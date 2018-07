Hősies küzdelem a thai barlangban

Sikeresen kimentették vasárnap a thaiföldi Tham Luang barlangrendszerben rekedt 12 tagú ifjúsági focicsapat első négy tagját - közölte sajtótájékoztatón a mentést vezető Narongszak Oszottanakorn, hozzátéve, hogy a mentőakció eddig a vártnál jobban alakul.

Utoljára frissítve: 2018. július 9. 01:58

2018. július 8. 22:39

Előzőleg más illetékes hat kimentett gyermekről beszélt.

A gyerekek rövid időn belül egymás után bukkantak fel a barlang kijáratánál az őket segítő mentőbúvárok kíséretében. Onnan mentőautóval szállították őket a készenlétben várakozó mentőhelikopterekhez, amelyekkel Csiang Rai város kórházába viszik őket. Egészségi állapotukról egyelőre nem tudni részleteket.

A 11 és 16 év közötti gyerekekből, illetve 25 éves edzőjükből álló csoport június 23-a óta raboskodik a monszuneső miatt elárasztott barlang fogságában. A búvárok segítségével végrehajtandó, sok veszéllyel járó mentőakciót vasárnap - néhány órával az első sikerekről szóló hírek előtt - kezdték meg 90 - 50 külföldi és 40 thaiföldi - búvár részvételével. A gyerekeket egyesével, szakaszosan, négy csoportba osztva indítják el, mindegyiküket két-két búvár segíti a helyenként mennyezetig érő, sötét, zavaros és hideg vízben. Az egész művelet várhatóan kettő-négy napig is eltarthat az időjárás alakulásától függően.

Narongszak elmondta: a mentést a legjobb egészségi állapotú gyerekekkel kezdték meg vasárnap. Most szünetet tartanak, és a műveletet 10-20 órán belül folytatják, hogy felszínre hozzák a még a barlangban várakozó nyolc fiút, akik fiatalabbak és gyengébb úszók és edzőjüket.

Az illetékes hozzátette, hogy a mentőegység az elmúlt napokban többször végigpróbálta a műveletet, egy ausztrál orvos pedig szombat éjjel megvizsgálta a fiúk egészségi állapotát, és zöld utat adott a mentésnek.

A mentőakció megindítása sok szempontból kockázatos volt, mivel a csapat tartózkodási helyének megközelítése még a gyakorlott búvároknak is rendkívül megterhelő, és a fiúk közül többen nem túl jó úszók. A mentés vezetője mégis azt mondta: úgy döntöttek, nem várnak tovább, mert az elmúlt napok száraz időjárása miatt sokat apadt a víz szintje, és egy újabb monszuneső jelentősen rontotta volna a csapat kijutási esélyeit.

A be- és kijutás még a gyakorlott búvároknak is rendkívül megterhelő: a barlang bejáratától a gyerekek tartózkodási helyéig mintegy négy kilométeres táv megtétele oda-vissza csaknem tizenegy órát vesz igénybe egy-egy búvár számára. További problémát okoz, hogy a különböző akadályokkal, sziklákkal, törmelékkel terhes úton a felszín alatti áramlatok is nehezítik az előrejutást. A gyerekek tartózkodási helyéhez vezető út utolsó egy kilométeres szakasza a legveszélyesebb, itt a búvároknak maguk előtt kell tolniuk az oxigénpalackjukat, hogy átférjenek a barlang víz alá került szűk járatain. Ráadásul a zavaros vízben nehéz a tájékozódás, egyes helyeken szinte semmit sem látni a víz alatt.

A thaiföldi barlangban rekedt csapatért izgul csaknem az egész világ

Négy fiút már kimentettek a barlangból, a veszélyes mentőakciót viszont csak holnap folytatják a búvárok. Magyar idő szerint hajnalban kezdték a mentést. Az akció továbbra is kockázatos, de a monszun miatt nem lehetett tovább várni. A négy leggyengébb gyereket hozták ki először, mindegyiküket kórházba szállították, a körülményekhez képest jól vannak. A búvároknak most legalább tíz óra kell, hogy előkészítsék a következő mentést: a nyolc fiút és az edzőt a következő napokban hozzák ki a barlangból. A mentésben több mint ezren vesznek részt, köztük kilencven búvár, a világ minden tájáról.

Esteledett, amikor az első mentőautó nagyon lassan leereszkedett a hegyoldalról az eső áztatta sáros, csúszós úton. A barlangból kimentett négy fiú egyikét vitte le a hegyről. A barlang környékét vasárnap teljesen lezárták, csak a mentőegységek tartózkodhattak a helyszínen. Se kamera, se újságíró nem kísérhette végig az eseményeket.

A thaiföldi televízió élő közvetítésben számolt be arról, hogy előbb kettő, majd rövidesen még két gyereket mentettek ki, sikeresen. Az akcióban részt vevő orvos csoport egyik tagja pedig arról beszélt, hogy a fiúk egymás után bukkantak fel a barlang kijáratánál az őket segítő búvárok kíséretében.

Onnan mentőautóval szállították őket a helikopterekhez, azok pedig a legközelebbi kórházba, ahol már teljes készültségben várták őket.

A rendkívül nehéz és kockázatos mentést tizennyolc profi búvár hajtotta és hatja végre. A terv szerint, ami eddig bevált, a gyerekeket egyesével, szakaszosan, négy csoportba osztva indítják el, mindegyiküket két-két búvár segíti a helyenként mennyezetig érő, sötét, zavaros és hideg vízben. Az egész művelet várhatóan két-három napot vesz igénybe, de most az első sikeres mentések után úgy tűnik, előbb is végezhetnek. A barlangban mindenesetre három mentőorvos maradt vasárnap éjszakára.

A barlang környékén egyébként jelenleg is özönvízszerű eső esik, emiatt újabb járatszakaszokat önthet el a víz. Az emelkedő vízszint pedig kiszoríthatja az egyre fogyó oxigént. A mentést vasárnapra felfüggesztették, hétfőn kora reggel folytatják.

Tizenöt napot töltöttek a gyerekek a barlangban. A teljes barlangrendszer, ahol a gyerekek kirándultak összesen tíz kilométer hosszú. A csapat csaknem négy kilométerig jutott több mint két hete. A kamra, ahol végül meghúzták magukat egy kilométer mélye van a föld alatt. A mentőcsapatok hat napja találtak rájuk.

Kovács Márton, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat barlangásza az M1-en elmondta, ilyen rövid idő alatt az alapokat próbálhatták elsajátítani a gyerekek, ami a feladat, vagyis a kijutás végrehajtásához szükséges. Hozzátette: vélhetően a légzőkészülék használatát illetve a nyomáskiegyenlítés technikáját gyakorolhatták.

Az egész világ segíteni akar

A barlangban rekedt csapat kimentése lázba hozta csaknem az egész világot. A thai speciális mentőkhöz például az Egyesült Államokból, Japánból, Nagy-Britanniából és Ausztráliából is csatlakoztak különleges alakulatok. Több száz önkéntes is dolgozik, ott segítenek, ahol csak tudnak. Van, aki főz, és van, aki a mosást vállalta. Thaiföld számos városában pedig együtt imádkoztak az emberek a mentőakció sikeréért.

Gitárkísérettel énekeltek a diákok osztálytársaikért és edzőjükért a thaiföldi barlang bejáratánál még szerdán. A gyerekek így bíztatták bennrekedt társaikat, hogy tartsanak ki. Az elmúlt napokban az ország számos pontjáról érkeztek az emberek, akik a helyszínen imádkoztak azért, hogy épségben kimentsék a tizenkét thaiföldi fiút és trénerüket.

Nemcsak a barlang környékén, hanem ország több településén is összegyűltek az emberek, hogy együtt szorítsanak a mentőakció sikeréért. Ebben a thaiföldi városban például cetlikre írták fel a jókívánságokat, majd egy bambuszfára akasztották azokat. Egy másik városban a diákok egy focipályán szurkoltak együtt a szerencsétlenül járt gyereknek.

Voltak olyan önkéntesek, akik az ország másik végéből utaztak a barlanghoz kifejezetten azért, hogy segíthessenek. Egy 53 éves amatőr búvár a fiával együtt 12 órát autózott, hogy amiben csak lehet, hasznukat vegyék a szakemberek.

Önkéntesek és szakácsok is segítik a mentést végzők munkáját

Több tucat önkéntes szakács dolgozott azon az elmúlt napokban, hogy a mentőcsapatokat legyen mit enniük. Az egyik főzőbrigád például naponta több mint 100 kg élelmet készített, és osztott ki a mentésben résztvevőknek.

A több mint ezer thai speciális mentőn kívül számos ország különleges alakulatai csatlakoztak az elmúlt napokban a mentőakcióhoz. Érkeztek csapatok egyebek mellett az Egyesült Államokból, Kínából, Japánból, Nagy-Britanniából, Mianmarból, Ausztráliából és Dániából is.

A Spacex űrkutatási magáncég tulajdonos vezérigazgatója, Elon Musk is több mérnökét a helyszínre küldte. A milliárdos üzletember Twitter oldalán írt ötletükről, miszerint egy speciális egyedi mentőkapszulával, gyakorlatilag egy gyerek méretű tengeralattjáróval hozták volna ki a fiúkat. Elon Musk azt írta, hogy a szerkezeteket nagyjából egy nap alatt építették és szállították volna oda a helyszínre. A monszun miatt azonban a szakemberek úgy döntöttek, hogy nem várnak tovább a fiúk és edzőjük mentésével.

Fotók: Getty Images - Getty/The Guardian

MTI