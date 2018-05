Ismét a demokráciáért tüntettek Budapesten

Ismét a demokráciáért tüntettek a Mi vagyunk a többség csoport szervezésében kedd este Budapesten, a Kossuth Lajos téren a parlament alakuló ülése után.

2018. május 9. 00:19

Az áprilisi országgyűlésiképviselő-választás után tartott tüntetések folytatásaként "3.0 Mi vagyunk a többség - tüntetés a demokráciáért!" címmel meghirdetett demonstrációt jégeső zavarta meg.



Ezt megelőzően Gulyás Balázs, a demonstráció egyik szervezője beszédében azt hangoztatta, elutasítják a Fidesz gyűlöletkeltésre építő rendszerét. Kijelentette: a "korrupt" rendszer leváltásának első lépése, hogy az elkövetkezendő időközi önkormányzati választásokon a kormánypárti jelölttel szemben egy ellenzéki jelölt induljon.



Lukácsi Katalin korábbi KDNP-tag, a Viszlát, kétharmad mozgalom aktivistája megköszönte a résztvevőknek, hogy tüntetnek Magyarországért. "A jövő a tiétek" - fogalmazott, és annak a véleményének is hangot adott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök rendszere se nem keresztényi, se nem demokrata.



Gyetvai Viktor diáktüntető azt mondta, korábban egy olyan ország volt az álma, ahol nem maradhat fenn egy ilyen maffiakormány, ahol nem "szalámizzák le" az ellenzéket, ez azonban április 8-án megbukott. Most az az álma, hogy ők, civilek helyre tudják hozni az országot.



Hidvéghi B. Attila, a Romnet főszerkesztője arról beszélt, hogy le kell győzni a társadalmi közönyt és a beletörődést, fel kell ébreszteni az embereket az apátiából. "Kirekesztés és megbélyegzés nélkül, újult erővel és összefogással, a magukat romáknak valló embertársainkkal közösen harcoljunk a kiszámítható jövőért, az igazságért" - fogalmazott.



Lakatos Béla, Ács - korábban Fidesz-KDNP-s jelöltként megválasztott, azóta a Fideszből kilépett - polgármestere arról beszélt, hogy minden vidéki ellenzéki településvezető helyzete nehéz, ami sajnálatos. Néha meg kell alázkodniuk, hogy fejleszteni tudjanak - fejtette ki.



Tarnay Kristóf, a Szegedi Civil Háló nevű szervezet alapítója arról beszélt, hogy bár a kormánymédia minden tüntetéskor "mögéjük látja" Soros Györgyöt, Simicska Lajost, "Orbán Viktor volt támogatóit", ők senkinek sem a bérencei.



A szervezők azt közölték, hogy a demonstráción tízezer ember vesz részt.

Résztvevők a 3.0 Mi vagyunk a többség - Tüntetés a demokráciáért! címmel meghirdetett demonstráción Budapesten, a Kossuth Lajos téren 2018. május 8-án. MTI Fotó: Mónus Márton



A tömegben látni lehetett a Demokratikus Koalíció, a Momentum és az Európai Baloldal jelképeit, valamint magyar és európai uniós zászlókat. A résztvevők olyan transzparenseket vittek magukkal, mint "Nemzeti inzultáció", "Európai demokráciát!", "És az átverés folytatódik...".



A demonstráció tervezett utolsó felszólalása előtt jégeső csapott le; aki tudott, a környező árkádok alá húzódott. A metrómegálló bejáratánál nagy tömeg alakult ki. Az utolsó felszólaló nem tudta elmondani beszédét, a tüntetés hivatalos része véget ért.



A rövid esőt követően az emberek közül sokan visszatértek a Kossuth Lajos térre és a Parlament főlépcsőjénél, a rendőrsorfal előtt gyülekeznek, kormányellenes jelszavakat skandálva.

Jégeső a 3.0 Mi vagyunk a többség - Tüntetés a demokráciáért! címmel meghirdetett demonstráció alatt Budapesten, a Kossuth Lajos téren 2018. május 8-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

----------------------------------------

Mivel a tüntetés résztvevőinek érzelmi vehemenciája jócskán felülmúlta a szervezők és ideológiai előkészítők szellemi intellektusát, két megjegyzés. A Mi vagyunk a többség szlogent a teljes szakma és az összes közvélemény-kutató cég megcáfolta, de ez úgy tűnik, a hőbörgőknek nem elég. Egyetlen esetben lehetne igazuk, ha a nem választók (most is volt harminc százalék) és a 18 éven aluliak, egészen a csecsemőkig nem létező szavazataikat is beleszámolják, persze a maguk javára.

A másik, tüntetés a demokráciáért. Ez valódi fából vaskarika. Azért lehet tüntetni, mert demokrácia van. Ha állítólag nem lenne (amiért tüntetnek), nem is tudnának tüntetni. Bizonyára elfelejtették a már szerencsére régi idők nagyjait, a nagyszerű Csermaneket (Kádár), Grószt, vagy a szintén brilliáns Husákot, Honeckert, Ceaucescut, Brezsnyevről és Zsivkovról nem is beszélve. Akkor és ott aztán nagyokat lehetett tüntetni a demokráciáért. Legalábbis addig, amíg nem jött a jégeső.

MTI