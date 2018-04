Így nézhet ki az új kormány

A Figyelő információi szerint szinte végleges a negyedik Orbán-kormány minisztereinek névsora. Vannak nagy távozók és teljesen új nevek is a hamarosan felálló kormány miniszterei között. A Fidesz frakcióvezetője Kocsis Máté lesz.

2018. április 26. 10:02

A Figyelő birtokába jutott információk alapján Gulyás Gergely kancelláriaminiszterként folytatja politikai pályafutását, Rogán Antal pedig marad továbbra is kabinetminiszter. A harmadik Orbán-kormány miniszterei közül szintén pozíciójában marad Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Trócsányi László igazságügyminiszter is.

Simicskó István sem marad miniszter, helyét információink szerint várhatóan Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök veszi át.

Szintén miniszter lesz a korábbi felsőoktatási államtitkár, Palkovics László is. A mostani kormányban innovációs és felsőoktatási miniszterként fog dolgozni.

Sok új miniszterrel bővül ugyanakkor a kormány az elkövetkezendő négy éves ciklusra. Már biztos, hogy a 2016 óta postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásért felelős kormánybiztosként dolgozó Bártfai-Mager Andrea lesz a fejlesztési miniszter. Bártfai-Mager 2001-től előbb a Magyar Nemzeti Banknál, később a Gazdasági Versenyhivatalnál, 2010 után pedig a Magyar Közlönynél dolgozott, később az MNB Monetáris Tanács tagja lett, mielőtt átvette volna a kormánybiztosi pozíciót a nyugdíjazott Németh Lászlónétól. Férje, Bártfai Béla az első Orbán-kormány idején a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára volt, most a vagyonkezelő felügyelő bizottságát is ő vezeti.

Földművelésügyi miniszternek Nagy Istvánt kérte fel Orbán Viktor. Ő 2006-től 2010-ig Mosonmagyaróvár alpolgármestereként dolgozott, a választásokon önkormányzati képviselő lett, majd 2006-tól a megye 4-es számú választókerületének elnöke is. 2010-ben Mosonmagyaróvár város polgármesterének választották és országgyűlési mandátumot is szerzett még ez év tavaszán. Dolgozott a Számvevőszéki és költségvetési Bizottságban, és tagja volt a szocialista kormányok intézkedéseit vizsgáló albizottságnak is, s 2013-tól tagja lett a mezőgazdasági bizottságnak. 2013-ban – ugyancsak tagként – vállalt munkát a mezőgazdaság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottságnak. 2014. április 6-án választókerületében parlamenti mandátumot szerzett.

Mint arról a Figyelő korábban már beszámolt, Kásler Miklós, Széchenyi–díjas magyar onkológus, egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója lehet Balog Zoltán utódja az EMMI élén. – írja a Figyelő, amely hozzátette: A Fidesz frakcióvezetője pedig Kocsis Máté lesz majd.

magyaridok.hu