Döntésre várva

A Turizmus világnapja Budapesten

Törvényjavaslat a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

2018. július 9. 09:49

Magyarország számára a Turizmus Világnap 2018 központi, budapesti megrendezése szeptember 27-énkülönösen értékes, mivel a hazai turizmus szereplőinek és a belföldi desztinációknak nemzetközi szakértői közönség előtt is alkalmuk nyílik bemutatkozásra, szakmai kapcsolatok kialakítására, egyben a kapcsolódó turisztikai infokommunikációs vállalkozásoknak is a tudásmegosztásra. A budapesti megrendezés erősíti Magyarország és Budapest biztonságos és vonzó turisztikai célpont képét, mely könnyen elérhető a világ valamennyi részéből, és fejlett infrastruktúrával, világszínvonalú szolgáltatásokkal várja a turistákat és a konferencia résztvevőit is.

NACSA LŐRINC, a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka, üdvözölve a kormány törvényjavaslatát, hangsúlyozta:

- A turizmus jelentős mértékben járul hozzá Magyarországon a gazdaság élénkítéséhez és a munkahelyteremtéshez. A KSH adatai szerint a gazdasághoz való hozzájárulása a GDP 10,3 százaléka volt tavaly. A turisztikai ágazatokban betöltött állások száma 412 ezer fő, a turizmus közvetlenül a munkahelyek 13 százalékát adja a nemzetgazdasági foglalkoztatottságnak. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2017-ben a nemzetközi utazásokból 5,5 milliárd euró devizabevétel származott, 7 százalékkal több, mint 2016-ban. A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat dönt Magyarországon, a 2017-es év pedig minden idők legjobb éve volt, 3,3 milliárd euróval javította a fizetési mérleg egyensúlyát.

- Az év során a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevő vendégek száma közel 12 millió fő volt, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma pedig, közel 30 millió éjszaka volt. A 2017-ben regisztrált vendégéjszakák száma a 2010-ben mért adatokhoz képest összesen 52,2 százalékkal emelkedett, ami a belföldi 49,2 százalékos és a külföldi 55,4 százalékos növekedésnek is köszönhető. 2017-ben a kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíjbevételei 277,9 milliárd forintot tettek ki, a vendégéjszakáknál is dinamikusabban nőttek, a 2016-os képest is 16,8 százalékkal. A kereskedelmi szálláshelyek összes szállásdíjbevételének 89 százaléka szállodában keletkezett. A szállásdíjbevételek mellett 2017-ben a kereskedelmi szálláshelyek bruttó 92 milliárd forint vendéglátásból és további 97 milliárd forint egyéb szolgáltatásból származó bevételt is realizáltak. Így a kereskedelmi szálláshelyeken összesen több mint 466 milliárd forint bruttó bevétel keletkezett. Elmondhatjuk, hogy 2010-hez képest a szállásdíjbevételek terén 114,5 százalékos növekedés figyelhető meg. A külföldiek 116,4 százalékkal, a belföldiek pedig 111,5 százalékkal költöttek többet szállásdíjra.

- A magyarországi turizmus növekedése a 2018-as esztendőben is töretlenül folytatódik. A KSH legfrissebb előzetes adatai szerint a 2018. január-márciusi időszakban a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevő vendégek száma 11,2 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 10,8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. 2,2 millió vendég 5,1 millió vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken. Tehát még minden idők legjobb turisztikai évéhez képest is már idén 11 százalékos növekedést tapasztalhatunk.

- 2018 első negyedévében a kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíjbevételei 46,7 milliárd forintot tettek ki, a vendégéjszakák számánál is dinamikusabban nőttek a bevételek. A vendéglátásból és egyéb szolgáltatásokból származó bevételeket is figyelembe véve a kereskedelmi szálláshelyeken összesen 86,2 milliárd forint bruttó bevétel keletkezett. Tehát elmondható, hogy a belföldi turizmus tekintetében 2017-ben a belföldi vendégek száma 6,2 millió fő volt, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 14,8 millió éjszaka. A 2009-től folyamatosan tapasztalt növekedésnek köszönhetően a 2017-ben regisztrált belföldi vendégéjszakák száma a 2010-ben mért adatokhoz képest összességében 49,2 százalékkal volt magasabb. Nyilvánvaló és egyértelmű, hogy köszönhető ez annak a jelentős bérnövekedésnek, aminek szemtanúi lehettünk az elmúlt években, hiszen egyre több állampolgár, honfitársunk engedheti meg magának a különböző szállodákban való pihenés lehetőségét.

- Magyarország számára a mostani, 2018. szeptember 27-én, Budapesten megrendezendő turizmusvilágnap, 2018 központi rendezvényének budapesti megrendezése különösen értékes. Egyrészt üdvözöljük, hogy újra Európában, Budapesten lehet ez a rendezvény, mivel a hazai turizmus szereplőinek és a belföldi desztinációknak nemzetközi szakértői közösség előtt is alkalmuk nyílik a bemutatkozásra, különböző szakmai kapcsolatok kialakítására és egyben a kapcsolódó turisztikai infokommunikációs vállalkozásoknak is a tudásmegosztásra.

- A budapesti megrendezés erősíti Magyarország és Budapest biztonságos és vonzó turisztikai célpont képét, amely könnyen elérhető a világ valamennyi részéből, s fejlett infrastruktúrával, világszínvonalú szolgáltatásokkal várja a turistákat és természetesen a világnap, a konferencia résztvevőit is.

- Ebben a megállapodásban a nemzetközi konferenciák megrendezése tárgyában kötött nemzetközi szerződésekhez hasonlóan Magyarország különböző kiváltságokat, mentességeket biztosít a Turisztikai Világszervezet és személyzete tagjai számára. Számunkra nagy öröm, hogy Budapesten kerül megrendezésre a világnap, ezért a KDNP-frakció támogatja a törvényjavaslatot! ( Szövege: PDF.)

Bartha Szabó József