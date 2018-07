Másznak a majmok

2018. július 16. 00:27

Lavinát indított el Will Smith videója, Budapesten többen is kedvet kaptak a hídmászásra.

Vírusszerűen terjed Will Smith videója, és a példája is; egyre többen akarnak a Lánchídon táncolni – számolt be a Tények. Egy videón például az látszik, hogy több mint tízen másztak fel egyszerre a hídra, ráadásul sötétedés után. A mutatvány nemcsak tilos, hanem életveszélyes is.

Ahhoz, hogy valaki felmehessen a Lánchídra, több engedélyre is szüksége van, többek között a főváros és a Budapesti Közút Zrt. engedélyére is. Korábban Erőss Zsolt hegymászó volt az, aki legálisan és biztonsági felszereléssel nézhetett le a Lánchídról a Dunára és Budapestre.

Will Smith, bár illegálisan mászott fel a Lánchídra, a rendőrség álláspontja szerint ezzel nem követett el szabálysértést, sem bűncselekményt. Legfeljebb garázdaság miatt indulhatna eljárás, de mivel a sztár nem keltett az emberekben félelmet, így ez sem valósult meg.

