Az élvonalba került az MKB

Az MKB Bank a sikeres tőzsdére lépésre készül, a vállalat vezetője szerint a pénzintézet túllépett hányattatott múltján, és élvezi ügyfelei bizalmát. Mint azt Balog Ádám a Magyar Időknek elmondta, az MKB filozófiaváltásra készül az ügyféladatok kezelésben, letett a jelzálogbank-alapításról, és tőkeprogramot sürget, hogy megvalósulhasson a jegybank által felvázolt hitelbővülési elképzelés.

2018. április 28. 14:48

– Új pozíciója van a Konzum felügyelőbizottságának tagjaként. Ebből arra lehet következtetni, hogy további közeledés, esetleg kereszttulajdonlás lesz Mészáros Lőrinc üzleti érdekeltségei között?

– A Konzum több területen, így a turisztikában és a pénzügyi területeken sikeresen tevékenykedik, és fő részvényese úgy látja, hogy a növekedéshez további komoly munka vár a vállalatra. Engem általában munkára szoktak megkérni, most is erről van szó. Feladatomnak azt gondolom, hogy még jobban, még pontosabban megértsem, hogyan működik a csoport, milyen lehetőségek, milyen célok állnak előtte, és tanácsaimmal segítsem a további fejlődést.

– Tőzsdei cégekről van szó, az MKB is ide tart. Elképzelhető, hogy a bank betagozódik ebbe a cégcsoportba?

– Vállalásokat tettünk az Európai Unióak 2015-ben, aminek értelmében az MKB egy tőzsdén jegyzett nyílt részvénytársasággá válik 2019 végére. Ez határozza meg a céljainkat.

– Hol tart ez a folyamat?

– Ami a nyilvánosság számára láthatóvá válik, az már a folyamat vége, addig nem is lehet róla beszélni, hiszen tőzsdei előkészületi munkáról van szó. Jelenleg zajlik az MKB belső rendszerének átalakítása, a tudatos, minden részletre kiterjedő előkészület. Eléggé alulról kezdtük 2015-ben, de mostanra nagyon biztatóan állunk. Mire eldördül a startpisztoly, minden szempontból rendben leszünk.

Dolgozunk azon is, hogy megtaláljuk a megfelelő stratégiát. Van, aki az osztalékstratégiát választja, azért megy tőzsdére, mert egy stabil osztalék kifizetését tudja biztosítani. Ez kiszámítható, beárazható, egyszerű matematika. A másik a növekedési stratégia. Amerikában bevett gyakorlat, hogy még nincs semmi, csak egy ötlet, és már az is tőzsdére vihető. Nálunk azért ennél konzervatívabb a tőzsdei közösség, de egy igen alapos terv itt is kell a befektetők meggyőzéséhez. Ez nagy munka, ennek vagyunk most nagyjából a közepén. Magától értetődő, hogy betartjuk az Európai Uniónak tett vállalásainkat, és azonnal hozzáteszem, hogy én személy szerint is hiszem, hogy Magyarországon erősíteni kell a tőkepiacokat, ebben pedig az MKB jelentős szereplő lehet.

– Milyen fajsúlyú lesz a hazai tőzsdén az MKB? A cél az OTP, vagy egy erős prémium kategóriával már elégedettek lennének?

– Reálisnak kell lennünk, az OTP egyelőre egy másik liga. Rövid távon egy sikeres bevezetést szeretnénk, egy megfelelő likviditást, megfelelő forgalmat. Utána 3, de inkább 5 év alatt látom reálisnak, hogy fenntarthatóan felzárkózzunk a vezető részvényekhez. A közkézhányadra nincs megkötés. Az a lényeg, hogy egy kereskedett részvény legyen, célunk a tényleges és nem a technikai tőzsdére lépés.

– Túl tudott, illetve a tőzsdére lépésig túl tud lépni az MKB a hányattatott múltján? Korábban a bankkal kapcsolatban sok kritika volt akár a szanálás, akár az eladás miatt, épp a transzparencia hiánya okán.

– Az MKB lesprintelte a saját árnyékát. Van a külső felek számára látható MKB, amit időnként néhány rosszindulatú, alaptalan torzítás ér, vélhetően politikai megfontolásokból. És van a belső, a valós helyzet. Szerencsére vannak számszerű, pontos mérési pontok, amelyek egyértelműek. A szanálás sikeres volt, a bank növekszik, a mérlege egészséges. A számok egyértelműen jók, önmagukért beszélnek. Ügyfeleink nemhogy elhagytak volna minket, hanem jelentősen nőtt az ügyfélszámunk. A kihelyezett hiteleink állománya és az általunk kezelt privátbanki vagyon is emelkedett. Mindebből az a következtetés vonható le, hogy bíznak bennünk. Úgy tudom röviden összefoglalni, hogy az üzlet is jól megy, és a megfeleléseink is rendben vannak. Külön kiemelendő, hogy az Európai Unió szinte hetente ellenőrzi a szanálás során tett vállalásaink betartását. Tehát sok irányból figyelik az MKB-t, és mindenhonnét egyértelműen az látszik, hogy jól működünk. Ami az eddigi talán legnehezebb feladat volt, az a belső átalakítás. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy ez a bank 66 éven keresztül állami tulajdonban volt. Először a magyar, utána a bajor, majd ismét a magyar állam tulajdonába került, így 2017 volt az első teljes év, amikor tisztán üzleti alapon működött. Ez nagy változás, más a motiváció. Hatékonyabbnak kell lenni, alacsonyabb költségek mellett. Az MKB Bank a duplájára gyorsult az elmúlt két évben. Látszik ez a belső szakmai kommunikáció tartalmában, sebességében, következetességében és természetesen a hétköznapi munkához való hozzáállásban is.

A vezérigazgató szerint a számok önmagukért beszélnek: a bank növekedése vitathatatlan Fotó: Kurucz Árpád

– A tőzsdei belépőig várható, hogy a korábban elindított fejlesztések is – mint például a központi rendszercsere – befejeződnek? A jelzálogbankjukról sem hallani.

– A jelzálogbankot lefújtuk. Időközben megváltoztak a körülmények és a szabályok, üzletileg már nem volt racio­nális megcsinálni. A piacról teszünk eleget az előírt kötelezettségeinknek. A központi rendszer cseréje, a digitális átállás nagyon fontos célkitűzés. Egy ilyen átállás 3-5 évet szokott igénybe venni más bankoknál. Az MKB két és fél év alatt valósítja meg az átállást, és ez szép teljesítmény, egy külön munkacsoportot bíztam meg ennek lebonyolításával. A digitalizációt nagyon-nagyon fontos területnek tartom. Az alaprendszer cseréje, ami a digitális átállást biztosítja, azért elengedhetetlen, mert az összes egyéb rendszerünk hatékony működését, fejleszthetőségét ez biztosítja a jövőben.

A világon minden fejlett bankban, így nálunk is folyik egy újszerű, közös gondolkodás az adatokról. Eddig arról volt szó, hogy a bank rendelkezett információkkal az ügyfelekről, ezek alapján fejlesztett termékeket. Ez a múlt, még kicsit talán a jelen is, de semmiképp sem a jövő. A jövőben mi abból indulunk ki, hogy az adat nem a miénk, hanem az ügyfélé vagy a partneré, és ő saját akaratából adhatja meg ezeket nekünk, annak érdekében, hogy ezáltal még jobb, még pontosabb, még kedvezőbb szolgáltatásokat tudjunk számára fejleszteni, nyújtani. Az ügyfelek bevonására alapuló stratégiát követjük. Úgy gondolom, hogy ehhez a blokklánc – az új EU-s adatvédelmi előírások betartása szempontjából is – egy jó irány, mi is ebben gondolkodunk.

– A Magyar Nemzeti Bank a napokban újabb nagyszabású elképzeléssel állt elő, ami évtizedes távlatban lényegében minden szegmensben évente kétszámjegyű bővülést jelent a hitelezésben. Mennyire látja ezt reálisnak akár a piac, akár az MKB szempontjából?

– Mindehhez kell egy további robosztus gazdasági növekedés és a folyamatosan rendelkezésre álló finanszírozás. Értem az MNB hitelezéssel kapcsolatos elképzelését. A terv bátor, ambíciózus, és mindenképp kell hozzá egy tőkeprogram. A tőke biztosítása akár állami, akár piaci forrásokból előfeltétele annak, hogy ez a vízió teljesülhessen.

magyaridok.hu