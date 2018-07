Liget Budapest - Jó ütemben haladnak a munkálatok

Jó ütemben haladnak a Liget Budapest Projekt építkezései, az év végére több kiemelt fejlesztés is elkészül - mondta el az MTI-nek Baán László, a beruházás miniszteri biztosa a napokban tartott áttekintő bejárás után.

2018. július 11. 17:40

Kiemelte: a Városliget teljes megújítása ma Európa legnagyobb kulturális fejlesztése, az ország történetének legnagyobb léptékű park- és tájépítészeti munkáját ötvözi a millenniumi idők óta nem látott intézményfejlesztési programmal.

Beszámolt arról, hogy a Néprajzi Múzeum és az állatkert bővítéseként megvalósuló Pannon Park már jó ütemben épül, a történetének legnagyobb rekonstrukcióját követően a Szépművészeti Múzeum októberben, a teljes körűen felújított Olof Palme Ház helyén létrejövő Millennium Háza pedig a jövő év közepén nyitja meg kaput.

Baán László hozzátette, hogy az elmúlt hetekben elkezdődött a Dózsa György úti mélygarázs mélyépítése, a Magyar Zene Háza építése még a nyáron, az Új Nemzeti Galéria kivitelezése pedig az év második felében kezdődik el. Év végére elkészül az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) épülete. A parkfejlesztés első üteme is lezárul, a nyár végére megújul a Vakok kertje és létrejön egy korszerű sportközpont is. A közönség már birtokba vehette a városligeti kutyás élményparkot is, amely az ország legkomplexebb, legkülönlegesebb kutyás oázisa, naponta csaknem ezer kutya használja. A területen lebontott épület helyén 5 ezer négyzetméternyi új zöldfelület jött létre.

"A Liget Budapest Projekt nemcsak egy nagyszabású terv, hanem maga a valóság" - fogalmazott Baán László.

Az október 30-án újra megnyíló Szépművészeti Múzeumról elmondta, hogy "óriási kulturális adósságot törleszt a Liget Budapest Projekt, hiszen hetven év után a látogatók ismét birtokba vehetik a Szépművészeti Múzeum egykor legpompásabb termét, a Román Csarnokot, amely a projekt keretében nyerte vissza eredeti szépségét".

Baán László kiemelte, hogy a Szépművészeti Múzeum felújítása mellett az egyik legfontosabb múzeumszakmai fejlesztés egy új, korszerű raktárorozási és restaurálási központ létrehozása, amely a barnamezős fejlesztésként a Szabolcs utcai egykori elhagyatott kórház helyén valósul meg. Az OMRRK több mint 350 ezer, felbecsülhetetlen értékű műtárgy otthona lesz. A kivitelezés a befejezéshez közelít, már kialakítás alatt vannak négy szint mélyen a raktárak, az épület az ütemterv szerint 2018 végére elkészül és megkezdődhet a műtárgyak beköltöztetése, restaurálása.

A Szépművészeti Múzeumnak a Liget Budapest Projekt keretében felújítás alatt lévő Reneszánsz csarnokának mozaikpadlója. MTI Fotó: Máthé Zoltán

A Liget Budapest Projekt keretében megújuló Szépművészeti Múzeum megnyíló állandó kiállításának részlete. MTI Fotó: Máthé Zoltán

A Szépművészeti Múzeum Liget Budapest Projekt keretében felújított Román csarnoka 2018. július 4-én. A mintegy 900 négyzetméter alapterületű középkori bazilika belső terét megidéző terem egyedülálló falfestményeinek megújításán majdnem hetven restaurátor dolgozott, 2500 négyzetméter falfelületet alkotott újjá. MTI Fotó: Máthé Zoltán

Hozzátette, hogy a Liget Budapest Projektnek köszönhetően ebben az évben befejeződik a komáromi Csillag Erőd rekonstrukciója és bővítése is. Ott egy új, összesen több mint 7 ezer négyzetméteres kulturális központ jön létre, ahol a Szépművészeti Múzeum szobrászati remekművekről készült egykori gipszmásolati gyűjteménye talál majd otthonra, 70 évnyi hányattatás után ismét egységesen és széles körűen bemutatva a szobrászat fejlődését a görög-római antikvitás korától kezdve a reneszánszig. Az intézmény jövő nyáron nyílik meg.

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy "egy olyan átfogó kultúrafejlesztési projektet valósítunk meg, ahol a tájépítészeti megújítás és a zöldfelületi gyarapítás mellett egy 21. századi gyerek- és családbarát élményliget jön létre".

Mint mondta, mérföldkő a Liget Budapest Projektben, hogy tavaly év végén elkezdődött a Néprajzi Múzeum épületének kivitelezése. "A 145 éves Néprajzi Múzeum történetében először kap olyan épületet, melyet a gyűjtemény igényei szerint terveztek meg. A legizgalmasabb az egész épületben az, hogy a teteje egy hatalmas, folyamatosan látogatható zöld tetőkert lesz, amely kedvelt közösségi térként funkcionál majd " - tette hozzá a vezérigazgató. Az új Néprajzi Múzeum a tervek szerint 2020 nyarán már látogatható lesz, a mélyépítési munkálatok már javában folynak az Ötvenhatosok tere lebetonozott parkolójának helyén.

Gyorgyevics Benedek kiemelte: a Városliget megújításának egyik fő célkitűzése, hogy a park zöldfelületének rehabilitációja és gyarapítása mellett radikálisan csökkentse a közpark autóforgalmát, amely óriási környezeti terhelést jelent. Hozzátette: a Dózsa György úton megvalósítandó 800 férőhelyes mélygarázs építése már júniusban elkezdődött a Néprajzi Múzeum mellett, amelyet a tervek szerint az Állatkerti körúton egy 700, a Hermina úton pedig egy 275 férőhelyes mélygarázs építése követ.

A vezérigazgató felidézte, hogy 2017 tavaszán már átadták az Állatkerti körúton a Feszl Frigyes eredeti tervei alapján készült új pavilonokat. Tavaly novemberben megkezdődött az Olof Palme Ház műemléki restaurálása is, amely a Millennium Háza néven várja majd a látogatókat. Felújítását követően a több mint 130 éves, különleges értékű műemléképület az újkori Magyarország történetének legvirágzóbb, legsikeresebb időszakát, a főváros és Magyarország századfordulós aranykorát eleveníti majd meg egy különleges, interaktív állandó kiállítással, de helyet kap benne a millenniumi hangulatot megidéző, kulturális rendezvényeknek otthont adó kávéház is. A házból már elbontották a korábbi hozzáépítéseket, jelenleg az eredeti terek visszaállítása, valamint a különleges, egyedi Zsolnay díszítések restaurálása zajlik. Az épület 2018 év végére készül el.

A Liget Budapest Projekt keretében megújuló Olof Palme Ház a Városligetben 2018. július 4-én. A liget legrégebbi épülete, amelynek több évtizede nem volt funkciója, 2019 közepén eredeti pompájában, a Millennium Háza néven nyílik majd meg. MTI Fotó: Máthé Zoltán

Gyorgyevics Benedek felhívta a figyelmet arra, hogy a parkfejlesztés első üteme is a befejezéséhez közelít, melyet alapos előkészítő munkát és kiterjedt társadalmi egyeztetéseket követően tavaly októberben kezdtek el, és amely Magyarország történetének legnagyobb léptékű kert- és tájépítészeti megújításának első lépése.

A magyar tájépítészet történetében ekkora forrást még sosem fordítottak ilyen célra.

A Liget Budapest Projektben megvalósuló új Néprajzi Múzeum építkezése a Városliget melletti Ötvenhatosok terén 2018. július 4-én. Középen az 56-os emlékmű látható. MTI Fotó: Máthé Zoltán

A Liget Budapest Projekt keretében kialakított, idén májusban átadott kutyás élménypark bejárata a Városligetben 2018. július 4-én. Az élménypark megnyitásával több mint ötezer négyzetméterrel bővült a park zöld területe. MTI Fotó: Máthé Zoltán

A fejlesztésről a https://youtu.be/kqy_HYhv5VM linken látható videó.



MTI