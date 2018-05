Gulyás: átalakul a Miniszterelnökség

Új feladatokat kap és új szervezeti egységekkel bővül a Miniszterelnökség a hamarosan megalakuló kormányban - közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség következő tárcavezetője a mandiner.hu szombaton megjelent interjújában.

Ismertette, hogy a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára Janó Márk, parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese pedig Orbán Balázs lesz.



A Miniszterelnökséghez fognak tartozni az európai uniós ügyek és a kapcsolattartás az európai intézményekkel, az uniós kérdésekkel pedig havi rendszerességgel foglalkoznak majd a kormányülések is - tette hozzá.



Ismertetése szerint az uniós ügyekért a Miniszterelnökségen belül Takács Szabolcs és Varga Judit államtitkárok felelnek.



Elmondta: Budapestért és az agglomerációért felelős új szervezeti egységet Fürjes Balázs irányítja, a Modern Városok Programot és az újonnan induló Modern Falvak Programot pedig Gyopáros Alpár vezeti.



Hozzátette, hogy továbbra is a Miniszterelnökség felügyeli a teljes területi közigazgatást Tuzson Bence irányításával, emellett a tárca tájékoztatja a jövőben is a sajtót a kormányülésekről.



Rogán Antalt a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter továbbra is elsősorban miniszterelnöki kabinetfőnökként dolgozik, a napi kormányzati munka szervezéséért, a döntések előkészítéséért és végrehajtásáért felelős Miniszterelnöki Kormányiroda élére pedig Bíró Marcell államtitkár kerül - mondta.



Gulyás Gergely az interjúban az előző kormányzati ciklus eredményei közül kiemelte többek között a tanári életpályamodell bevezetését és az iskolai étkeztetés kibővítését, az egészségügy megújulását vidéken és az ágazati béremelést, amely - mint mondta - lassította a kivándorlást.



Várakozása szerint 4-5 éven belül a legtöbb egészségügyi intézmény a kor színvonalának megfelelő állapotba kerülhet.



A migrációt a demográfia mellett a legfontosabb európai sorskérdésnek nevezte, de hozzátette, hogy az erre adott helyes válasz kevés lett volna, ha az emberek nem látják az előrelépés lehetőségét és a jövőt maguk előtt.



Cáfolta egyúttal a híreket, amelyek a 2 ezer főnél kisebb települések önkormányzatainak megszüntetéséről szólnak, valamint azt, hogy javaslat készült a rendszerváltás előtt már ítélkező bírók nyugdíjba küldéséről.



Nincs a frakció vagy a kormány előtt tervezet arról sem, hogy a bíróságok igazgatásának központi feladatai átkerülnek az Igazságügyi Minisztériumhoz vagy a Miniszterelnökséghez - tette hozzá.



Gulyás Gergely az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának (LIBE) jelentéstervezetéről szólva kijelentette, hogy a Sargentini-jelentésként ismert dokumentum az EU legrosszabb arcát mutató hazug, koncepciós alkotás, amely évekkel ezelőtt tárgyalásos úton lezárt, a közösségi jognak megfelelően rendezett ügyeket vesz elő újra, pártpolitikai küzdelmet burkol jogi köntösbe. Sargentini és a hozzá hasonló képviselők az EU legnagyobb sírásói - tette hozzá.



Gulyás Gergely a kifogásokra reagálva kijelentette, hogy Magyarországon biztosított a szólásszabadság, a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény nem korlátozza az érintettek működését, a magyar vagyonnyilatkozati szabályozás pedig a legszigorúbbak egyike Európában.

MTI