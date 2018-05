A magyarok a biztonságra és a jólétre szavaztak

A választás után kialakult politikai közhangulatot vizsgálta legújabb kutatásában a Publicus Intézet. Úgy vélik, azért szavaztak az emberek Orbán Viktorra, mert elhitték neki, hogy megvédi az országot, és jólétet hoz. A Vasárnapi Hírek megbízásából készített felmérésből kiderült, hogy jóval többen gondolják, hogy nem történt választási csalás, mint amennyi ember szerint igen.

2018. május 1. 10:14

A felmérés olyan bölcsességeket is megfogalmaz, mint hogy a Fidesz-szavazók közül szinte mindenki elégedett (96 százalék), az ellenzéki szavazók hasonló arányban elégedetlenek. Azt is kimutatták, hogy a bizonytalanok körében többségben vannak az elégedetlenek. Közben azért „vidékiztek is egyet”, szerintük „minél magasabb az iskolai végzettsége egy megkérdezettnek, annál elégedetlenebb, és hasonló trendeket figyelhetünk meg akkor is, ha településnagyság szerint vizsgáljuk a válaszadókat”.

Magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy a vidékieket tanulatlannak tartják; olyanoknak, akiket könnyű megvezetni. Szokás szerint egy csomó felesleges dolgot is megpróbáltak mérni, az eredményekből pedig felesleges következtetéseket sikerült levonni. Ilyen például, hogy „a megkérdezettek 87 százaléka válaszolt úgy, hogy részt vett az április 8-i választásokon, ez sokkal magasabb, mint a tényleges 70,22 százalék, vagy az utolsó mérésen mért 74 százalék”. Ez persze nem jelent választási csalást, csak annyit, hogy nem kérdeztek meg minden egyes magyar embert.

Megállapították továbbá, hogy legmagasabb arányban az MSZP- és a Fidesz-szavazók tartanak ki szavazatuk mellett (95 és 93 százalék), legkevésbé a DK, és az egyéb ellenzéki pártok szavazói (81 és 83 százalék). Leginkább az LMP szavazói elégedetlenek a saját leadott szavazatukkal.

Természetesen megfejtették azt is, hogy a Fideszre leginkább azért szavaztak az emberek, mert a párt megoldja a migránsproblémát (28 százalék), jobban élnek Orbánéknak köszönhetően (22 százalék), vagy mert mindig is a Fideszre szavaztak (16 százalék).

A Publicus felmérése szerint a választók több mint fele (54 százalék) úgy gondolja, a baloldali ellenzék sikeresebb lehetett volna, ha szorosabb együttműködéssel, közös jelöltekkel, listával, esetleg miniszterelnökkel vág neki a választásoknak.

