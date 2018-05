Hosszú Katinka hamarosan visszatér

„Eldöntöttem, hogy idén először a Mare Nostrumon versenyzem júniusban – árulta el Hosszú Katinka szponzora, a Huawei honlapjának adott interjújában. – Bár nem örülök neki, hogy ilyen nagy a sajtóérdeklődés, hogy mindenki kíváncsian fogja majd figyelni az első versenyemet, mert felesleges nyomás alá helyez, de hozzászokhattam már a teherhez. Ha minden a tervek szerint alakul, jöhet az Európa-bajnokság, a budapesti világkupa, jövőre a világbajnokság és utána Tokió!”

Június 9-10-én a dél-franciaországi Canet-en-Roussillonban, 13-án és 14-én Barcelonában, 16-án és 17-én Monte-Carlóban rendeznek versenyt. Beszélt arról is, hogy hiányoznak neki a versenyek.

"Szeretném a korábbi stratégiát folytatni, bár azt valószínűleg átgondolom, hogy hány versenyre és hova megyek el, mert néha sok volt, hogy öt héten át folyamatosan versenyeztem. Az azonban biztos, hogy ez a módszer, a versenyszituációban begyakorolt dolgok működnek, ráadásul élvezem is, ez tehát mindenképpen marad. A számok mennyisége lehet, hogy eltérő lesz az eddigiektől, mert volt olyan időszak, amikor minden versenyen elindultam az összes számban, és az azért nagy kihívás. Amikor tudom, hogy jön a következő, tudom, milyen érzésekkel, milyen fájdalommal jár, az nem biztos, hogy annyira kellemes."

Azt még nem tudja pontosan, hogy mely számokban indul.

"Most épp az jár a fejemben – hisz a kihagyás miatt volt időm átgondolni, mit és hogyan szeretek –, hogy megtartok egyet-kettőt a kedvenc számaim közül és talán kipróbálok egy-két újat, mint új kihívás!"

Azt mondta, hogy a hosszabb kihagyást követően "szokatlanul gyorsan visszaállt" az edzésekbe.

"Ez egy „reset” volt, újra lehetett gondolni dolgokat. Korábban is próbáltunk új dolgokat behozni, de ez most nagyon más. Amikor benne vagy egy mókuskerékben, egyik verseny után jön a másik, akkor nagyon nehéz leállni és újragondolni. Az úszók általában négy évre terveznek, egy olimpiai ciklusra, de nekem ez most kitolódott öt évre, mert a budapesti vb miatt nem akartunk belekezdeni valami újba, úgyhogy ez egy rendkívül hosszú és fáradságos időszak volt. Épp jókor jött ez a kis szusszanás. Habár sürget az idő, mert két évre van Tokió! Egy úszó sem csinál két egyforma olimpiai ciklust. Próbálom élvezni az úszást, és bár tudom, hogy már nincs sok időm az úszásban, de azt a rövid időszakot szeretném kiélvezni. Mert ez az időszak arra jó volt, hogy ráébresztett, mennyire szeretek úszni. Sokkal jobban érzem magam, ha úszom, edzem, készülök, pedig januárban egyáltalán nem voltam ebben ennyire biztos. Újraértékeltem az úszást! Olyan ez, mint amikor valaki egy kicsit kiég, hátralép, és aztán rájön, hogy ez valójában mennyire jó dolog, csak akkor és ott, abban a pillanatban sok volt" - fejtette ki.