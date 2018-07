Liberál über alles

Ezek a hétpróbás világharcosok hisztérikusan reagálnak mindenre, ami kritikus, ami állítólag az érdekeiket sérti.

2018. július 17. 03:02

A szakma (bár fogalmam sincs, milyen szakma) állítólag 1968-ra, a nagy párizsi diáklázadásokra datálja a legújabb kor, a liberalizmus győzelmét. Szóval ötven éve uralkodik a világon ez a fantasztikus és haladó eszme, ötven éve virágzik minden virág. Hogy mennyire virágzik, azt látjuk. Látjuk Afrikában, látjuk Dél-Amerikában, látjuk Nyugat-Európa nagyvárosainak nyomornegyedeiben és persze Kelet-Európában, így nálunk is.

Látjuk és egyre inkább elborzadunk. De most ne borzadjunk el, a látványoknál is dühítőbb rágondolni az eszme kiagyalóira és védelmezőire. Kedves barátunk, Martin Schulz európai géniusza úgy tűnik, végképp eltűnt a süllyesztőben, a magyarellenes kirohanásairól elhíresült leszbikus osztrák csoda, Ulrike Lunacek EP-képviselő is alábbhagyta, most a 4x500 kilométeres váltót egy másik csoda, a holland Judith Sargentini vezeti, néhány nagy magyar, Ujhelyi, Niedermüller és Jávor egyértelmű és hathatós támogatásával.

De ezeken csak legyinthetünk. Sokkal nagyobb baj, hogy a legyintés nem segít. Ezek a hétpróbás világharcosok hisztérikusan reagálnak mindenre, ami kritikus, ami állítólag az érdekeiket sérti.

És a hisztéria egyetlen érve, hogy a bíráló nem tesz mást, csak összeesküvés-elméleteket gyárt.

Ez a bonyolult szó már a kilencvenes években is mérgezte a magyar közéletet, mindenki, aki kritikus, homályos és összefüggéstelen elméleteket gyárt.

Hát akkor nézzük ezeket a homályos dolgokat. És azt, hogy Csurka István 1998-ban (!) milyen homályosan látott:

A végső cél a magyarság kipusztítása. Nem fegyverrel, nem mérges gázzal, hanem pénzügyi politikával, életlehetőségeinek elvonásával, mert kell a hely MÁSOKNAK. Ez a kor, amelyben élünk és különösen az, ami ránk következik a jövendő században, a NÉPVÁNDORLÁS KORA.

A színes bőrű, mérhetetlen szegénységben élő, de viharosan szaporodó népek keletről nyugatra, délről északra vándorolnak. A nemzetközi nagytőke és a bankok elősegítik ezt a népvándorlást, mert ez az érdekük. Az USA a NATO-n keresztül már beérkezett Európa közepébe és most a saját igényeinek megfelelően néplerakatot akar csinálni Európa és az európai Oroszország között.

Erre pillanatnyilag sajnos Magyarország a legalkalmasabb, mert kasztja-kormányai régen elárulták.

A trianoni határok között Magyarországon húszmillió ember is elfér, de belátható időn belül ebből csak hétmillió lesz a magyar és négymillió cigány, a többi kilenc pedig mindenféle vegyes, akkor Magyarország nemzetközi néplerakat lesz itt a Kárpát-medence közepén, nagyjából ugyanannak a kozmopolita rétegnek vezetése alatt, mint ma.

Nagyon keserű lesz akkor magyarnak születni.

Megbélyegezettség, üldözés, megszégyenítés és a teljes magyar történelem eltagadása lesz az osztályrészünk. Nyelvünk helyén vartyogást hallhatunk.

A vartyogást már halljuk, a többit meg látjuk.

Egyetlen ponton helyesbíteném tíz év után a szerzőt, ma már nem csupán a magyarság, hanem egész Európa kipusztításáról van szó. Akkori aggódása persze érthető, hiszen az izraeli Netanjahu is Izraelt védi, a francia Macron is a franciákat. Csurka kit védjen, ha nem a magyarokat?

Kapott is érte eleget. 1998-ban még más világ volt. A mosolygó Göncz Árpád egyetértett a mosolygó Obamával, Angela magabiztosan ült Európa trónján, minden rendben volt, csak Csurka látta előre az egészet.

De ezek a vadliberálisok ma sem okosabbak, csak agresszívebbek.

Népünk legnagyobb tanítója, a nemzetrontó SZDSZ egyik alapítója, TGM minapi hosszú elemzésének elején csakúgy lazán, egy kézmozdulattal intézte el Matteo Salvinit, az olasz belügyminisztert, hogy neofasiszta. Az nem érdekes, hogy egy hatvanmilliós ország választott, lett, ami lett, és most valaki gyökeresen változtatni akar az önsorsrontó európai bevándorlási politikán, és akkor jön a nagy filozófus, esztéta, minden egyetemek tanára, közíró és újságbódé-borogató, hogy Salvini neonáci.

De más is van. Soha nem tudtam Diego García-Sayan nevét, most már tudom. Peru volt igazságügyi és külügyminisztere, jelenleg az ENSZ emberi jogi szakértője.

Ez a derék inka a spanyol El Pais hasábjain fejtette ki véleményét

Dicséretes, ha egy dél-amerikai Európával foglalkozik. Az is, ha az európai történelemmel, még az is, ha Németország történelmével. Az még izgalmasabb, ha a világháború előtti, tehát a náci Németország történelmével. Bizonyára tömegével vannak Peruban hasonló, a nácizmus iránt érdeklődő személyek.

Mielőtt átadtam volna magam a nagy inka történész gondolatainak, ez a Diego rögtön lelohasztott.

Azzal kezdte, hogy egyre többfele csapnak fel világszerte az intolerancia, a xenofóbia és a populizmus fekete hullámai. Az ezekkel jellemezhető politika és propagandagépezet nagyon hasonló ahhoz, amit az 1930-a években Joseph Göbbels indított útjára.

Jómagam is kemény ellensége vagyok - de még mennyire - mindenféle intoleranciának, xenofóbiának, nem beszélve a populizmusról, már majdnem tapsikoltam, hogy van egy perui éleslátó, egy ellentmondást nem tűrő volt külügyminiszter, aki ma már odáig jutott, hogy emberjogi szakértő, szóval tapsikoltam, hogy nem lehet csak úgy ezt-azt, még Peruból is figyelik, mit csinál a vén Európa.

Aztán jött, aminek (nem) kellett jönnie. Emberjogi szakértőnk nagy perui szakértelmével megmagyarázta a világra törő veszélyeket. A kábítószer-ellenes harcai miatt a fülöp-szigeteki Duarte, aztán Magyarország és a lengyel vezetés, amelyek szerinte a harmincas évek antiszemitizmusához hasonló propagandagépezettel operálnak. Példaként a Stop Soros törvényt hozza, amely az állampolgárok biztonságának ígéretével és a nemzeti identitás erősítésével manipulál.

De mielőtt elájulnánk, hozzáteszi, hogy Kaczynski, Orbán és Duterte nagymértékű támogatottsága aggasztó, mivel úgy tűnik nincs velük szemben működő ellenállás.

Aggódó Diego barátom, te emberjogi szakértő, Peruból tényleg nagy rálátás van a világra. De azt nem gondoltam volna, hogy onnan is csak Orbánt látod.

Rossz és lejárt brüsszeli duma ez, te inka. Akkor Csurka István inkább.

(szék)