyha egyesével megkérdeznék a tüntetőket, hogy mit szeretnének, valószínűleg tíz embertől tízféle különböző választ kapnának.

A parlamenti pártokkal folytatta a sort, azonban róluk azt mondta, akik bejutottak a parlamentbe, felvették a mandátumukat, frakciót is alakítottak, megállapodtak a bizottsági helyekről, és úgy viselkednek, ahogy egy normális demokráciában kell viselkedni, miután elveszítettek egy választást. „Leszámítva azt a bohóckodást, hogy árnyékkormány meg kerekasztal meg egyeztetünk és összefogásról beszélünk” – fűzte hozzá.

Ungár Péter, az LMP megválasztott parlamenti képviselője és Szél Bernadett társelnök, a párt megválasztott képviselője megérkezik az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásra az Országház Apponyi Albert terméhez 2018. április 25-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A legnagyobb újdonságnak az számít a szakértő szerint, hogy megjelent egy parlamenten kívüli kihívó mindegyik parlamenti ellenzéki párt számára, és most már attól félhetnek, hogy 2022-ben valóban elzavarja-e az elégedetlen tömeg az ellenzéki pártokat.

Pótcselekvés, amit az ellenzék csinál

Továbbá Boros Bánk Levente valósnak nevezte, hogy az ellenzéki pártok érdeke az lehet, hogy valamilyen módon kifogja a szelet a tüntetések vitorlájából. „Vagy lecsendesítse őket, vagy élére álljanak az egész tevékenységnek, ami nem feltétlenül sikerülhet, hiszen a tüntetők pont ugyanannyira akarják az ellenzéki pártok leváltását, mint adott esetben a kormánypártokét” – fogalmazott.

Az ellenzéki kerekasztalról úgy vélekedett, most nem lenne rá szükség, ha be tudták volna bizonyítani, hogy valós alternatívát tudnak biztosítani a magyar választóknak április 8-át megelőzően, hiszen most arról tárgyalnának, hogy az ellenzéki kormányok milyen kormányt alapítsanak.

„Ez nem sikerült. Innentől fogva bármi, amit csinálnak a tüntetésektől kezdve az ellenzéki kerekasztalon keresztül az összefogás-mítosz erősítéséig ez mind kizárólag pótcselekvés” – magyarázta Boros Bánk

Varju László, a Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke (b), Molnár Zsolt, az az MSZP országos elnökségi tagja (b2) és Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője, megválasztott parlamenti képviselők megérkeznek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásra az Országház Apponyi Albert terméhez 2018. április 25-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A tömeg követelését sem teljesítették

Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban azt mondta, „régóta tudjuk, hogy ő akarja vezetni az ellenzéket”, de emellett érdemes figyelni a kinyilatkoztatásait és különböző megnyilvánulásait, mert mindig jókor mond az ellenzéki manipuláció szempontjából jó dolgokat. Úgy vélekedett, a DK-vezetőt nem lehet azzal vádolni, hogy meg akarna akadályozni bármilyen összeborulást”, azonban nagyon jól látja, hogy az ellenzéki pártok jelenleg saját magukkal vannak elfoglalva.

„Az LMP-sek összeverik egymást, a Jobbikból Vona Gábor eltűnik, és két bábot akar maga elé tolni. Ők el vannak magukkal foglalva, Gyurcsány Ferenc pedig kivár és az a célja, hogy ő üljön akár egy balliberális összefogás, akár egy komplett ellenzéki összefogásnak az élére” – fejtette ki a Médianéző igazgatója.

Ezek mellett az LMP-ről megjegyezte, rájöttek arra, hogy megbuktak április 8-án. Úgy vélekedett, aki legutoljára politikai innovációt tudott a pártban végrehajtani, az Schiffer András volt, azóta opportunista politikusok jelentek meg és próbálták terelgetni a pártot. Rávilágított: az egyik társelnök a lemondott, a másik ott maradt és próbál egyfajta irányvonalat felvázolni csak azért, hogy ne ismerje be a bukását.

Mindenesetre, a tömegnek azt a követelését, hogy az ellenzéki pártok ne vegyék fel a mandátumukat, nem teljesítették – hangzott el az M1 Ma Este című műsorában.

