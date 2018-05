Burundi nyugati adókat függeszt fel hat hónapra

E közép-afrikai ország médiahatósága úgy döntött, hogy egy fél évre felfüggeszti a BBC és az Amerika Hangja adásait.

2018. május 9. 13:19

Megnyugtatva azonnal minden olvasónkat: Orbán Viktor mellett most már az afrikai Burundi is „a történelem legsötétebb korszakának” visszatértével fenyeget, ha már a nyugati egyenmédia elfelejtette ez irányú mantráját elővenni annak nyomán, hogy Donald Trump amerikai elnök keddi döntése a nemzetközi iráni atommegállapodás felrúgásával tényleg újabb világháború veszélyét idézte elő. És azért azt sem volt túl aranyos a történelem visszatértére figyelmeztető szó nélkül hagyni, hogy Amerika drága jó stratégiai szövetségese, Szaúd-Arábia immár a jemeni elnöki palotát bombázta a hét végén.

A sztori Burundiból: e közép-afrikai ország médiahatósága úgy döntött, hogy egy fél évre felfüggeszti a BBC és az Amerika Hangja adásait a tőlük elvárható tárgyilagosság hiánya miatt.

Ezt – honnan máshonnan – a kínai Hszinhua hírügynökség helyi, Budzsumbura-i keltezésű tudósításából tudtuk meg.

A londoni és washingtoni kormány szócsöveitől a helyi sugárzási engedélyt hétfőtől szépen megvonták, közölte Ramadhan Karenga, az ottani médiatanács elnöke.

A médiatanács már figyelmeztette a két adót, hogy ne sértsék meg a „kiegyensúlyozott tájékoztatás” és a forrásaik „alapos ellenőrzésének” elveit.

Közbevetés: kedves budzsumburai médiatanács, nem kelnének át az óceánon ugyanezzel az üzenettel hozzánk egy pár órára?

A szintén állami Radio France Internationalt is figyelmeztették az újságírás szabályainak betartására.

Ennyit a hírről.

Azokat, akik azt hiszik, az ilyen megfegyelmezések nem lehetnek hasznosak, a szingapúri őspéldára kell emlékeztetni.

Lee Kuan Yew akkori miniszterelnök anno erősen korlátozta a Wall Street Journal ázsiai kiadásának és az akkor még létező Far Eastern Economic Review hetilap Szingapúrban eladható példányszámát, amiért e lapok miután hazudtak Szingapúrról, csak rövidítve lettek volna hajlandóak Lee válaszát közölni.

Érdekes, nagyon érdekes módon a totálisan illiberális Szingapúrról azóta nem hazudoznak a nyugati médiák.

És még egy.

Kedden hírül adtuk, hogy mára a Pécsi Tudományegyetemen Külügyi Izgatósága a kaliforniai RAND Corporation nevű Pentagon-szolgáló agytrösztjének egy fake news ellenes megmondócenzorát, Rand Waltzmant hívta meg előadást tartani arról, miként lehet kiszorítani a neki nem tetsző médiákat.

Azóta megnéztük a budapesti amerikai nagykövetség honlapját (is) és kiderült, Waltzman holnap ugyanerről beszél majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy úti kollégiumának C és D termében, valamint – délután – az ELTE-n is. Az amerikai nagykövetség, illetve az American Studies Research Center közreműködésével.

Akinek ideje van elmenni, bíztatjuk: kérdezze meg az előadót, szerinte be kellene-e tiltani az olyan álhíreket ömlesztő sajtótermékeket, amelyek váltig állították és állítják, hogy Irán nem tett eleget mindenben a nemzetközi nukleáris megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, az ENSZ BT, az Európai Unió és, főleg, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ezzel totálisan ellentétes jelentéseit meghazudtolva.

Miután nálunk olyannyira liberális állapotok uralkodnak, hogy kedden a rendőrség tétlensége miatt egyházi vezetőkre támadhattak ellenzéki tüntetők a Kossuth téren, a Waltzmant kérdezőnek csak arra kell vigyáznia, hogy a testén kívül a fejét ne rúgják le.

Lovas István

magyaridok.hu