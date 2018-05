Drága Juncker úr

Tisztelt Juncker úr,

bevallom, bármit gondolnak is önről, nagyon tetszett az az évekkel ezelőtti performansza, amelynek keretében "jön a diktátor", illetve "helló diktátor!" szavakkal üdvözölte a magyar miniszterelnököt, majd nyomatékul még passzív-agresszívan kicsit meg is pofozta. Függetlenül az ön véralkoholszintjétől, Orbán Viktor igenis megérdemelte ezt a, khm, jelzést, hiszen nézzük csak meg, jogállamiság helyett milyen viszonyok vannak ebben az országban.

Hanem most már én is bármit gondolok önről. Nyilván emlékszik rá, hogy ön az Európai Bizottság elnöke, amely pozíció bizonyos alapelvek, alapértékek melletti kiállással is jár, olyan európai értékek védelmével, amelyeket önök teljes joggal kérnek számon némely kelet-európai tagállamon. Ha ellenben ön holnap valóban elmegy Trierbe, hogy beszédet mondjon Karl Marx születésének 200. évfordulóján, akkor azt kell mondjam: eljátszotta maradék hitelességét is, hogy a jövőben egy szót is szóljon Kelet-Európa illiberális rezsimjeiről.

Juncker úr: az ember nem ünnepli Karl Marxot. Nem illik, nem szép dolog, és messze nem olyan vicces, mint európai politikust kézfogás ürügyén végigvonszolni a termen. A Fidesz képviselőcsoportjának teljesen igaza van: a marxizmus ideológiája világszerte tízmilliók halálához és százmilliók életének megnyomorításához vezetett. (...) a kommunizmus szellemi atyja születésének ünneplése ezen áldozatok emlékének megcsúfolása.

Ha kicsit is érdekelné önt Európa keleti fele, vagy mondjuk Ázsia, tudná, hogy Marx itt nem lehet nettó filozófus vagy közgazdász, nem lehet megszelídített szociáldemokrata vagy csak "nagy gondolkodó", aki az ön szóvivője szerint "formálta a történelmet". Hát, kétségkívül formálta, ahogy Arthur de Gobineau vagy Joseph Goebbels is formálta a történelmet, mégsem valószínű, hogy ön beszédet mondana az ő kerek évfordulóikon. A kommunista rendszer áldozatai egy torz, embertelen és beteg egyenlőségi ideológia nevében szenvedtek és haltak meg, és ezt az eszmét, amelyet nagyrészt Karl Marx foglalt rendszerbe, máig nem övezi olyan széles körű elutasítás és megvetés, mint "nemzeti" megfelelőjét, a nácizmust.

Drága Juncker úr, Marx egy kártékony fasz volt, remélem ez a szó átmegy a hvg.hu olvasószerkesztőjén.

Nyíltan erőszakos harcot hirdetett az egyéni szabadság, a magántulajdon, a szabad kereskedelem és a vállalkozók ellen, a család és az erkölcs ellen. Ja, és a zsidókat is utálta. Brutális osztálygyűlöletben utazott, ami semmivel sem szebb dolog a fajgyűlöletnél, és a ráció, a felvilágosodás hagyományára hivatkozva irracionális, misztikus valláspótlékot gyártott "tudományos szocializmus" néven. Lenin és Sztálin koncentrációs lágerei, Mao véres "kulturális forradalma" nem valamiféle torzulás eredménye, hanem egyenesen következtek a logikusan végiggondolt marxi tanokból. (...)

Remélem, Trierben szólni fog majd a kambodzsai progresszió élharcosáról, a húsz éve meghalt Pol Potról, a marxista vörös khmerek vezetőjéről is, aki a világtörténelem egyik legnagyobb genocídiumát hajtotta végre a hetvenes évek közepén-végén. Nélküle meg a gulág nélkül ugyanis igen hazug dolog volna Marxra emlékezni. Pol Pothoz képest persze mi, ká-európaiak boldogok lehetünk, hogy nekünk a hatvanas-hetvenes évektől csak a tekintélyelv, a stupid konformizmus, az alávetettség és kiszolgáltatottság érzése, az államtól való függés és a szociális irigység jutott Marx utódainak áldásos működéséből.

Tudom, ön Trier díszpolgára meg minden. De ha megint elfelejtette volna, hadd emlékeztessem újra: ön az Európai Bizottság elnöke, Juncker úr, úgyhogy kicsit kapja össze magát, legyen szíves. Maradok tisztelettel.

Seres László: Marxon nincs mit ünnepelni, Juncker úr

hvg.hu