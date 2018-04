Gyárfásnak volt indítéka, kapcsolata és pénze is

Gyárfás Tamásnak volt a legsúlyosabb konfliktusa a kivégzett médiacézárral, ezen kívül ő rendelkezett a megfelelő kapcsolatokkal, pénzzel is a merénylet lebonyolításához – közölte az Átlátszónak adott interjúban Kovács Lajos, a Fenyő-gyilkosság korábbi főnyomozója. A nyugalmazott rendőr ezredes által ismertetett részletekből kiderült: a gyilkosságra parancsot adó Portik Tamás egy ideig Gyárfás házában lakott, és többször járt nála vendégségben is.

2018. április 30. 12:24

Már a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos első nyomozáskor is gyanakodtak Gyárfás Tamásra – közölte az Átlátszónak adott szombati interjúban Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredes, az eset korábbi főnyomozója.

– Az volt a gondolatmenetünk, hogy nem egy egyszerű indulati bűncselekményről van szó. A gyilkosságot hónapokkal megelő­zően egy másik városban lopott személyivel vettek egy autót, és lekövethetetlen, sorozatszám nélküli fegyvert szereztek – ismertette Kovács az előkészületeket, amelyek alapján kizárták Fenyő azon haragosait, akiknek nem lehetett olyan széles alvilági kapcsolatrendszerük, hogy az említett tervezést lebonyolítsák, pénzeljék.

Szavai szerint Gyárfásnak volt a legnagyobb konfliktusa Fenyővel, aki a Nap TV-t is hosszabb időre megszerezte riválisától, így a nagyvállalkozónak a kapcsolatai mellett indítéka is volt.

– Volt egy vastag dokumentáció az egymás ellen folyó vitáikról, pereikről, ami a motivációt igazolta – mondta a korábbi főnyomozó. Kitért arra is, hogy kaptak olyan nyílt és operatív jelzéseket, amelyek szerint Gyárfás megbízást adott Tasnádinak Fenyő megölésére, de Gyárfás nem tudta, hogy végrehajtotta-e.

– Ez a mondat, ahogy most mondom, totálisan be volt bizonyítva, már azelőtt is, hogy Tasnádi ezt maga is elmondta volna a bíróságon. Tasnádi látszólag elfogadta a megbízást, majd amikor Fenyő meghalt, tartotta a markát. Gyárfás éveken keresztül, összesen négy alkalommal fizetett – idézte fel Kovács Lajos.

– Kihallgattam Tasnádi feleségét, aki látta az egyik átadást, és ő rakta el a pénzt a lakásban a páncélba. Kihallgattam a testőrt, aki egy másik alkalommal vett át pénzt. Ez telefoncellákkal, vallomásokkal igazolt dolog – sorolta a volt főnyomozó.

A Nap TV egykori tulajdonosának volt a legsúlyosabb konfliktusa Fenyő Jánossal Fotó: Mirkó István

Mint mondta, a Legfőbb Ügyészségen beszélt egy nagyon magas beosztású ügyésszel, aki ma már nem él.

– Elmondtam neki, hogy milyen terhelő anyagaink vannak Gyárfás ellen, amire azt felelte: szerinte is megáll a megalapozott gyanú, ám amíg nincs tettes, szakmailag nem célszerű beidézni, meggyanúsítani a vélelmezett felbujtót. Ebben van is igazság, hiszen továbbra sem volt végrehajtónk, mert nem Tasnádi ölette meg Fenyőt – fejtette ki a nyugalmazott ezredes.

Portik Tamással kapcsolatban Kovács Lajos elmondta: ő is hamar képbe került Gyárfás másik alvilági kapcsolataként.

– Számunkra kevésbé megmagyarázható nexus, mint Tasnádi, akivel sportújságíróként kollégák voltak, de szintén elég közeli viszony. Portik egy ideig Gyárfás házában lakott, azt bérelte, többször járt nála vendégségben is, ezt Portik élettársa és az asszony rokonsága mondta el – közölte Kovács Lajos. Szavai szerint sokat nyom a latban Portik korábbi titkárnőjének, mindenesének az állítása is, amely szerint Gyárfás egyszer kijelentette: vele is jót tenne Portik, ha megöletné Fenyőt.

Mint a Magyar Idők beszámolt róla: annak ellenére, hogy Gyárfás azt állította, hogy csak felületes kapcsolatban állt Portik Tamással, az utóbbi által 2000–2004 között rögzített, információnk szerint több száz hangfelvétel tanúsága szerint éveken keresztül rendszeresen beszéltek egymással.

