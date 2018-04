Domináns pártrendszer alakult ki

2018. április 28. 10:32

A 2018-as választások tapasztalatai alapján már halványan körvonalazódik, hogy mi változhat vagy mi marad változatlan a magyar pártrendszerben a következő ciklus időszakában. Ha a magyar pártrendszer egészét akarnánk politológiai kategóriával leírni, akkor azt mondhatjuk, hogy egy (pre)domináns pártrendszer alakult ki az elmúlt két ciklus következményeképpen.

Ez azt jelenti, hogy egy olyan párt vagy pártszövetség van hatalmon, amely stabilan képes arra, hogy önállóan megszerezze a mandátumok abszolút többségét – nem is beszélve a kétharmadról! –, s koalíciós partner nélkül kormányozzon. Ez 2018-ban immáron egymás után harmadszor következett be, így tehát már valóban Fidesz–KDNP-korszakról beszélhetünk.

A Fidesz–KDNP által irányított domináns pártrendszer nem ördögtől való dolog, ellenkezőleg: egyaránt illeszkedik a magyar politikatörténeti hagyományokba, illetve a nemzetközi trendekbe is.

A kiegyezés utáni magyar pártpolitikai viszonyok egyik jellegzetes sajátossága, hogy az egyes korszakokban előbb vagy utóbb létrejött egy olyan politikai centrum, ha tetszik: centrális erőtér, amelyik lényegét tekintve egyedüli kormányképes erőként jelent meg, miközben a vele szemben fellépő pártok a bal- és a jobboldalon szétszórtan, atomizáltan, a kormányzásra esélytelenül folytatták ellenzéki tevékenységüket.

Ilyen jellegzetes domináns pártként működött a Tisza Kálmán-féle Szabadelvű Párt, majd hasonló jegyeket mutatott fel a két világháború között a nemzeti-konzervatív Egységes Párt is. Úgy látszik tehát, hogy a történelmi trendek korszakonként visszatérnek, ami abból adódhat, hogy egy ország politikai kulturális adottságai, hagyományai újra és újra követendő mintázatként megjelennek a politikai szereplők motivációiban.

Másfelől az európai, tágabban a demokratikus országok gyakorlatától sem állnak távol a domináns pártstruktúrák. Gondoljunk például a japán liberális demokrata pártra, amely a második világháború óta eltelt évtizedekben néhány ciklust leszámítva mindig kormányon van. Megemlíthetjük Helmut Kohl 1982 és 1998 közötti kormányzási periódusát vagy Tony Blair négy cikluson átnyúló domináns időszakát, de még inkább említhető a svéd szociáldemokrata párt évtizeden át tartó kormányzási korszaka.

Az Orbán-kormány korszaka tehát korántsem példa nélkül való, az viszont különleges, hogy immáron harmadszor szerez egy párt, pártszövetség kétharmados többséget a parlamentben! Erre valóban nincs példa a modern, második világháború utáni európai politikatörténetben; a társadalom ilyen mértékű támogatottsága sajátosan nagy felhatalmazást ad az Orbán-kormánynak, ez nemzetközi szinten is jól felmérhető, aminek a magyar kormányt érő brutális támadássorozat idején különösen nagy és pozitív jelentősége van.

Adott tehát egy stabil, domináns pártrendszer Magyarországon, ami egy jól érzékelhető kiszámíthatóságot ad a hazai politikai viszonyoknak. De hogyan áll az ellenzék? Van-e esélyük arra, hogy kitörjenek a jelenlegi állapotukból, van-e esélyük négy év múlva a Fidesz-dominancia megtörésére?

Egyetlen döntő kérdés áll az ellenzéki pártok előtt: mi a fő céljuk? Az, hogy minden egyes párt összefogjon a politikai paletta minden részéről annak érdekében, hogy Orbán Viktort és kormányát leváltsák? Vagy az, hogy az egyes irányzatokhoz tartozó pártok önmaguk váljanak a kormány esélyes kihívójává, önmaguk kínáljanak fel egy vonzó kormányzati alternatívát a jelenlegi helyett?

Ez az alapkérdés, erre kell válaszolni egyenként az összes ellenzéki pártnak bal- és jobboldalon egyaránt, az MSZP-től egészen a Momentumig és vissza. Az erre adott válasz fogja megszabni azt, hogy a következő évben milyen mozgások indulhatnak el a Fidesz–KDNP-t körülvevő politikai térben.

Két forgatókönyv áll tehát rendelkezésre.

A teljes összefogás mellett az a szociológiai tény áll, hogy ha az összes ellenzéki pártra leadott szavazatokat figyelembe vesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy a Fidesz–KDNP 2,8 milliós szavazótáborával szemben egy nagyjából hasonló nagyságrendű szavazótábor áll. Vagyis ha feltennénk, hogy összeállna egy MSZP–DK–LMP–Együtt–Jobbik–MKKP–Momentum-összpártszövetség, akkor matematikailag – de szigorúan csak matematikailag! – legyőzhetnék a kormányzó pártszövetséget. Ha ez az összefogósdi megvalósulna valaha is, akkor ez valamifajta kétpártrendszer felé lökné el a magyar pártviszonyokat.

Ám ez végtelenül egészségtelen és veszélyes forgatókönyv, mert az ellenzéki oldalt ez esetben kizárólag az Orbán-kormánnyal és annak képviselt nemzeti értékrendjével szembeni gyűlölet, illetve a hatalom pőre megszerzésé­nek vágya tartaná össze. Ha ilyen alapon jönne létre egy kvázi kétpártrendszer, az már-már polgárháborúhoz vezetne, hiszen ha csak és kizárólag a hatalom és a gyűlölet vezeti az ellenzéket, nem pedig értékek, elvek és víziók megvalósításának vágya, akkor ezek az erők nemigen fognak az eszközökben válogatni.

Ez a forgatókönyv azonban – az ország és a demokrácia szerencséjére – aligha valósulhat meg. Elsősorban azért nem, mert a pártpaletta második legerősebb pártja, a Jobbik vélhetően kitart az önálló politizálás mellett. Ennek legalább két nyomós oka van. Az egyik, hogy végül is bevált és eredménnyel járt számukra az, hogy nem közösködtek az MSZP–Párbeszéd–DK–Együtt–LMP-féle csapattal: pártlistán megőrizték a pozícióikat, a vidéki egyéni kerületekben pedig az ellenzéken belül messze a legjobban szerepeltek. Pontosabban: amíg a baloldal látványosan elvesztette vidéki bázisait, addig a Jobbik vidéken több helyen erősíteni is tudott, s erre építhet a következő négy évben is.

A másik, hogy világosan felismerték: pártjuk, ha csak egy kicsit is közelébe kerül Gyurcsány Ferencnek, végzetesen hiteltelenné válik saját bázisa előtt. A Jobbikban jelen pillanatban még nem dőlt el, hogy milyen szinten és mértékben folytatják a néppártosodási folyamatot, illetve mennyire próbálnak visszamozdulni a radikális nemzeti irányvonal felé, ám akárhogyan is lesz, még a néppártos vonal – amelyik valószínűleg átveszi a párt irányítását – sem fog beállni a szocialisták és a DK mellé, mert már rájöttek, hogy ez öngyilkossággal érne fel.

A Jobbik vélhetően nem adja fel azt a koncepcióját, hogy egyedül kell megverniük a következő választásokon a Fideszt, s ehhez jó kiindulópontnak tartják a mostani eredményüket. Ebből fakadóan azt állítom, hogy a domináns kormányzó pártszövetség mellett létezni fog egy olyan középpárt, amelynek az értékidentitását még nehéz pontosan belőni, hiszen a Spinoza Ház és Toroczkai László között hatalmas ideológia tér terül el. Személy szerint azonban arra tippelek, hogy valamelyest megerősítik nemzeti irányultságukat, ezzel párhuzamosan kissé távolodni fognak a balliberális tábortól, s a migráció témakörében is a kormányhoz közelebb álló nézeteket fognak hangoztatni.

De mi lesz a baloldali és liberális pártokkal?

Először is vegyük észre: az MSZP és a DK szétbomlóban lévő posztkommunista párt. Egy pillanatig se tegyünk úgy, mintha ennek a pártállamhoz ezer szállal kötődő politikusgárdának bármilyen jövője lenne, mert nincs.

Hiába ágaskodik Kunhalmi Ágnes, fiatal kora ellenére ő is a régi gárda szellemiségét hordozza, mint ahogyan az MSZP-ben és DK-ban jelen lévő, korban fiatal politikusoknál is ugyanez a helyzet. A két pártnak aligha van jövője, elsősorban azért, mert vészesen öregszik a szavazótáboruk, különösen a DK esetében.

Négy év múlva a DK szinte biztosan kiesik a parlamentből, a szocialisták bent maradására sem fogadnék nagy tételekben. Ha pedig összeállnak, akkor egymást lökik a szakadékba. Nem beszélve Gyurcsány személyéről: már nagyon sokszor leírtuk, leírtam, hogy az őszödi demokráciaromboló, valahai miniszterelnök további jelenléte a politikában biztos garanciája annak, hogy a régi baloldal végleg széthulljon.

A liberális pártoknak, de különösen az LMP-nek (és a Momentumnak) éppen ebben kell dönteniük: összefognak-e a Gyurcsánnyal fémjelzett baloldallal, s akkor ők is halálra vannak ítélve, vagy felismerik, hogy csak akkor maradnak a politikai életben, ha a leghatározottabban megszüntetnek minden együttműködést a széthulló régi baloldallal. Utóbbi esetben önálló építkezésbe kell kezdeniük, és önálló politikai alternatívát kell megfogalmazniuk.

Ha mégis beállnak újra az összefogósdiba, akkor továbbra is lesz az országnak egy olyan baloldali-liberális katyvasza, fővárosi szubkultúrája, amelyik globalizmusban, föderális unióban, multikultiban, migrációban gondolkodik, s képtelen megfogalmazni a többség számára is érvényes, nemzeti értékeken alapuló politikai víziót. De a jelenlegi ellenzéki pártokról simán feltételezhető, hogy elszántan haladnak tovább az önmaguk választotta zsákutcában.

Ám akárhogyan is lesz: a domináns pártszövetség az ellenzék állapotától függetlenül garantálja az ország politikai stabilitását és szuverenitását.

Fricz Tamás

A szerző politológus

magyaridok.hu