Lecsengett a kivándorlás hiszti

Az akkori miniszterelnök még bíztatott is, hogy “El lehet menni!”.

2018. április 26. 12:45

Brexit, Trump megválasztása, a Fidesz harmadik kétharmada. Ami közös bennük, hogy a társadalom neurotikus része a számára kedvezőtlen eredmény után rögtön a kivándorlást fontolgatja. Aztán mégis itthon marad.

Halványan talán még emlékszünk a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányra, amikor sztárok sora “fenyegetett” azzal, hogy Donald Trump elnökké választása esetén kivándorol az USA-ból. A Welt összesítése szerint a legnagyszájúbb celebek közül végül egy sem költözött Kanadába.

Lena Dunham, a Girls tv-sorozat sztárja Vancouverbe akart költözni, ám maradt. Chelsea Handler a választás után egy általa meg nem nevezett országban (feltehetően Kanadában, vagy Spanyolországban) már vett is magának egy új házat, ám a tv-s személyiség is maradt. Amy Schumer komikus is abbahagyta a spanyol nyelv tanulását, de a Clintonné lelkes rajongójának számító Barbara Streisand is kicsomagolta bőröndjeit. A 71 éves Cher is letett arról az eleve komolytalan tervéről, hogy Trump elől egyenesen a Jupiter bolygóra meneküljön.

A kanadai bevándorlási hivatal adatai szerint 2016 végén valóban nőtt az USA-ból Kanadába költözők száma, ám az így sem érte el a nyolcezret és ez a szám 2017-ben sem nőtt tovább. Trump megválasztása egy másfajta kivándorlást indított észak felé, a kanadai határőrök ugyanis nyolcszor annyi, majdnem húszezer, illegális migránst fogtak el, akik az USA helyett inkább Kanadában akartak szerencsét próbálni.

Persze nekünk a kivándorlást, vagy szakmaelhagyást fontolgató celebekből is csak Schilling Árpád és Jámbor András jut. Az április 8-a éjjelén a távozást fontolgató honfitársaink a “kivándorlás” szóra kerestek rá, de mint az amerikai példa mutatja, valójában csak alig néhányan fognak a választási eredmény miatt kivándorolni. Most az a trendi, aki itt marad, vagy ide jön!

Az unión belül természetes a diákok, vendégmunkások és családtagjaik szabad mozgása, ami a német és osztrák munkaerő piac 2011-es megnyílása után intenzívebb lett. A legújabb folyamatok azonban már azt mutatják, hogy Kelet-Közép-Európa tempós felzárkózásával és a bérkülönbség csökkenésével a kivándorlás lassul, sőt néhol már visszatérésről beszélhetünk.

A pozsonyi Új Szó szerint Szlovákiából is egyre kevesebben mennek el, és egyre többen térnek vissza. Magyarországról tavaly már a korábbinál kevesebborvos indult el külföldre, mint korábban. A brexit után megváltozott közhangulat miatt ráadásul már Anglia sem számít vonzó célországnak.

A kivándorláson rugózó ellenzéki sajtó elhallgatja, hogy a 2006-s választás után valóban óriási elvándorlási hullám indult. Akkor a magyar cégek és autóvásárlók tömött sorai indultak el — papíron — Szlovákia felé, hogy az akkori magas adóterhet elkerüljék. Az akkori miniszterelnök még bíztatott is, hogy “El lehet menni!”. Orbán Viktor ezzel szemben azt üzeni a fiataloknak, hogy “felépítjük azt a Magyarországot, ahol a fiatalokat munkahely, tisztességes fizetés, biztonság, saját családi otthon lehetősége várja.

mozgasterblog.hu