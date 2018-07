Utazás a koponyája körül

A szügyig ateista DK itt is pápább a pápánál, elnöke és szóvivője azt is jobban tudja, melyek az ország valódi problémái.

2018. július 8. 00:42

Már többször elhatároztam, nem foglalkozom többé ezzel a szélhámossal, a nép ajkán csak Böszmeként élő politikai őskáosszal, de most megint gondoskodott róla, hogy személye újra előtérbe kerüljön. Naná. Ehhez ért, pontosabban csak ehhez ért.

A szintén politikai zseni DK-szóvivő kottyintotta el, hogy az Őskáosz még május végén, az ellenzék politikai veresége után kereste meg a szintén bukott pártok, így a Jobbik, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd vezetőit.

Azt javasolta, hogy egy, a francia forradalmat közvetlenül megelőző, a „labdaházi nemzetgyűlés” néven elhíresült mozgalomhoz hasonlóan hozzanak létre alternatív nemzetgyűlést az ellenzéki pártok.

De a DK szóvivője még tovább fokozta az izgalmakat fantasztikus magyarázatával: az országgyűlési munka mellett szükség lenne egy olyan fórumra, ahol a megválasztott ellenzéki képviselők az ország valós problémáit meg tudnák vitatni. Nem a hivatalos Fidesz által dirigált országgyűlés napirendjét vitatná meg, vagy ahhoz alkalmazkodna, hanem az ország valódi problémáihoz.

A hosszú évek alatt megszokhattuk már az ellenzék mélyen intellektuális megnyilvánulásait, szóra sem érdemesek. De ez a mostani mindent felülmúl. Politológiai és pszichológiai szempontból egyaránt, nem is értem, miért nem ugrottak rá a mindenre képes politológusok és elemzők, nem beszélve a szintén minden magyarázatra képes és érzékeny lélekbúvárokról.

Egy komoly történész azonnal reagálhatott volna a történelmi tévedésre. (Nem reagált.) A labdaházi nemzetgyűlés (tartok tőle, hogy hősünknek ebből csak a labdaház tetszik), szóval az egy évszázadokon át tartó királyságnak akart véget vetni. Aztán véget is vetett, látjuk az eredményeit, de ez már maga a történelem. Nálunk ma nem az évszázadok óta megdönthetetlen királyságot kellene ennyire intellektuálisan megdönteni, a mai magyar miniszterelnököt a magyar nép választotta, miként négy és nyolc éve is. De ugyanez a magyar nép 1994-ben, 2002-ben és 2006-ban a baloldalt választotta, ennélfogva a labdaházi nemzetgyűlés kívánalma csupán játszótéri labdázás.

A javaslat kifejtése aztán expressis verbis a köztársaság és a parlamentáris demokrácia megcsúfolása, illetve kétségbe vonása. Különösen azoktól, akik mindezek felkent és rendíthetetlen híveinek tartják magukat.

Azt egy elsőéves politológus hallgatónak is illik tudnia, még az első kollokvium előtt, illetve illene kijavítania, hogy olyan nincs, hogy a hivatalos Fidesz által dirigált országgyűlés napirendje. A hivatalos jelző röhejes, mintha lenne nem hivatalos is, a dirigálás szó szintúgy. A parlamenti demokráciában pártokra szavaznak a választópolgárok, a győztesek kormányt alakítanak és a parlamentben törvényekkel és döntésekkel nyilvánítják ki akaratukat, azt egyébként, amiért a választók bizalmat szavaztak nekik.

Úgy néz ki, nálunk kicsit más a helyzet. A szügyig ateista DK itt is pápább a pápánál, elnöke és szóvivője azt is jobban tudja, melyek az ország valódi problémái. Teszi ezt egyébként egy olyan szektapárt, amely 5,41 százalékával az utolsó helyen csusszant be a parlamentbe. Ha még tízezerrel többen szavaznak, ez a csusszanás sem sikerült volna. Egy olyan szektapárt, amelynek vezetői még a választás délelőttjén is kétszámjegyű eredményt jósoltak és persze kormányváltást, amelyre elementáris az igény. És még ezek mondják, hogy tudják, melyek az ország valós problémái. Hálát adhatunk a Jóégnek, hogy még egy jó ideig nem lesznek döntési helyzetben.

De másutt is setétek a fellegek, a nemzetközi helyzet fokozódik. A Nagy Hálózat számára Bécs elesett, Róma elesett, Berlin alaposan megroggyant. Ki kellett találni valamit. Hát ki is találtak.

A spanyol kormányt négy nap alatt megbuktatták. Hogy hogyan, arról majd a demokrácia szégyene címszó alatt új fejezet lesz majd az újkori történelemben, de ez a demokráciák felkent jogvédőit és hisztérikus védelmezőit láthatóan nem zavarja.

Mindenesetre az új baloldali kormányfőről elődje azt mondta, őt a nép, a spanyol nép soha nem választotta volna meg. (Demokrácia). De ez őt láthatóan nem zavarta, saját, majd kormánya király előtti eskütételén látványosan mellőzte a keresztet és a Bibliát, melyek eddig hagyományos kellékei voltak a ceremóniának.

De más sem zavarta. Megnyitotta az utat a migránshajók előtt, a kereszt nélküli nagy humanista pózában tetszeleg. És akkor jön a Frontex-vezér, aki azt merte mondani, hogy Spanyolország miatt aggódik. Most itt tartunk, bár nem lehet tudni, hogy a cikk utolsó mondatáig a nagy Angela még hány metamorfózison esik át a Nagy Hálózat kérésére.

De nálunk ilyen metamorfózis szerencsére nincs. Böszménk legalább állhatatos függetlenül a politikai tényektől. A Holt-tengeri tekercsek előkerültek, a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei előkerültek, legyünk optimisták, hogy az a baromi jó borászati szakdolgozat is előkerül valamikor, bár a búvárok aktivitása némileg megcsappant.

Addig a többi néma csend.

(szék)