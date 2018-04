A Parlamentbe menekülhet Karácsony

Ha sem polgármester, sem főpolgármester nem lesz a jövő évi önkormányzati választáson, Karácsony Gergely mégis beülhet a parlamentbe – értesült a Magyar Idők. Bárki javára mond is le végül Karácsony a mandátumáról, a szerepért járó ellentételezésen is gondolkodnak a Párbeszédben, amelynek társelnöke a zuglói polgármester.

2018. április 27. 09:07

Bár Karácsony Gergely már a választás előtt bejelentette, hogy ha nem lesz miniszterelnök, nem ül be a parlamentbe, hanem marad Zugló polgármestere, azóta egy szót sem ejtett arról, kinek a javára mond le a mandátumáról.

A Párbeszéd belső ügyeire rálátó forrásaink szerint ennek az az oka, hogy Karácsony arra is készül forgatókönyvvel, ha a jövő évi önkormányzati választáson nem sikerülne újráznia Zuglóban, vagy nem lesz Budapest főpolgármestere. Ebben az esetben a Párbeszéd társelnöke mégiscsak beülne az Országgyűlésbe, ám ehhez most olyasvalaki javára kell lemondania a mandátumáról, aki azt hajlandó is lenne neki visszaadni – a jelenlegi szabályozás szerint ugyanis nincs erre vonatkozó tiltó rendelkezés.

Forrásaink szerint V. Naszályi Márta, Hegyesi Beáta és Barabás Richárd neve jött eddig szóba, a három párbeszédes politikus közül pedig V. Naszályit tartották a legesélyesebbnek, aki, noha esélyesnek számított, az MSZP–Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltjeként áprilisban visszalépett a Belvárosban Csárdi Antal LMP-s képviselőjelölt javára.

Az MSZP volt miniszterelnök-jelöltje itt éppen Bauer Tamás gyurcsányista politikussal vált szót Fotó: Éberling András

Bárki számára is mond le végül Karácsony a mandátumáról, a hálátlannak tűnő szerepért járó ellentételezésen is gondolkodnak a Párbeszédben. Az egyik felvetés szerint az illető az önkormányzati választáson előkelő helyen szerepelne a Párbeszéd – vagy a közös MSZP–Párbeszéd – kompenzációs listáján, így biztosan bekerül a zuglói testületbe vagy a Fővárosi Közgyűlésbe.

Furcsa volna, ha Karácsony végül mégis országgyűlési képviselő lenne annak fényében, ahogy a Házban folyó munkáról nemrég nyilatkozott. – Én egyébként nem becsülöm le az ellenzéki parlamenti munkát sem, nem gondolom azt, hogy melegedő a Parlament. Nem azért nem megyek be, mert azt gondolom, hogy ez értelmetlen, hanem mert megadatott nekem, hogy mással foglalkozzam – fogalmazott a Párbeszéd társelnöke a Hír TV-ben.

Hangoztatta: hisz az önkormányzati munka fontosságában. Karácsony interjút adott a HVG-nek, amiről a hetilap megjegyezte: „önkritikusnak nem nevezhető”. Arra, hogy az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjeként milyen felelősséget érez abban, hogy a baloldal negyedmillió szavazót vesztett a választáson, kijelentette: látja, hogy „most mindenki megszaggatja a ruháját, erre bennem is megvan a szándék, de azért azt tegyük hozzá, ha én nem állok bele decemberben, a veszteség valószínűleg sokkal nagyobb”.

A visszaesés fő oka szerinte az, hogy a baloldal nem tudott egységet felmutatni, ezért sokan a Jobbikot választották, főleg vidéken. Az újabb kétharmados Fidesz–KDNP-győzelmet hozó választás után Karácsony azzal érvelt, hogy támogatottságban tíz éve nem volt senki olyan közel Orbánhoz, mint ő.

magyaridok.hu