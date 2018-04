Elkezdődik a füzéri vár újjáépítésének második üteme

Másfél milliárd forintból elkezdődik a Füzéri vár újjáépítésének második üteme, egyidejűleg elkészültek a harmadik ütem jogerős építési engedélyei is - jelentette be a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára szombaton, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Füzér település középkori várában megtartott időkapszula-elhelyezési ünnepségen.

2018. április 28. 21:55

Latorcai Csaba kiemelte: a Füzéri vár nemcsak művészettörténeti jelentőségű, hanem a magyar történelem kiemelkedő helyszíne is, hiszen a Szent Koronát is őrizték az erődítmény falai között egykor. A kormány ezért támogatja a vár újjáépítését a Nemzeti Várprogram keretében.



A Füzér reg-élő vár elnevezésű program keretében pedig a helyi közösség programokkal és várjátékokkal teszi élővé a várat, erősítve ezzel a térség turisztikai vonzerejét - tette hozzá.



A helyettes államtitkár bejelentette: elkészült az újjáépítés harmadik ütemének jogerős építési engedélye. Így jó esély van arra, hogy a kormány a harmadik fejlesztési szakaszra is belátható időn belül megítélje a szükséges forrást - jelezte.

Latorcai Csaba, Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a Füzéri várnál 2018. április 28-án. MTI Fotó: Vajda János



Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő (Fidesz) elmondta, hogy az első ütem befejezése után megtöbbszöröződött, 30 ezerről csaknem 90 ezerre nőtt a jegyet váltó turisták száma a várban. Ez is bizonyítja, hogy a beruházásnak létjogosultsága van az értékőrzés és a turizmus szempontjából is - emelte ki. A honatya szerint a további fejlesztések újabb lökést adhatnak a térség idegenforgalmának.



Horváth Jenő, Füzér polgármestere (Fidesz-KDNP) ismertette: a második ütem keretében megépül az úgynevezett Rimay-ház, a Pápai-ház, az ecetesház, megújul a várudvar, valamint olyan beruházások valósulnak meg, amelyekkel interaktív módon mutathatják be egy középkori vár életét. Ugyancsak a beruházás része egy napelempark építése, amely több millió forintos megtakarítást hoz majd a vár üzemeltetési költségeiben. A beruházás befejezését 2019 decemberére tervezik.



A polgármester tájékoztatása szerint a harmadik ütemben kabinos felvonók építésével könnyítenék a feljutást az 552 méter magas hegytetőn álló várba. Kilátót építenek a Nagy-Milicen, és készülne egy függőhíd is a közelben. Fejlesztenék az infrastruktúrát, és szerepel a tervek között kerékpárutak és túraútvonalak kiépítése, valamint szabadtéri színpad kialakítása és szállodaépítés is.



A füzéri várhoz köthető fejlesztések összköltségét hárommilliárd forintra becsülik.



Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a teljes fejlesztési program 75 munkahelyet teremt.



A beruházássorozat nagyban segíti a fiatalok szülőföldön maradását - emelte ki Horváth Jenő.



Az ünnepség végén időkapszulát helyeztek el vár falában, amelybe a politikusok és a projekt résztvevői egyebek között az e napi történések felidézésre alkalmas dokumentumokat, újságokat, az újjáépítés látványtervét rejtették.

