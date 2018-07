Ungár direkt verte át Werbert

Szép magyar történet

2018. július 6. 23:02

Egy jogász szerint polgári jogilag álképviseletnek, büntetőjogilag pedig csalásnak minősülhet az, amit az LMP-s politikus tett.

Nem csitulnak az indulatok az LMP-n belül. A választások óta egyre s másra jönnek infók arról, mi zajlik a pártnál, legfrissebb számában a Magyar Narancs például arról ír, hogy fegyelmi indult Schmuck Erzsébet ellen, mert a kampány alatt többször egyeztetett Schmidt Máriával.

Most szintén a Magyar Narancs ír a pártról, illetve korábbi tanácsadójáról, Ron Werberről. A korábban az MSZP-nél dolgozó kampánygururól már megírtuk, levelet is írt a párt vezetésének, amiben azt állította, Szél Bernadett és Ungár Péter félrevezeti az LMP vezetését és tagságát, szándékosan elszabotálta a kampányt, és még csak nem is fizetett. Bírósági ügy lehet a dologból. Szél Bernadett erre annyit reagált, Werber az utolsó hetekben hagyta magára.

Most kikerült egy videó, egy választások utáni kibeszélő, ahol a tagság Szél Bernadett társelnököt, Ungár Péter kampányfőnök-helyettest és Schmuck Erzsébet kampányfőnököt, a párt parlamenti képviselőit kérdezhette. Az alábbi felvételrészleten Ungár arról beszél, hogy tisztában volt azzal, hogy nem írhatta volna alá a szerződést, sőt állítása szerint direkt járt el így, hogy ne kelljen kifizetni a tanácsadót.

„Én ezt azért írtam úgy alá, hogy erre semmilyen jogom nem volt, hogy semmilyen módon ne legyen ez jogilag kötelező érvényű ránk nézve azt követően. Valószínűleg ez még a bírósági perben nagyon jól fog nekünk jönni.“

A lap által megkérdezett jogász a felvételre és az ott elhangzottakra azt mondta, ez polgári jogilag álképviseletnek, büntetőjogilag pedig csalásnak minősülhet, mert Ungár szándékosan megtévesztette a tanácsadót azzal a céllal, hogy kárt okozzon neki. Ungár ugyanis elhitette Werberrel, hogy jogosult az LMP nevében szerződést kötni.

Ungár a videóban azt állítja, Werber sikerdíjat követel tőlük, miközben nem töltötte ki a szerződését, ami csak részben igaz, az LMP nem csak sikerdíjat nem fizetett Werbernek, de sem a tiszteletdíját, sem a költségeit nem térítették meg neki azokra a hónapokra, míg valóban dolgozott a pártnak.

Nincs a teljes felvétel a lap birtokában, de úgy tudják más forrásból, hogy a beszélgetés elején a Gémesi György vezette Új Kezdettel kapcsolatban is érkezett kérdés, miszerint az ÚK megzsarolta az LMP-t, hogy amennyiben nem lesz koordináció, az ÚK mind a 11 jelöltjét visszalépteti. Erre a lap forrásai szerint az a válasz érkezett, hogy ez valóban megtörtént.

A Narancs egyik forrása szerint az LMP egyik miskolci jelöltét akarták így rávenni a visszalépésre, aki a határidő előtt pár perccel vissza is lépett az indulástól. Ennek a történetnek aztán nem lett semmi következménye a pártban, és Hohn Krisztina, az ÚK alelnöke tagja lehetett az LMP parlamenti frakciójának.

