Amerikai gitárzene minden mennyiségben

Nem lenne nagy meglepetés, ha a repertoár valamelyik dala felbukkanna valamelyik, kelta legendán alapuló filmben betétdalként.

2018. május 2. 12:30

Scott Smith: Igniting The Flame

A San Francisco-ból származó, gitáros-énekes, Scott Smith a nagysikerű, 2016-os bemutatkozó albuma ( The Sum Of Life ) után új lemezzel, egy EP-vel jelentkezett. A The Grateful Dead, Jefferson Airplane és The Byrds nyomdokain járó muzsikus új hanghordozója a Igniting The Flame címet kapta. A kis- és a nagylemez közötti átmenetet jelentő EP-n 6 számot találhatunk. A muzsikus zenei világa döntően három műfajból táplálkozik. Ezek a rock, az amerikai folk és a blues. A felsorolt műfajok egyfajta ötvözéséből alakította ki a saját zenei nyelvezetét az amerikai muzsikus. Scott Smith új EP-je tökéletes előkészítése egy soron következő nagylemeznek. Vélhetően a repertoár, néhány további felvétellel kibővülve hamarosan újra lemezes formát ölt. De, ameddig az elkészül, hallgassuk az Igniting The Flame -ot.

Az album meghatározó felvételei: „Drop Kick It”, „My Soul To Keep”, „Bulls Eye To My Heart”.

Honlap: www.scottsmithband.com

PK Gregory: Honkabily Blues

A modern country műfajban aktív, alaszkai születésű énekes-gitáros, PK Gregory a közelmúltban jelentkezett új lemezzel. A muzsikus nem tartozik a gyakran stúdióba vonuló zenészek közé. Hiszen a címként a saját nevét viselő bemutatkozó albuma 2010-ben jelent meg. Ezt öt évvel később követte a Four Chords and a Damn lie . A legújabb korong pedig néhány hónappal ezelőtt került a lemezboltokba. A Honkabily Blues címet viselő lemez bőséget hallgatnivalót kínál a közönségnek. Ugyanis 13 számot találhatunk a repertoárjában. Ha, pontosak szeretnénk lenni, akkor 12 számot mondunk. Hiszen a lemez nyitó dala a „The Jesus Cure” kétféle változatban is megtalálható a lemezen. Mintegy keretbe foglalja a műsort, ugyanis a nyitó és a záró számról van szó. A kínálatban éppen úgy megtalálhatjuk a rövidebb tételeket („She showed me a picture of her cat”/1:56/), mint a hosszabb lélegzetű kompozíciókat („Sugar Idol”/6:18/). A Honkabilly Blues című album leginkább azoknak szól, akik szeretik a személyes hangvételű, gitáros-énekes produkciókat. A country műfaj modernebb változatát kedvelők számára szinte „kötelező” ez a kiadvány.

Honlap: www.pkgregory.com

Kyle Carey: The art of forgetting

Az amerikai gitáros-énekes-dalszerző, Kyle Carey mindig is a kontinensek és kultúrák felett átívelő produkciók híve volt. Művészetében az amerikai és a kelta zenét igyekszik egymással ötvözni. Lemezei azonban nem csak ettől számítanak „multikultinak”, hanem sokszínű zenész gárdától is azzá válnak. Ez jól látszik az énekesnő közelmúltban megjelent, The art of forgetting című albumán is.Hiszen az amerikai Sam Broussard (gitár), Kai Welch (trombita), Rhiannon Giddens (háttér vokál) mellett, skót /John McCusker/ (fidula), holland /Ron Janssen/ (mandolin) és ír /Mike McGoldrick/ (fuvola) szereplője is van az új produkciónak. A lemez körüli munkálatokat a négyszeres grammy díjas Dirk Powel felügyelte, aki hangszeres előadóként is kivette a részét a munkából. A lemez repertoárjába 12 szám került. Kyle Carey az olyan dalokkal, mint a címadó „The Art of Forgetting”, a „Siubhail a Rúin”, a „Tell Me Love” és a „Sios Dhan an Abhainn” egy időtlen meseszerű világba csábítja a hallgatóit. Nem lenne nagy meglepetés, ha a repertoár valamelyik dala felbukkanna valamelyik, kelta legendán alapuló filmben betétdalként. A teljes albumot áthatja az érzelgősségig sosem jutó mély és személyes érzelemgazdagság. Egyfajta álomszerű érzés hatja át az egész produkciót. Az album meghallgatása remek lehetőséget kínál egy fárasztó nap végén a regenerálódásra.

Honlap:www.kyleannecarey.com

Hion Martell: Trust me on this one!

Komoly lemezes múlttal rendelkezik a Christer Nilsson (gitár és ének), Ulf Hagberg (gitár és ének), Håkan Nilsson (dobok), Stefan Larsson (basszusgitár) és Peter Subäck (billentyűsök) felállású svéd zenekar a Hion Martell. Eddig 9 nagylemezük és 5 kislemezük jelent meg. A „lemezgyártást” 1993-ban a …for your excuisite delight című albumukkal kezdték. Fennállása óta a zenekar több tagcserén is átesett, de az előbb említett felállás 2009 óta stabil. A közelmúltban készült el az együttes 10. nagylemeze, ami a Trust me on this one! címet kapta. A Hion Martell alapítása óta elkötelezett híve a ’70-es évek rockzenéjének a „felélesztésének”. Ennek megfelelően az új korongjuk egyszerre modern és visszatekintő is. Az album repertoárját 10 dal és egy bónusz track adja. A „Rock Me Up” (Christer Nilsson-Kenneth Forsell) kivételével valamennyi számot Christer Nilsson jegyzi szerzőként.

A Trust me on this one! címet viselő album leginkább azoknak szól, akik szeretik a régi-új rockzenét.

A repertoár legfajsúlyosabb számai: „Quick & Dirty”, a „Good enough”és a „Can’t stop time”.

Honlap:www.hionmartell.com

Czékus Mihály