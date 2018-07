Újra működik a guillotine

2018. július 3. 01:59

Generációk nevelkedtek a marxista történetírás emlőin, így alaposan megtanulhattuk, hogy az emberiség történetének és fejlődésének két újkori legcsodálatosabb eseménye a Nagy Francia Forradalom és a még csodálatosabb Nagy Októberi Szocialista Forradalom volt.

Aztán az utóbbiról kiderült, hogy nem volt olyan nagy, nem volt szocialista, és nem volt forradalom sem, mivel az egész nyomorgó orosz birodalom nem is tudott róla, hogy megtörtént. De megtörtént, mert néhány száz terrorista lekaszabolta a Téli Palotát a svájci és amerikai tőkével megsegített nagy Uljanov vezetésével. A következő lépés a cári család kivégzése volt, majd jöttek a nagy intézkedések, amelyet nyomor és éhínség, a kulákság kiirtása, gulágok és egyéb sztálini finomságok jellemeztek. Majd szinte megmentésként jött a nagy honvédő háború, amely után a nagy Szovjetunió évtizedekig a világpolitika legfontosabb tényezőjévé vált. Aztán – hogy-hogynem – ez az egész összeomlott.

Elemzők majd elemezhetik, hogy ez a kétségtelenül nagy világpolitikai változás mennyiben hat a mai, hidegháború nélküli világra.

De itt vannak a franciák, a hatalmas forradalmukkal, amelyre máig nagyon büszkék. Az idők során – meghaladva a marxista téziseket – azért erről is kiderült, hogy mégsem volt olyan nagy. De fittyet hányva a nagy enciklopédisták és gondolkodók tanaira, legalább egymás között rendezték le a nagy ügyeket, melyeknek vége persze mindig a humanista és barátságos guillotine lett.

És mit hirdettek? Jelszavuk csodálatos volt: Liberté, égalité, fraternité, persze ott volt még egy kiegészítés, ou la mort!, vagy a halál, amelynek ma észrevétlenül egyre inkább nő a jelentősége.

A szépreményű és naiv jelszó elkopott, arról nem is beszélve, hogy valaha, valahol mondjuk kétezer év alatt megvalósult-e. Ha ma megkérdeznénk egy tudóst, egy politológust, egy történészt, vagy az utca emberét, hol van ma egyszerre szabadság, egyenlőség és testvériség, bizonyára dadogás lenne a válasz.

A szép jelszó ugyan elkopott és nem aktuális, a felvilágosodás szelleme azonban ma is él.

Például a felvilágosult nantes-i közigazgatási bíróság 2015-ös ítéletében, amely a bretagne-i kisváros, Ploërmelben II. János Pál pápa közterületen emelt emlékművének lebontására szólított fel.

Ennél is felvilágosultabb volt a rennes-i közigazgatási bíróság döntése, amelyben megmagyarázta, hogy a szobor „elhelyezésénél és méreteinél fogva feltűnő jellegű, és mint ilyen, ellentétes a francia köztársaság világi jellegét előíró alkotmánnyal, valamint az egyház és az állam kettéválasztásáról rendelkező 1905. évi törvénnyel”. Egy emlékmű elhelyezése és mérete feltünő, hát ez óriási megállapítás.

Aztán, hogy megnyugodjunk, jött a nagy, szintén felvilágosult francia Államtanács határozata, hogy a főterén álló pápaszobrot nem kell elbontani, de a tetején álló keresztet el kell távolítani.

Itt tart ma Európa, itt tart ma Franciaország.

De a francia szavazók sem voltak restek, a tavalyi elnökválasztáson szintén a felvilágosodás szellemében döntöttek. Elzavarták a két nagy, évtizedekig meghatározó pártot, a jobboldali republikánusokat és a baloldali szocialistákat. (Ez honi viszonylatban elképzelhetetlen lenne, se Fidesz, se MSZP, csak a Kétfarkú).

Aztán amikor a második fordulóra már csak Macron és Marine Le Pen maradt, azonnal berezeltek, és döntöttek. Arra, akit nem is ismertek.

Hogy kit választottak a nagy felvilágosultak, érdemes a bulvár bugyraiba is lemenni. Ez az Emmauel - ma Európa egyik vezető politikusa a megroggyant Merkel, a megroggyant May és az elzavart spanyol és olasz kormányfő mellett - 15 évesen a gimnázium irodalmi színpadának tagja volt, amikor felfigyelt rá a nála 24 évvel idősebb háromgyermekes bankárfeleség tanárnő. Olyannyira, hogy ez a love máig is tart. Igaz, a Macron-szülők azt hitték, hogy fiuk az osztálytárs lánynak - a tanárnő csemetéjének – udvarol, de nem. Lázongtak a kapcsolat ellen. A tanárnő szülei is lázongtak, de hősnőnk kérlelhetetlen volt, megvárta szülei halálát, hogy aztán elváljon és megtörtént a frigy.

Ez persze magánélet, amihez nincs közünk, de itt mégiscsak Európa egyik mai vezetőjéről van szó.

Itt tart ma Európa, itt tart ma Franciaország.

A hosszú felvezetés után jöjjön a lényeg: ez a derék Emmanuel, Európa egyik vezetője kirúgta magyarországi nagykövetét.

Máris idézhetjük a bűnöst: „Eric Fournier nagykövet egy saját kormányának intézett diplomáciai jegyzetben elemezte a magyarországi helyzetet, és arra jutott, hogy az Orbán Viktort populistának bélyegző vélemények csupán a magyargyűlölő nemzetközi sajtó túlkapásai. A magyargyűlölet forrása pedig az irigység. Az antiszemitizmus erősödését is fikciónak tartotta a diplomata, aki szerint ez csak arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet a „franciaországi és németországi muszlimok antiszemitizmusáról”.

Máris jött a válasz: „Egyáltalán nem osztom a nagykövet véleményét, semmilyen szempontból nem fogadom el Orbán Viktor politikai irányvonalát sem” – kelt ki Macron.

Fournier nagykövet kijelentésével kapcsolatban pedig azt mondta: ha nyilvánosan tette a kijelentést, kész visszavonni a megbízatását, ha pedig csupán a személyes véleményét fejtette ki, akkor a szólásszabadság megnyilvánulásának tekinti a jegyzetet – de attól még nem ért vele egyet.

Egy diplomata visszahívása nem gyakori, de ismert és súlyos lépés. Akkor történik, ha a küldő ország nem ért egyet és tiltakozik valamilyen fontos dologban. Ez a zseni Emmanuel megfordította a dolgot. Azért nem ért egyet a nagykövettel, mert látja a helyzetet, és ezt el is merte mondani.

Itt tart ma Európa, itt tart ma Franciaország.

Mélyen tisztelt Eric Fournier úr! Nagyrabecsülésem mellett örülök, hogy nem a Népszava, a New York Times, a Der Standard és a minősíthetetlen német sajtó állandó okosainak sorában áll, hanem ezeknek ellentmond. Ki merte mondani, hogy Orbán nem populista, ki merte mondani, hogy nálunk nincs antiszemitizmus. Egyáltalán, mindent kimondott, ami a valóság és nem a torz média agyréme. Ma már bátorság kell ehhez, nagy bátorság, mert a mainstream média mindent latarol. Például a szabadságot, az egyenlőséget és persze a testvériséget. Ön ezt jól tudja.

Csak annyit mondanék még Önnek, hogy száz éve már a felvilágosult franciák brutálisan megcsonkították szép hazámat, Nagy-Magyarországot. Most ez a semmiből előbukkant francia kétfarkú osztja az észt egész Európában és támad.

Újra mondom Eric Fournier, köszönjük!

(szék)