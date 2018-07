Anyám nem palacsintasütő-fajta

Nem vettük félvállról, mai történt, nálunk vannak következményei a dolgoknak- mondta az LMP-n belüli fegyelmi eljárásokról Ungár Péter.

A politikus az ATV Egyenes beszédben közölte: megvan a pártjának a belső eljárása, ami szerintük így demokratikus, ezért folynak az eljárások. Ellene is például, mert követett el hibát a kampány során. Beszélt arról is, hogy vele szemben például azt szokták felhozni problémának, hogy túl szoros kapcsolatot ápol az MSZP-vel, ami kritikát részben jogosnak is tart.

Azt ugyanakkor cáfolta Ungár, ami Schmuck Erzsébettel kapcsolatban megjelent. Szerinte csak azért nem indulhat LMP-s politikussal szemben fegyelmi eljárás, mert beszélt az édesanyjával, Schmidt Máriával. Mint mondta, akkor ellene is kellene, hogy folyjon ilyen, de nem tud róla.

Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran szoktak beszélni és inkább magán, vagy politikai jellegű dolgokról, felhívja-e például azért, hogy sütött-e palacsintát, Ungár úgy válaszolt: édesanyám nem palacsintasütő-fajta. Hozzátette: sokszor beszélnek a politikáról, ilyenkor gyakran vitatkoznak is, de például azért, hogy megtudja, mi a véleménye Gyurcsány Ferencről, nem kell felhívnia, tudja anélkül is.

Azt is elmondta, Schmidt Mária a 90-es évek eleje óta meghatározó tagja a magyar politikai életnek és mint ilyen, személyes ismerőse Apró Piroskától, Magyar Bálinttól és Demszky Gábortól kezdve Bajnai Gordonon át Hiller Istvánig.

Ungár arról is beszélt a műsorban, hogy Nyerges Zsolt mai bejelentése, miszerint megvásárolja Simicska Lajos összes érdekeltségét, igazolja szerinte, hogy nem volt valós az üzletember médiabirodalmának eladási szándéka, melyre ő is jelentkezett vevőként.

atv.hu