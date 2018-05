Államtitkokkal tarkított politikai botrány lehet

A sportvezető gyanúsítása csak mellékszálnak tűnik, az igazi bomba fél év múlva robbanhat.

2018. május 10. 10:00

Gyárfás Tamás ügye államtitkokkal tarkított politikai botrány lehet

A Fenyő-gyilkosságra való felbujtás, illetve a gyilkosság megbízása egy jóval nagyobb ügy mellékszálának tűnik. Gyárfás Tamás, Portik Tamás és Ihász Sándor meg­gyanúsítása mögött ugyanis államtitkokkal tarkított ügy sejthető, amely akár az országos politikát is érzékenyen érintheti.

A Heti Válasz április 26-i lapszámában írta meg, hogy egy jóval nagyobb ügy húzódhat Gyárfás Tamás és Ihász Sándor meggyanúsítása mögött, erről azonban csak annyit tudni, hogy a már megismert történet egy vagy több szereplőjéhez kapcsolódik.

Kollégáink oknyomozása szerint a Fenyő-gyilkosság kapcsán felbujtással meggyanúsított sportvezető, valamint az ügyben bűnpártolás miatt számonkért egykori főügyész története egy jóval nagyobb sztori mellékszála lehet. A gigantikus botrány kirobbanása legkorábban őszre várható, és lapértesülések szerint minősített, azaz államtitkokat is érintő nyomozást sejtet.

Gyárfás – és Ihász – áprilisi meg­gyanúsításával kapcsolatban nem feledkezhetünk meg Portik Tamás március 22-i meggyanúsításáról sem. A Prisztás József és Boros Tamás megöletéséért összesen huszonnyolc év fegyházat kapott egykori olajos vállalkozó – a gyanúsítás szerint – húsz éve Gyárfás Tamás felbujtására ölette meg a szlovák maffiózóval, Jozef Roháccsal Fenyő Jánost. Rohác ezért és Boros felrobbantásáért életfogytiglant kapott, jogerősen.

A gyanúsítás szerint a volt főügyész, Ihász Sándor bűnpártolása abban merül ki, hogy tavaly ősszel Gyárfástól kapott egy hangfelvételről készült leiratot, amelyet nem továbbított a rendőrségnek, bár abból ki kellett volna számára tűnnie, hogy az a Fenyő-gyilkosság megbízói utáni nyomozás újabb bizonyítéka lehet.

A leirat egy olyan, összevágott hangfelvételről készült, amellyel zsarolni akarták Gyárfást, a hanganyagon – és a több száz, Portik által 2000 és 2004 között rögzített felvételen – egyebek mellett Fenyő meggyilkolásáról beszélget a sportvezető és az olajos vállalkozó.

Az említett hangfelvételek azonban másról is tanúskodhatnak, illetve lehetnek még további felvételek is, a hírek szerint ugyanis Portik minden beszélgetését rögzíthette.

A Heti Válasz által említett titkosított ügy információink szerint a nagypolitikát is érintheti, és valószínűleg köze lehet a hangfelvételekhez, amelyek alapján kezdték a vizsgálatot. Gyárfás Tamás a Nap TV-n keresztül a politika alakítója volt a szocialista–liberális kormányok regnálása alatt, ám a nagy ügy – úgy tűnik – mégsem rajta keresztül kapcsolódik a politikához, hanem inkább Portik Tamáson keresztül.

Az olajbűnözés zászlóshajójának számító Energol Rt. egykori igazgatója 2008-ban a Vadrózsa étteremben a Gyurcsány-kormány elhárítófőnökével, Laborc Sándorral, a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetőjével való találkozóján el is dicsekedett azzal, hogy számos MSZP-s politikust támogatott anyagilag, és szocialista kapcsolatokkal rendelkezik. Anyósa, Riskó Judit pedig arról tett vallomást a rendőröknek, hogy veje rendre „felvágott” széles kapcsolati hálójával, illetve elképesztő történeteket mesélt például arról, hogy Horn Gyula miniszterelnök három percen belül visszahívja, ha ő keresi.

Ez utóbbi barokkos túlzásnak tűnik, azonban beszédes, hogy bár az energolos adócsalási ügye miatt nemzetközi körözéssel keresték 1997-től, ügye 2003-as elévüléséig gyakran megfordult Magyarországon anélkül, hogy akár itthon, akár az USA-ban elfogták volna. Nyilvánvaló, hogy hatósági, titkosszolgálati kapcsolatai mellett jelentős baloldali politikai támogatást is élvezhetett.

Az tény, hogy a már említett olajbűnöző cég, az Energol titkárságán dolgozott például Kuncze Gábornak, a Horn-kormány SZDSZ-es belügyminiszterének unokahúga, Vankó Krisztina, aki nem csupán titkárnői feladatokat látott el: kulcsa volt a cég széfjéhez, és a házipénztár kezelésére is felhatalmazást kapott, sőt többször döntött a társaság gazdasági ügyeiben is.

A Fenyő-gyilkosság ügyében Kunczét tanúként hallgatták ki, a rendőrök szerint Fenyő János egy 120 oldalas bizonyítékot adott át üzleti ellenségéről, Gyárfás Tamásról a hatóságoknak, ami néhai Kiss Ernőn keresztül a belügyminiszternél landolt, abból azonban húsz oldal eltűnt. Kun­cze tanúként tagadta, hogy kapott volna bármilyen dossziét Fenyőtől, és arra utalt, hogy azt sem tudta, hogy egyáltalán háború zajlott Gyárfás, Princz Gábor Postabank-vezér és Fenyő János között. Belügyminiszterként azonban minderről tudnia kellett.

Portik Tamásnak az Energolon keresztül más szocialista politikussal is volt áttételesen kapcsolata. Az Energol Rt. volt a fő beszállítója, tehát üzleti kapcsolatban volt a miskolci ETL Rt.-vel, amelyben felügyelő bizottsági tag volt Karl Imre, illetve Szűcs Erika. Utóbbi később a Gyurcsány-kormány munkaügyi minisztere lett. Az Energol üzleti kapcsolatban állt ugyanakkor a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozott Fortus Rt.-vel is.

Mindezek tükrében érthető, hogy Portik saját bevallása szerint is az MSZP embere, aki szocialistákat is pénzelt, minden eszközzel azt szerette volna elérni, hogy ne a Fidesz nyerje meg a 2010-es választásokat. Ezért ajánlotta fel Laborc Sándornak, hogy információkat szerez, illetve gyárt az akkori ellenzékről, a Fideszről. Laborcnak tetszett az ötlet, még külön telefont is biztosított az alvilági vezetőnek az olajozott kapcsolattartás érdekében. Portik rettegése a kormányváltástól nem volt alaptalan, 2012 óta tartják fogva.

