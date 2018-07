Kriminalizálják az ellenvéleményen lévőket

Vélhető, hogy ebben az esetben a hatóságnak nemcsak a menettel szemben felsorakozók ellen kellett volna intézkednie.

Akinek a lepkemintás nyakkendőnél a virágmintás jobban tetszik, az náci… Így gondolkozik hazánkban a szélsőség. Az ízlésbeli eltérést is otromba megbélyegzéssel torolják meg, ezzel akarnak ízlésdiktatúrát (is) gyakorolni.

Nácik! Nácik! Nácik!

Így dühöngött egy szélsőséges csoport a napokban egy budapesti demonstráción. A demonstrálók egyébként bejelentett és békés módon véleményüket fejezték ki egy számukra fontos kérdésben. Csiricsáré öltözetükben végigvonultak egy sugárúton – ehhez joguk van.

Egy ponton ellenvéleményen lévőkbe ütköztek.

Itt a rendőrségnek kellett beavatkoznia, és ezt a hatóság emberei szakszerűen és emberi módon tették. Bekerítették a szembenállókat, majd kiszorították őket a demonstráló menet útjából. Nem használtak viperát, nem ütlegeltek, nem rugdostak.

Nem lőttek fejmagasságban gumitölténnyel.

Arcuk látszott, azonosítójukat bárki leolvashatta. Még gumibotot sem használtak. Tiszteletben tartották az ellenvéleményen lévők emberi méltóságát. Erőszakot csak a törvényes határon belül gyakoroltak, sérülés nem történt.

Mindenki ép szempárral mehetett haza.

Utcai politizálás – így minősítette egy szélsőbaloldali politikus a hazafiak törvényes, bejelentett demonstrációját akkor, amikor egy szélsőbaloldali párt, és egy rasszista, hungarofób párt koalíciója volt hatalmon. Az egykori cenzor a véleménynyilvánítást utcai politizálásnak címkézte.

A demokraták más véleményen vannak.

Lehet utcai demonstrációval felhívni a figyelmet olyan kérdésre, amelyet egy embercsoport fontosnak tart. Igen, az utcai demonstrációnak vannak azonban kockázatai: megjelenhetnek ellenvéleményen lévők is: ez a nyilvánosság rizikója.

Jó, hogy ütlegelés egyik fél részéről sem történt.

Azonban az egyik fél az adott demonstráción valószínűleg verbális bűncselekményt követett el. „Nácinak” bélyegezte az ellenvéleményen lévőket. Nem az adott kérdésen vitatkozott, nem ellenvéleményt mondott, hanem címkézett.

Ordítva, üvöltve, bömbölve.

Ma Magyarországon a nácinak nyilvánítás rágalom – azaz bűncselekmény. Aki nagy nyilvánosság előtt nácinak ordít valaki, az valószínűleg bűncselekményt követ el – a végső szót természetesen bíróság mondja ki.

Itt azonban tettenérés történt.

A nácit ordítók jól azonosíthatóak voltak a jelen lévő rendőrök számára. Valószínűleg videofelvételek is készültek, amelyeken a nácit ordítók azonosíthatóak. Vélhető, hogy ebben az esetben a hatóságnak nemcsak a menettel szemben felsorakozók ellen kellett volna intézkednie.

Hanem a nácit ordítók ellen is.

A nácit ordítás megbotránkozást is kelt, azaz a garázdaság is felmerülhet vádként. Természetesen itt is bíróság mondhatja ki a végső szót, megfelelő jogállami eljárás után, amelyben a nácit ordító szélsőségnek is meg kell kapnia a jogi védelmet.

A hatóság nem lehet kettős mércés.

Az utcai demonstráción nem működhet azért, hogy az egyik féltől tapsot kapjon. Mindkét fél jogsértőit eljárás alá kell vonni. A hatósági videózóknak a nácit ordítókat is meg kell örökíteni, utóbb azonosítani kell őket, majd dönteni.

A nácit ordítókra is ki kell terjeszteni a jogállamiságot.

