Minden idők legkülönösebb futball-világbajnoksága

Történelmi jelentőségű mérkőzésen 4-2-re győzött a francia válogatott az erejével teljesen elkészült horvátok ellen. A vb-döntők történetében idén volt először öngól, videóbírós alkalmazás után megítélt 11-es, Pelé 1958-as tündöklése óta húsz év alatti gólszerző, de nem csak ezért marad emlékezetes a moszkvai finálé. Mario Zagallo és Franz Beckenbauer után Didier Deschamps a harmadik, aki játékosként és szövetségi kapitányként is felért a csúcsra.

2018. július 16. 11:39

Hugo Lloris nem babonás. A francia kapus bő egy órával a kezdés előtt érkezett melegíteni. Szerdán, az elődöntőben ugyanebben a stadionban a vesztes csapat kapusa, Jordan Pickford lépett először színre, annak – angol szempontból – rossz vége lett.

Pontban egy órával a kezdés előtt a többi gall futballista is megérkezett: Griezmann halálsápadt ábrázattal mocorgott az öltözőfolyosón, a cserejátékos Adil Rami lapogatta meg néhányszor, hogy magához térjen. Kylian Mbappé szigorú arcberendezéssel pörgette fel magát a meccsre. Zengett az „Allez, les Bleus!”, de csak néhány percig tartott a lendület.

Bezzeg amikor a 32 éves Daniel Subasic, majd Luka Modric és a többi horvát mezőnyjátékos kilépett az „aranykapuba”, szinte felrobbant a hangorkántól a Luzsnyiki. Ha ekkor, csak a testbeszéd alapján kellett volna tippelni a világbajnokra, akkor mindenki a horvátokat mondja. Nyugodt, szinte pimasz lazasággal jelent meg a délszláv delegáció, mint ha eddig bármikor is le tudta volna győzni a franciákat (ahogy nem…), s mintha a vb-döntő is csak valami bagatell bajnoki meccs lenne. De hát miért is izgultak volna a horvátok?

Luka Modric az utolsó tíz döntőjén győztes csapatban szerepelt, a franciák vezére, Antoine Griezmann kikapott a Real elleni két BL-döntőben, két éve a franciákkal elbukta a portugálok elleni Eb-finálét. Szóval, valahol érthető, hogy Modric miért mosolygott és Griezmann miért nem. A végén pont fordítva alakult…

A megnyitóhoz még egy giccsadagot rápakoltak az oroszok a záróünnepségre, de túlélte a nézősereg. Pontban este hatkor elkezdődött az európai villanyfényes rangadókhoz képest korai vb-döntő. Az első „komoly” kérdésre gyorsan megszületett a válasz: a horvát középhátvéd, Domagoj Vida labdaérintéseit nem kísérte füttyszó, mint az angolok ellen. Zengett a Luzsnyiki, de nem Vida miatt. Hatalmas elánnal kezdett Horvátország, Dalic csapata – akkor még – nem tette meg azt a szívességet a franciáknak, hogy fejjel menjen a falnak.

A franciák negyedóra múlva merészkedtek előre, Ivan Rakitic akart köténypasszal felszabadítani, ebből labdavesztés, majd horvát szabálytalanság lett. Griezmann állt a szabadrúgáshoz letett labda mögé, és kiosztotta negyedik gólpasszát a vb-n – Mario Mandzukicnak. A horvát center a saját kapujába csúsztatott. Ez volt a világbajnoki döntők történetének első öngólja. Mandzukic kisvártatva jóvá tette a hibáját, ügyesen fejelt tovább a 16-oson belül egy labdát, jött Perisic, és kilőtte a bal sarkot, 1-1.

Az egyenes kieséses szakaszban negyedszerre jöttek vissza hátrányból a horvátok. Tombolt a Luzsnyiki – aztán elnémult. Egy szöglet után Perisic kezére pattant a labda, Pitana játékvezetőnek fogalma sem volt, mit ítéljen. Rászóltak a fülére, kiment oldalra, megnézte az esetet, majd a 11-espontra mutatott.

Griezmann hatalmas füttykoncert közepette nekifutott, és higgadtan behelyezte a kapuba a második francia gólt. A sajtóterasz mellett ülő brazilok (!) heves „Croazia!” – rigmussal fejezték ki a véleményüket. Két ígéretes beíveléssel zárták az első félidőt a horvátok.

Majd egy Rebic-bombával folytatták a másodikat, Lloris nagyot védett. Hat percre rá nem a focié volt a főszerep, négy civil ember szaladt a pályára egy horvát támadás közben, Mandzukic és Lovren is besegített a biztonságiaknak, a földre lökték a rendbontókat.

A meccs nem sok jót sejtetett horvát szempontból. Fogyott az erő, és a franciák csak erre vártak. Paul Pogba góljával eldőlt a vb-döntő, pedig még fél óra volt hátra. A francia tábor éppen a Marseillaise-t énekelte, amikor Mbappé is betalált, 4-1. A Luzsnyiki orosz érzelmű része „Rosszija, Rosszija” rigmussal szórakoztatta magát. Mandzukic pedig góllal: Lloris cselezni próbált, a horvát center beletette a lábát a passzba, ami a kapuba vágódott. Pogba és Mbappé még elbohóckodott egy-egy ziccert a végén, de az eredmény nem változott.

Az utóbbi évek legszórakoztatóbb vb-döntője hat gólt hozott. Csak az 1958-as brazil–csehszlovák finálé (5-2) volt gólokban gazdagabb. Pelé után idén újra volt húsz éven aluli gólszerző a döntőben a 19 éves Kylian Mbappé személyében.

Az éremosztás előtt átadták az egyéni díjakat. A díjátadó Gianni Infantino és Vlagyimir Putyin is szórványos füttyöt kapott, de ez még semmi nem volt ahhoz képest, amit a jelen nem levő gólkirály Harry Kane, és – a horvát drukkerektől – az argentin játékvezető kapott. A vb legjobb játékosát, Luka Modricot óriási tapssal jutalmazták, a legjobb húsz éven aluli labdarúgó Kylian Mbappé, a legjobb kapus a belga Thibaut Courtois lett.

Franciaország második vb-címét szerezte, az 1998-as siker részese, Didier Deschamps húsz évvel később szövetségi kapitányként is felért a csúcsra. Mario Zagallo és Franz Beckenbauer után ő a harmadik, akinek sikerült ez a bravúr. Napóleonnal ellentétben az ő oroszországi hadjárata győzelemmel végződött. Horvátország szépen halt meg, a négy és fél milliós lakosságú ország válogatottja kivívta a világ tiszteletét.

Labdarúgó-világbajnokság. Döntő: Franciaország–Horvátország 4-2 (2-1), Moszkva, vezette: Pitana (argentin). Gólszerzők: Mandzukic (öngól, 18.), Griezmann (39., 11-esből), Pogba (59.), Mbappé (65.) illetve Perisic (28.), Mandzukic (69.). A harmadik helyért: Belgium–Anglia 2-0 (1-0), Szentpétervár, vezette: Faghani (iráni). Gólszerzők: Meunier (4.), Hazard (80.).

Magyar Idők