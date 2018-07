A világbajnokság teljes menetrendje -eredmények

Megkezdődött az oroszországi labdarúgó-világbajnokság, melynek mérkőzéseit az M4 Sport és az m4sport.hu is élőben közvetíti.

Utoljára frissítve: 2018. június 28. 23:49

2018. június 14. 00:37

A csoportkör 48 összecsapása után az egyenes kieséses szakaszban 14 meccset játszanak, a bronzmérkőzéssel és a döntővel együtt összesen 64 találkozót rendeznek június 14. és július 15. között. Cikkünkben összegyűjtöttük a vb teljes menetrendjét időrendben, valamint csoportokra lebontva egyaránt.

Az oroszországi világbajnokság menetrendje időrendben, magyar idő szerint:



június 14., csütörtök:

A csoport: Oroszország - Szaúd-Arábia 5:0



június 15., péntek:

A csoport: Egyiptom-Uruguay 0:1

B csoport: Marokkó-Irán 0:1

B csoport: Portugália-Spanyolország 3:3



június 16., szombat:

C csoport: Franciaország-Ausztrália 2:1

D csoport: Argentína-Izland, Moszkva 1:1

C csoport: Peru-Dánia 0:1

D csoport: Horvátország-Nigéria 2:0



június 17., vasárnap:

E csoport: Costa Rica-Szerbia 0:1

F csoport: Németország-Mexikó 0:1

E csoport: Brazília-Svájc 1:1



június 18., hétfő:

F csoport: Svédország-Koreai Köztársaság 1:0

G csoport: Belgium-Panama 3:0

G csoport: Tunézia-Anglia 1:2



június 19., kedd:

H csoport: Kolumbia-Japán 1:2

H csoport: Lengyelország-Szenegál 1:2

A csoport: Oroszország-Egyiptom 3:1



június 20., szerda:

B csoport: Portugália-Marokkó 1:0

A csoport: Uruguay - Szaúd-Arábia 1:0

B csoport: Irán-Spanyolország 0:1



június 21., csütörtök:

C csoport: Dánia-Ausztrália 1:1

C csoport: Franciaország-Peru 1:0

D csoport: Argentína-Horvátország 0:3



június 22., péntek:

E csoport: Brazília-Costa Rica 2:0

D csoport: Nigéria-Izland 2:0

E csoport: Szerbia-Svájc 1:2



június 23., szombat:

G csoport: Belgium-Tunézia 5:2

F csoport: Koreai Köztársaság-Mexikó 1:2

F csoport: Németország-Svédország 2:1



június 24., vasárnap:

G csoport: Anglia-Panama 6:1

H csoport: Japán-Szenegál 2:2

H csoport: Lengyelország-Kolumbia 0:3



június 25., hétfő:

A csoport: Uruguay-Oroszország 3:0

A csoport: Szaúd-Arábia - Egyiptom 2:1

B csoport: Spanyolország-Marokkó 2:2

B csoport: Irán-Portugália 1:1



június 26., kedd:

C csoport: Dánia-Franciaország 0:0

C csoport: Ausztrália-Peru 0:2

D csoport: Izland-Horvátország 1:2

D csoport: Nigéria-Argentína 1:2



június 27., szerda:

F csoport: Mexikó-Svédország 0:3

F csoport: Koreai Köztársaság-Németország 2:0

E csoport: Szerbia-Brazília 0:2

E csoport: Svájc-Costa Rica 2:2



június 28., csütörtök:

H csoport: Szenegál-Kolumbia 0:1

H csoport: Japán-Lengyelország 0:1

G csoport: Anglia-Belgium 0:1

G csoport: Panama-Tunézia 1:2



június 30., szombat:

nyolcaddöntő: C1-D2, Franciaország - Argentína 4:3

nyolcaddöntő: A1-B2, Uruguay - Portugália, 2:1



július 1., vasárnap:

nyolcaddöntő: B1-A2, Spanyolország - Oroszország 1:1, tizenegyesekkel 3:4

nyolcaddöntő: D1-C2, Horvátország - Dánia 1:1, tizenegyesekkel 3:2



július 2., hétfő:

nyolcaddöntő: E1-F2, Brazília - Mexikó 2:0

nyolcaddöntő: G1-H2 Belgium - Japán 3:2



július 3., kedd.:

nyolcaddöntő: F1-E2, Svédország - Svájc 1:0

nyolcaddöntő: H1-G2 Kolumbia - Anglia 1:1, tizenegyesekkel 3:4



július 6., péntek:

1. negyeddöntő: A1/B2 - C1/D2 Franciország - Uruguay 2:0

2. negyeddöntő: E1/F2 - G1/H Belgium - Brazília 2:1



július 7., szombat:

3. negyeddöntő: F1/E2 - H1/G2 Anglia - Svédország 2:0

4. negyeddöntő: B1/A2 - D1/C2 Horvátország - Oroszország 2:2, tizenegyesekkel 4:3



július 10., kedd:

elődöntő: 1. negyeddöntő győztese - 2. negyeddöntő győztese, Szentpétervár 20.00



július 11., szerda:

elődöntő: 4. negyeddöntő győztese - 3. negyeddöntő győztese, Moszkva (Luzsnyiki Stadion) 20.00



július 14., szombat:

bronzmeccs: az elődöntő vesztesei, Szentpétervár 16.00



július 15., vasárnap:

döntő: az elődöntő győztesei, Moszkva (Luzsnyiki Stadion) 17.00

A 2018-as labdarúgó-világbajnokság kabalafigurája (Fotó: EPA/Szergej Ilnyickij)

A csoportkör menetrendje kvartettekre lebontva magyar idő szerint:



A csoport:

június 14., csütörtök: Oroszország - Szaúd-Arábia, Moszkva (Luzsnyiki Stadion) 17.00

június 15., péntek: Egyiptom-Uruguay, Jekatyerinburg 14.00

június 19., kedd: Oroszország-Egyiptom, Szentpétervár 20.00

június 20., szerda: Uruguay - Szaúd-Arábia, Rosztov 17.00

június 25., hétfő: Uruguay-Oroszország, Szamara 16.00

június 25., hétfő: Szaúd-Arábia - Egyiptom, Volgográd 16.00



B csoport:

június 15., péntek: Marokkó-Irán, Szentpétervár 17.00

június 15., péntek: Portugália-Spanyolország, Szocsi 20.00

június 20., szerda: Portugália-Marokkó, Moszkva (Luzsnyiki Stadion) 14.00

június 20., szerda: Irán-Spanyolország, Kazany 20.00

június 25., hétfő: Spanyolország-Marokkó, Kalinyingrád 20.00

június 25., hétfő: Irán-Portugália, Szaranszk 20.00



C csoport:

június 16., szombat: Franciaország-Ausztrália, Kazany 12.00

június 16., szombat: Peru-Dánia, Szaranszk 18.00

június 21., csütörtök: Dánia-Ausztrália, Szamara 14.00

június 21., csütörtök: Franciaország-Peru, Jekatyerinburg 17.00

június 26., kedd: Dánia-Franciaország, Moszkva (Luzsnyiki Stadion) 16.00

június 26., kedd: Ausztrália-Peru, Szocsi 16.00



D csoport:

június 16., szombat: Argentína-Izland, Moszkva (Szpartak Stadion) 15.00

június 16., szombat: Horvátország-Nigéria, Kalinyingrád 21.00

június 21., csütörtök: Argentína-Horvátország, Nyizsnyij Novgorod 20.00

június 22., péntek: Nigéria-Izland, Volgográd 17.00

június 26., kedd: Izland-Horvátország, Rosztov 20.00

június 26., kedd: Nigéria-Argentína, Szentpétervár 20.00



E csoport:

június 17., vasárnap: Costa Rica-Szerbia, Szamara 14.00

június 17., vasárnap: Brazília-Svájc, Rosztov 20.00

június 22., péntek: Brazília-Costa Rica, Szentpétervár 14.00

június 22., péntek: Szerbia-Svájc, Kalinyingrád 20.00

június 27., szerda: Szerbia-Brazília, Moszkva (Szpartak Stadion) 20.00

június 27., szerda: Svájc-Costa Rica, Nyizsnyij Novgorod 20.00



F csoport:

június 17., vasárnap: Németország-Mexikó, Moszkva (Luzsnyiki Stadion) 17.00

június 18., hétfő: Svédország-Koreai Köztársaság, Nyizsnyij Novgorod 14.00

június 23., szombat: Koreai Köztársaság-Mexikó, Rosztov 17.00

június 23., szombat: Németország-Svédország, Szocsi 20.00

június 27., szerda: Mexikó-Svédország, Jekatyerinburg 16.00

június 27., szerda: Koreai Köztársaság-Németország, Kazany 16.00



G csoport:

június 18., hétfő: Belgium-Panama, Szocsi 17.00

június 18., hétfő: Tunézia-Anglia, Volgográd 20.00

június 23., szombat: Belgium-Tunézia, Moszkva (Szpartak Stadion) 14.00

június 24., vasárnap: Anglia-Panama, Nyizsnyij Novgorod 14.00

június 28., csütörtök: Anglia-Belgium, Kalinyingrád 20.00

június 28., csütörtök: Panama-Tunézia, Szaranszk 20.00



H csoport:

június 19., kedd: Kolumbia-Japán, Szaranszk 14.00

június 19., kedd: Lengyelország-Szenegál, Moszkva (Szpartak Stadion) 17.00

június 24., vasárnap: Japán-Szenegál, Jekatyerinburg 17.00

június 24., vasárnap: Lengyelország-Kolumbia, Kazany 20.00

június 28., csütörtök: Szenegál-Kolumbia, Szamara 16.00

június 28., csütörtök: Japán-Lengyelország, Volgográd 16.00

m4sport.hu