Kiemelt cél az édesanyák támogatása

Az új kormány kiemelt célja az édesanyák kiemelt, a korábbiaknál is erősebb támogatása - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Fővárosi Nagycirkusz előtt tartott vasárnapi sajtótájékoztatóján.

2018. május 6. 13:16

Novák Katalin hangsúlyozta: az újonnan megalakuló kormány célja, hogy még jobban támogassa a magyar édesanyákat. Kijelentette: támogatják a nőket abban, hogy édesanyává, vagy újabb gyermekeket vállalva többszörös édesanyává tudjanak válni, valamint abban is, hogy nagymamává válhassanak, és a nők 40 programnak köszönhetően élvezhessék a nagymamaságot.



Novák Katalin a főállású anyaság még erőteljesebb támogatása kapcsán arról is beszélt: szeretnék megteremteni a valódi lehetőségét annak, hogy valaki teljes egészében a gyermekeinek, a családja támogatásának élhessen.

A fiatalokat arra ösztönözzük, hogy ha elérkezettnek látják az időt, akkor vállaljanak családot, gyermekeket - mondta. Hozzátette: a kormány ehhez támogatást ad házassági adókedvezménnyel, családi adókedvezménnyel, így a fizetésüket az édesanyák nagyobb mértékben tudják majd gyermekeikre fordítani - tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy a diplomás gyednek köszönhetően a fiatalok már könnyebben tudnak családot alapítani és a gyed-extra azt is lehetővé teszi, hogy az édesanyáknak ne kelljen választani munka, karrier, illetve a család között. Novák Katalin azt mondta: "célunk, hogy ne hozzuk választási kényszerbe az édesanyákat, lehessenek egyúttal édesanyák és dolgozó, a hivatásukért élő nők is".

Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) alapítója közölte: országosan 71 helyszínen jöttek létre egy európai uniós pályázat támogatásával család- és karrierpontok, melyek a család és a munka összeegyeztetését, a nők munkaerőpiacra való visszatérését segítik. Ezek közül tizenegy helyszínen a Ficsak is jelen van konzorciumi partnerként - tette hozzá.

Elmondta azt is, a Ficsak szombaton nagyszabású anyák napi programot rendezett Budapesten, melyre közel ezer család látogatott el.

A sajtótájékoztatót követően a Fővárosi Nagycirkusz előtt az intézmény többgenerációs cirkuszdinasztiáinak tagjai adtak rövid műsort, majd pedig virággal köszöntötték a családjukban az édesanyákat, nagymamákat.

Anyák napjára

Ültem a kórházi ágy mellett, és néztem, ahogy csepeg a kislányunk karjába kötött infúzió. Sápadt arcát figyeltem, és arra gondoltam, bár átvehetném a fájdalmát, bár hordozhatnám a terheit, bár megkímélhetném őt minden szenvedéstől! Ez egy olyan meghatározó pillanat volt, amikor – immár sokadszor – mélyen átéreztem, mit jelent anyának lenni. Az anyaság felelősség, aggodalom, törődés, lemondás, áldozat. Az anyaság büszkeség, gondoskodás, boldogság, szeretet.

Az anyaság egy olyan hivatás, amelyet egész életünkben tanulunk, és könyvekből nem tanulható meg. Egy napi huszonnégy órás szolgálat az első pillanattól az utolsóig. Olyan hivatás, ahol nincs munkaköri leírás, nincs helyettes és a fizetést sem forintban mérik.

Anyának lenni számomra az élet legszebb ajándéka és legnagyobb feladata. Jelen lenni, akkor és úgy, amikor és ahogy arra éppen szükség van. Terelgetni, de nem elterelni a gyerekeinket, határokat húzni és azokat megtartani, ösztönözni, de nem elbizakodottá tenni, megóvni, de nem túlfélteni, önállóságot adni, de nem magukra hagyni őket, biztonságot nyújtani, de életrevalóságra nevelni, példát mutatni, de nem kényszerpályát. És megtanítani őket szeretni, megmutatni nekik a család erejét és fontosságát. Nem eltékozolni a ránk bízott kincseket. Számomra ezt jelenti az anyaság.

Büszkén vállalom, hogy nekem az anyaság egy olyan dimenzió, mely nem mérhető a szakmai előmenetelhez, az élet többi területén kitűzött célokhoz és eredményekhez. A gyerekeinkkel otthon töltött hat évet semmiért nem adnám. Akkor az volt a legfontosabb, hogy mellettük legyek, hogy közelről láthassam, miként cseperednek, hogyan csodálkoznak rá a világra. Egyúttal fontos a szakmám, a hivatásom, a közélet is. Szerencsésnek tartom magam, hogy a gyerekek a szüleik munkáján keresztül még többet megismerhetnek a körülöttük lévő világból.

A magyar kormány és én személyesen is azért dolgozom, hogy a felelős gyermekvállalásnak ne legyenek anyagi akadályai. Az a célunk, hogy a magyar nők választhassanak. Ne legyenek kényszerpályán, ne kelljen azért lemondaniuk a gyermekvállalásról, mert a szakmájukban sikeresek akarnak lenni, és ne kelljen lemondaniuk a szakmai előmenetelről sem azért, mert családot alapítanak, gyermeket nevelnek.

Ma Magyarországon a nőknek lehetőségük van arra, hogy akár három évig otthon maradjanak a szülés után. Már a gyermek melletti munkavállalást is támogatjuk, anyagi segítség jár hozzá, egyre több a bölcsődei férőhely, a munkaadók pedig ösztönzőt kapnak azért, hogy a kisgyermekes édesanyákat foglalkoztassák. Azért vezettük be a Nők 40-et, hogy ismét legyenek nagymamák az unokák mellett, hogy azokat a nőket, akik negyven évet ledolgoztak már, s közben a családi teendők terén is helytálltak, ebben a formában is elismerjük.

Segítjük azokat a fiatalokat, akik felsőoktatási tanulmányaik során vagy közvetlenül utána alapítanak családot, komoly támogatást adunk az otthonteremtéshez, a családi adókedvezménynek köszönhetően pedig többet vihet haza a keresetéből az, aki gyermekeket nevel. Évről évre növeljük a családoknak adott anyagi támogatást. Programot hirdettünk azért, hogy a szülés minél inkább meghitt és pozitív élmény lehessen.

2018 a családok éve. Ez még több figyelmet, még több segítséget jelent. Egy újabb lépés abba az irányba, hogy Magyarország valóban családbarát ország lehessen. Nemzetközi szinten is kiemelkedő a családok támogatására fordított költségvetésünk, sokan irigylik a magyar fiatalokat azért, hogy ennyi segítséget kapnak a gyermekneveléshez. Az anyagi támogatás fontos, szükséges.

Ne felejtsük el azonban azt sem, hogy a gyermek csoda. Gyermeket vállalni olyan áldozat, amely százszorosan térül meg az évtizedek folyamán. Az újszülöttet kézbe venni határtalan boldogság. Gyermekeink fejlődését, értelmének, érzelmeinek kibomlását figyelemmel kísérni máshoz nehezen fogható élmény. Sikereikben osztozni nagy büszkeség. Anyának lenni ajándék.

Isten áldja a magyar édesanyákat!

Novák Katalin

A szerző család- és ifjúságügyért felelős államtitkár

MTI - Magyar Idők