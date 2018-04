Ki-e rúgják a Fideszt?

2018. április 30. 23:02

Ugyan, dehogy. Sokkal valószínűbb, hogy a miniszterelnök ismét eljárja az Orbán-féle kettőst.

Reggeli hír, hogy Orbán Viktort raportra hívta az Európai Néppárt (EPP), a Die Welt információi szerint tisztázó beszélgetésre, jelentsen ez bármit is. Havasi Bertalan közlése szerint természetesen szó sincs raportról, a miniszterelnök viszontlátogatásra megy pártcsaládja frakcióvezetőjéhez, Manfred Weberhez.

Jogosan merülhet fel sokakban, hogy Orbánnak most először talán számot kell adnia a cselekedeteiről, és lehet, hogy az EPP megelégelte a magyar kormány eddigi tetteit, nem akar tovább asszisztálni mindahhoz, ami itthon zajlik. Ez azonban a legkevésbé valószínű forgatókönyv. Bár a néppárton belül eddig is voltak Orbánnal szemben kritikus hangok, az ő szavuk keveset nyomott a latban, annyit legalábbis biztosan nem, hogy a pártvezetés komolyan elbeszélgessen a Fidesz vezetőjével. Most talán ez is megtörténik, de valószínűleg csak azért, hogy a pártvezetés elmondhassa: mindent megtett, amit lehetett, ők igyekeztek jobb belátásra bírni Orbánt, de ennél többre nem mennek. Ez pedig azért valószínű, mert az európai pártnak még mindig jól jönnek a fideszes szavazatok, Orbánt retorikailag talán bírálják, lesz egy kis ejnye-bejnye, elmondják, hogy egy évvel az európai parlamenti választások előtt nem kell annyira illiberálisnak lenni, de más szinte biztosan nem történik.

A Fidesz pedig megint eljátszhatja Európában a békülékeny jófiút, Orbán négy fal között mindent megígérhet a pártcsalád vezetésének, majd hazajöhet, és folytathat mindent ugyanúgy, mint eddig. Közben a kormánypropaganda még nagyobb hangon harsoghatja a cinikus jelszót, hogy Orbán megvédte Magyarországot.

Most akkor tényleg kirúgja a Fideszt az Európai Néppárt?

magyarnarancs.hu