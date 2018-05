Karácsony inkább rajzolna

2018. május 9. 00:42

A Párbeszéd politikusa is csak a sajtóban olvasta, hogy egy esetleges sikertelen önkormányzati szereplés után mégis lehetne képviselő.

Az újságban olvastam én is csak- mondta az ATV Egyenes beszédben a politikus, arra a kérdésre válaszolva, tényleg elképzelhető-e, hogy visszakapja mandátumát, amiről most mond le, ha esetleg nem jön össze neki a sikeres szereplés jövőre az önkormányzati választáson. Hozzátette: nincs erről szó.

Karácsony Gergely beszélt róla, hogy a jelenlegi rendszert szerinte a parlamenti választáson keresztül lehet megváltoztatni, ezért aki visszaadja a mandátumát, az ne is kérjen helyette másikat. Úgy véli, a vereség után az ellenzéki politikát is meg kell változtatni, ehhez egy eszköz lehet az utca. Mint mondta, a parlament is egy lehetőség, csakúgy, mint az önkormányzatok, az EP-választás jövőre, a civil világ, vagy éppen az utca. A nemzetközi tapasztalat az ilyen típusú rendszerek megdöntésében azonban azt mutatja szerinte, hogy egységes ellenzék nélkül ez nem megy.

Kell egy olyan hely, ahol leülünk beszélgetni és ahol ki lehet találni, van-e közös történetünk. Szerintem van- mondta a többi ellenzéki pártról szólva Karácsony. Zugló polgármestere szerint közösen meg kellene rajzolniuk egy olyan Magyarországot, amiben mindenki lát közös jövőképet. Beszélt arról is, ő mindig is a teljes ellenzéki összefogásért küzdött, ezért tudta magát nehezen türtőztetni, amikor látta, hogy más pártok erről másként gondolkodnak.

A tüntetésekről azt mondta, nem látja reálisnak, hogy az utcai népharag elsöpörné a Fidesz-kormányt, ezért kell a következő választásra készülni. Leszögezte: érdemi kihívóvá kell válniuk és szervezeti és politikai értelemben is közös ajánlatot kell tudniuk letenni az asztalra a választók elé. Az mindegy szerinte, hogy ezt egy pártként teszik meg, vagy pártszövetségben.

