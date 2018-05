Az Egyesült Államok kilép az iráni atomszerződésből

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomszerződésből, és aláírta azt a memorandumot, amellyel visszaállította az Irán elleni büntető intézkedéseket.

2018. május 8. 22:32

A Fehér Házból valamennyi nagy tévétársaság által élőben közvetített beszédében az amerikai elnök ostorozta Irán politikáját és azt fejtegette, hogy a 2015-ben aláírt megállapodást "rosszul tárgyalták", ezért ha Irán be is tartja a benne foglaltakat, politikája változatlanul veszélyes.



Trump utalt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök múlt hétfőn mondott beszédére, amelyben az izraeli politikus hírszerzési jelentésekre hivatkozva azzal vádolta meg Iránt, hogy hazudott és változatlanul atomfegyver kifejlesztésén munkálkodik. Bár azóta kiderült, hogy ezek a hírszerzési információk a 2015 előtti helyzetre vonatkoztak, beszédében Donald Trump így fogalmazott: ezek az információk megerősítik, hogy Irán atomfegyverek kifejlesztésére törekszik.



Az elnök hangsúlyozta: az Iránnal kötött nukleáris megállapodásnak védelmeznie kellett volna az Egyesült Államokat és szövetségeseit, ehelyett azonban szerinte az egyezmény lehetővé tette, hogy Irán továbbra is uránt dúsíthasson.



Ha életben maradna ez az egyezmény, akkor ez fegyverkezési versenyhez vezetne a Közel-Keleten - tette hozzá. "Nincs megfelelő mechanizmus" annak ellenőrzésére, hogy Irán nem csapja-e be a megállapodást aláírókat - hangoztatta Trump, hozzátéve, hogy a megállapodás egyébként sem kényszeríti Iránt arra, hogy felhagyjon destabilizáló tevékenységével és a terrorizmus támogatásával a térségben. Trump Szíriát és Jement említette példaként az állítólagos iráni destabilizáló tevékenységre. Az amerikai elnök diktatúrának minősítette az iráni rendszert.



Leszögezte: "világos", hogy a jelenlegi, "alapjaiban hibás" egyezmény mellett az Egyesült Államok nem tudja megakadályozni, hogy Irán atombombára tegyen szert, ezért - mint hangsúlyozta - az Egyesült Államok kivonul az egyezményből.



A kilépéssel egy időben Washington visszaállítja a korábbi szankciókat Irán ellen, mégpedig - ahogyan Trump fogalmazott: - "a lehető legmagasabb szinten". Az erőteljes szankciók azonnal életbe lépnek - közölte.



A beszéd után Donald Trump aláírta azt a memorandumot, amely a büntető intézkedésekről rendelkezik.



Az elnök leszögezte: valódi, tartós megoldást szeretne az iráni nukleáris fenyegetés megoldására, de konkrétumokat nem említett. Hozzátette: ilyen tartós megoldást szerinte Irán is akar majd. Szintén konkrétumok nélkül közölte: az Egyesült Államok más országok ellen is szankciókat foganatosíthat.



A jelenlévő újságíróknak távoztában az elnök elmondta: Mike Pompeo külügyminiszter jelenleg útban van Észak-Korea felé.

Donald Trump amerikai elnök mutatja az aláírásával ellátott rendeletet az Irán elleni szankciók visszaállításáról a washingtoni Fehér Házban 2018. május 8-án, miután bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi szerződésből. (MTI/AP/Evan Vucci)

Mogherini: az EU elkötelezett a nukleáris egyezmény fenntartása mellett

Az Európai Unió továbbra is elkötelezett az Iránnal kötött nukleáris megállapodás fenntartása mellett - szögezte le kedden Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő, sajnálatát fejezve ki Donald Trump amerikai elnök bejelentése miatt, amely szerint az Egyesült Államok felmondja a szerződést.

Rövid sajtónyilatkozatában Mogherini arra szólította fel a nemzetközi közösség többi tagját, hogy az Egyesült Államok kilépésének ellenére is őrizzék meg a 2015-ben aláírt többhatalmi egyezményt, az ugyanis kulcsfontosságú a közel-keleti térség, Európa, illetve az egész világ biztonsága szempontjából.



Kijelentette, a szerződés tizenkét év munkájának az eredménye, működik, eddig elérte a célját, vagyis garantálta, hogy Irán nem fejleszt atomfegyvereket.



Rámutatott, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az utóbbi években ellenőrzései során rendre megerősítette, hogy az iszlám köztársaság teljesíti vállalásait, és hozzátette, ameddig ez így marad, addig az Európai Unió is kitart a megállapodás teljes körű végrehajtása mellett.



"Maradjanak hűek a vállalásaikhoz, s mi is hűek maradunk a mieinkhez" - üzente Mogherini az iráni vezetőknek, kiemelve, hogy az egyezmény bizonyítéka annak, hogy párbeszéd útján lehetséges kölcsönösen előnyös megoldásokat találni és közös nevezőre lehet jutni akkor is, ha eltérőek az álláspontok és az érdekek.



A főképviselő különösen aggasztónak nevezte Trump azon bejelentését, miszerint visszaállította az amerikai szankciókat Irán ellen. Mint közölte, egyeztetni fog a nemzetközi partnerekkel ennek a lehetséges hatásairól, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az EU elkötelezett a gazdasági beruházásai védelme mellett.



Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke azt írta Twitter-bejegyzésében, hogy az új fejlemények egységes európai megközelítést igényelnek, az uniós vezetők erről is tárgyalni fognak jövő heti szófiai csúcstalálkozójukon.

Netanjahu: Trump bátor, helyes döntést hozott

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint Donald Trump amerikai elnök bátor, helyes döntést hozott az iráni nukleáris alku felmondásával.

Az izraeli hadsereg az óvóhelyek megnyitására adott utasítást a Golán fennsíkon - közölte a tízes kereskedelmi tévécsatorna esti tévéhíradója kedden



Izrael nagyra becsüli és támogatja Donald Trump döntését, amelyet bátornak és helyesnek nevezett Benjámin Netanjahu az izraeli tévécsatornákon élő adásban közvetített beszédében, amely közvetlenül Donald Trump korábban egyenes adásban bemutatott beszéde után hangzott el.



"Erőteljesen válaszolunk minden támadásra" - hangsúlyozta az izraeli miniszterelnök, s Trump lépését támogatva közölte, hogy Irán dollármilliárdokat költött katonai céljaira Szíriában, Jemenben és más közel-keleti országokban.



Netanjahu azt is kijelentette, hogy a 2015-ös nukleáris megállapodás pénzeket biztosított Iránnak, és lehetővé tette, hogy nukleáris bombák teljes arzenáljához elégséges uránt dúsítson.



Az izraeli hadsereg légvédelmi egységeket telepített az északi határvidékre a Háárec című újság honlapjának értesülése szerint. A televízió szerint azért adták ki az utasítást a Golán - fennsíkon a lakosságnak és a hatóságoknak az óvóhelyek megnyitására, mert szokatlan iráni csapatmozgásokat észleltek Szíriában.

Brit-francia-német közlemény: sajnálatos és aggályos Trump döntése

Sajnálatosnak és aggodalmat keltőnek nevezte kedd este Londonban kiadott közös közleményében a brit miniszterelnök, a francia államfő és a német kancellár, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette az Egyesült Államok kilépését az iráni nukleáris fejlesztési programról 2015-ben kötött többhatalmi megállapodásból.

A három ország alig burkolt utalást tett arra is, hogy nem kíván gazdasági szankciókat alkalmazni Irán ellen, és szintén kevéssé leplezett diplomáciai megfogalmazásokkal követeli, hogy Washington tartózkodjék a megállapodás végrehajtását akadályozó lépésektől az iráni egyezményben továbbra is részes országokkal szemben.



Theresa May, Emmanuel Macron és Angela Merkel a közös közleményben - amelyet a brit kormányfő londoni hivatala tett közzé - leszögezi, hogy a három európai hatalom változatlanul elkötelezett az egyezmény érvényben tartása mellett, mivel a megállapodás továbbra is fontos a közös biztonsági érdekek szempontjából.



A kommüniké felhívja a figyelmet arra, hogy az Iránnal aláírt megállapodást az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag hagyta jóvá 2231-es számú határozatával, amely változatlanul az iráni nukleáris programmal kapcsolatos viták rendezésének kötelező nemzetközi jogi erővel bíró keretrendszere.



May, Macron és Merkel felszólította a megállapodás összes érintett országát, hogy tartsák fenn elkötelezettségüket a szerződés maradéktalan végrehajtása mellett, és felelősségteljes szellemben cselekedjenek.



A Downing Street által kiadott közös felhívásban a három európai vezető hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) szerint Irán folyamatosan tartja magát a megállapodásban vállalt korlátozásokhoz, és ennek következtében a világ biztonságosabbá vált.



Mindezek alapján a három európai hatalom továbbra is részese marad az Iránnal kötött megállapodásnak, és folytatja együttműködését az egyezményben maradó többi aláíró országgal a szerződés érvényben tartásának biztosítására - szögezi le London, Párizs és Berlin közös közleménye.



A kommüniké szerint ebbe beletartozik az is, hogy biztosítani kell az iráni népnek azokat a gazdasági előnyöket, amelyek a nukleáris programról kötött megállapodáshoz kapcsolódnak.



A közös brit-francia-német közlemény felszólította az Egyesült Államokat annak biztosítására, hogy az Iránnal kötött egyezmény szerkezete ne sérüljön, és arra, hogy Washington tartózkodjék az olyan cselekményektől, amelyek akadályoznák a többi aláíró országot a szerződés maradéktalan végrehajtásában.



Az európai hatalmak felszólították az amerikai kormányt arra is, hogy engedje a szerződés fő elemeinek folytatódó betartatását, és minden lehetséges módon törekedjék azoknak az előnyöknek a megőrzésére, amelyeket a nukleáris fegyverek elterjedésének akadályozásában az Iránnal kötött szerződés elért.



A három vezető arra biztatta Iránt, hogy visszafogottan reagáljon az Egyesült Államok döntésére.



A közlemény felhívja Teherán figyelmét arra, hogy változatlanul teljesítenie kell a megállapodásból eredő kötelezettségeit. A három vezető hangsúlyozza, hogy az egyezmény maradéktalan együttműködési kötelmet ró az iráni félre az IAEA ellenőrzési követelményeinek teljesítésében.



A kommüniké szerint érdemben foglalkozni kell az iráni rakétafejlesztési program keltette aggodalmakkal, és a térségben - különösen Szíriában, Irakban és Jemenben - kifejtett iráni destabilizáló tevékenységekkel is.

MTI