Rendzavarásra készül az ellenzék?

A Terrorelhárítási Központ vonja ellenőrzése alá az új Ország­gyűlés megalakulása idejére a Kossuth teret és környékét. Az óvatosság indokolt, mivel a Társaság a Szabadságjogokért nyertes perén felbátorodva a magukat „civilnek” nevező szervezetek blokáddal akarják megakadályozni a képviselőket abban, hogy részt vehessenek az alakuló ülésen. Egyesek a közösségi oldalakon erőszakot helyeztek kilátásba. A helyzetet bonyolítja, hogy a legnagyobb ellenzéki párt is kordont bontana.

2018. május 7. 09:46

A Terrorelhárítási Központ (TEK) nemzetbiztonsági okokra hivatkozva ellenőrzése alá vonja a Kossuth teret az Országgyűlés holnapi, keddi alakuló ülésére tervezett tüntetések idejére. A terrorelhárítók meglehetősen nagy területet – a Bajcsy-Zsilinszky út irányába több utca mélységben – zárnak le azzal az indoklással, hogy ott védett személyek fognak tartózkodni. A TEK reakciója nem véletlen, mivel az elmúlt napokban szerveződő demonstrációk Face­book-oldalain megszaporodtak az erőszakra, rendbontásra felhívó bejegyzések. A PestiSrácok számos olyan kommentet szemlézett, amelyek arról szólnak, hogy meg kell akadályozni a képviselőket a Parlamentbe jutásban vagy fel kell gyújtani az Országház épületét, illetve körbe kell fogni Orbán Viktor miniszterelnök lakhelyét.

A népképviseleti szervek zavartalan működésének biztosítása érdekében először az Országgyűlési Őrség rendelte el az egész Kossuth tér lezárását. A Jogállamot! elnevezésű, közösségi oldalakon szerveződő csoport azonban bejelentette, hogy már előző este élőlánccal veszik körbe a Parlamentet. Amikor ez kiderült, az őrség kiterjesztette a kordonállítás időbeli hatályát hétfő estére. Közben a rendőrség elutasította az élőláncra benyújtott engedélykérelmet, arra hivatkozva, hogy annak megtartása a népképviseleti szerv zavartalan működését súlyosan veszélyeztetné. Ezt a döntést támadta meg bíróságon a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), ahol pedig a tüntetők javára döntöttek, mivel úgy találták, hogy a rendőrség csak a védett személyek biztonságának szempontját vette figyelembe.



Az Országgyűlési Őrség gyorsan reagált, még május 2-án hozták nyilvánosságra honlapjukon az újabb határozatukat, miszerint fenntartják a korábban elrendelt – a teljes Kossuth térre vonatkozó – területzárat, méghozzá a szükséges ideig, akár legkésőbb június 30-ig. A TASZ nyertes keresetén felbátorodva már tegnap estére blokádot próbáltak szervezni a „Kossuth téri blokád – egy nappal korábban!” elnevezésű Face­book-oldalon. Egy másik csoport ma 17 órára hirdetett gyülekezőt a József Attila-szoborhoz, és azt ígérik, hogy készek a rendőrségi kordont is elbontani. Mind a két szervezkedésre jellemző, hogy napok alatt csak keveseket, mindössze néhány száz főt sikerült maguk mögé állítani, legalábbis ennyien klikkeltek arra, hogy ott lesznek majd az eseményeken.



Az ideiglenes, csupán az alakuló ülést védő kordon – és nem a hónapokig ott lévőt, mint a Gyurcsány-kormány idején – lebontását helyezte kilátásba a Jobbik is, és az akcióhoz más ellenzéki pártok is csatlakozhatnak. Szintén a tér lezárása ellen tiltakoznak az „Élőláncot a Parlament köré!” címmel ma 18 órára meghirdetett akció szervezői.

A Civil Ellenzék és Civil Ellenzéki Kerekasztal pedig vonulásos demonstrációval keresné fel az összes ellenzéki párt székházát petíciójával. A tüntetési csúcs holnap, az új Országgyűlés megalakulásakor várható. Ugyancsak a Civil Ellenzéki Kerekasztal szervez tüntetést 10 órára a Kossuth térre. Szintén 10 órától kezd demonstrálni az Alkotmány utcában a Népszuverenitás mozgalom és az Alkotmányos Ellenállás nevű civil mozgalom. A Jobbik is a Kossuth térre vonulásra buzdítja híveit.



A legnagyobb érdeklődés a kedd esti – az alakuló ülést követő, azt már nem zavaró – tüntetés iránt mutatkozik: a Mi vagyunk a többség – tüntetés a demokráciáért 3.0 címmel 18 órára a Kossuth térhez meghirdetett rendezvényre több tízezer embert vár az elmúlt hetek tömegtüntetéseit is szervező csoport.

Magyar Idők