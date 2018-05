Végre szólt Szekeres

Ahogy telnek a napok, egyre másra jelennek meg az értékelések, nyilatkoznak a politikusok, és már-már úgy tűnik, mintha nem is az és nem is úgy történt volna, mint a valóságban: hiszen nem tudtuk felszámolni az orbáni autokratikus rendszert, és ezzel egyidejűleg létrehozni egy demokratikus és igazságos Magyarországot. Azért, hogy ez így történt, a felelősség egy része az MSZP-re hárul, bár letagadhatatlan érdemünk, hogy készek voltunk a közös indulásra felajánlani a többi demokratikus ellenzéki pártnak a közös lista mandátumainak a felét és az egyéni körzetekben azt, hogy a legesélyesebb induljon közös egyéni jelöltként. (Ez volt Botka László ajánlata 2017 őszén.) Gyurcsány Ferenc (DK), az LMP, az Együtt és a Momentum vezetői elutasították a demokratikus ellenzék egységes fellépését és kormányzati alternatíva felmutatását, még ha most nem is így emlékeznek rá. Abban bíztak, hogy az MSZP eltűnik, de nem törődtek azzal, hogy ezzel senki sem nyer, és azzal sem, hogy mi lesz Magyarország sorsa a Fidesz újabb kétharmados legitimációja után.

Miközben joggal várják el a kormány- (rendszer-) váltást akarók, hogy oldják meg az ellenzéki pártok az együttműködést, vagy tűnjenek el, az egyetlen valódi esélyt adó megoldást, a közös jelölt- és listaállítást a DK, az LMP, a Momentum elutasította. A politikai realitás az, hogy Gyurcsány Ferenc vagy hajlandó lesz a következő választásokon együttműködni, vagy nem, attól függően, hogy mit tekint érdekének. Az is egyértelmű, hogy az LMP nem hajlandó szembenézni azzal, hogy ő teremti meg a Fidesz kétharmadát immár harmadszor. Vagyis nem számíthatunk tőlük stratégia váltásra, akár tetszik ez a választóknak, akár nem. Hasonló magatartás várható a Momentumtól is, és nagy valószínűséggel ezek az ellenzéki pártok osztódással fognak szaporodni.

Éppen ezért tévedés azt hinni, hogy elég csak összefogni a PM-el, átnevezni az MSZP-t, és minden rendben van: vagyis minden mehet tovább úgy, mint eddig. Ennél sokkal nagyobb a kihívás! A változást ki kell harcolni egy szervezett erő, egy párt(szövetség) vezetésével, olyan választási rendszerben és olyan médiaviszonyok mellett, amelyek mellett majdnem lehetetlen. Ha azt akarjuk, hogy Magyarország újra Köztársaság legyen, akkor először az MSZP saját bázisának erősítésére és politikai erejének növelésére kell törekedni, mert ez segítheti elő, hogy mások is fontosnak tartsák majd a velünk való együttműködést, és így létrejöhessen a mai választási rendszerben szükséges közös indulás a választásokon. Nagy kerülő, de nem megy másképpen, különben életünk végéig várhatjuk a messiást.

Azt is mérlegre kell tennünk, hogy a parlamenti jelenlétünk tudja-e szolgálni a demokratikus funkciót - az ellenőrzést -, és hozzásegít-e bennünket, hogy a következő választásokig bebizonyítsuk a nyilvánosság előtt: a köz ügyét szolgáljuk. Az MSZP és a PM frakció az igen mellett döntött (meg sem várva a vita lezárását, követve a többi ellenzéki pártot), de ennek következményei vannak: olyan világos és egyértelmű magatartásra van szükség, amely mellett négy évig ki tudnak tartani.(...)

Egyébként azt kell tenni, mint 1990 tavaszán: újjá kell szervezni az MSZP-t, olyanná, amely szuverén, a társadalmi kapcsolataira épít, és fokozatosan kiépíti személyi, szervezeti, média és anyagi alapjait. Olyanná, amelyről egyre többen gondolhatják majd, hogy nem önmagáért, hanem az emberekért van. (...)

Az MSZP nagy lehetősége, hogy a kialakult társadalmi-gazdasági rendszer kritikusa legyen, és alternatívát kínáljon vele szemben. (...)

A nagy áttörés az lehet, ha az MSZP újra képviseli a vidék és a főváros érdekeit és érzelmeit, ahogy azt a 90-es években tette. A népi és urbánus kultúra egyidejűleg akkor lehet a sajátunk, ha képesek vagyunk párbeszédre a vidéken élő értelmiséggel és véleményformálókkal. Szervezeti értelemben is váltanunk kell, nem lehet a Facebook-csoportokra hagyatkozni, mert a választókörzetekben is kell pártszervezet, kellenek felépített jelöltek, és kell az összefogás és összetartozás érzése. Aki ezt megszervezi, az a jövő vezető baloldali politikusa lesz.

Szekeres Imre: Azt kaptuk, amit érdemlünk

Népszava